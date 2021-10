Les arnaques, c’est le pire, et ceux qui se démènent pour les organiser ne valent pas mieux. C’est vraiment des rabat-joie dans tous les domaines, y compris avec Bitcoin (BTC). Les transactions BTC étant irréversibles, récupérer des bitcoins n’est pas une option et les cryptos perdues ou volées ne peuvent pas être récupérées.

Au fil des années, les places de marché de BTC sont devenues de plus en plus strictes quant à la sécurité. Cependant, cela ne signifie pas que le risque de tomber sur un arnaqueur prêt à vous ruiner la vie est complètement éliminé. C’est pourquoi il nous faut faire notre part pour sécuriser notre argent et comprendre les risques.

Les transactions Bitcoin sont irréversibles

Un des avantages de BTC est sa nature décentralisée qui permet à deux parties d’échanger de la valeur sans tierce partie, comme un établissement financier, pour arbitrer les transactions. Grâce à cela, les transactions sont bien plus rapides, plus sécurisées et même parfois gratuites. C’est ce qui rend BTC révolutionnaire.

Pour garder une trace de toutes les transactions réalisées, le réseau maintient un ledger, de la même manière qu’une banque détient un grand livre contenant tous les paiements envoyés et reçus sur les comptes de la banque. Le ledger Bitcoin est appelé une blockchain. Un BTC est un emplacement sur le ledger et quelqu’un qui possède un BTC a accès à cet emplacement. Cette propriété est essentiellement votre adresse Bitcoin.

Si vous envoyez des BTC à quelqu’un, vous transférez simplement la propriété de cet emplacement. Dans ce cas, le destinataire sera la seule personne qui pourra accéder à cet emplacement. Une fois l’adresse de propriété modifiée, il est impossible d’annuler la transaction. Cela signifie que si vous faites une erreur et envoyez des fonds sur le mauvais compte, la seule chose à faire est d’essayer de contacter le destinataire et de lui demander d’effectuer une nouvelle transaction.

Si vous tombez dans le piège d’une arnaque de crypto monnaie et pensez utiliser un service de récupération de Bitcoin, sachez qu’il n’y a aucune assurance que vous pourrez récupérer vore argent. La meilleure chose à faire si vous vous faites arnaquer est de limiter vos pertes, de signaler l’incident aux autorités et de faire plus attention plutôt que de dépenser encore plus d’argent pour des services de récupération de Bitcoin.

Méfiez-vous de ces arnaques Bitcoin

Ceci etant dit, les arnaqueurs essaieront de tirer parti de l’irréversibilité du Bitcoin en vous incitant à leur envoyer des BTC. Voici quelques arnaques de crypto monnaie dont vous devez vous méfier :

Fausses places de marché

Plus BTC devient populaire, plus de personnes souhaitent en acquérir. Bien que cela soit une bonne nouvelle pour l’adoption mondiale, les arnaqueurs en profitent aussi pour trouver de moyens d’en tirer parti. Ils mettent en place des places de marché qui semblent réelles pour attirer des utilisateurs avec des prix bas, leur faisant croire qu’ils vont gagner de l’argent.

Quand il s’agit de choisir une place de marché, il vaut mieux mener votre enquête et vérifier les références des développeurs. Examinez les revues, l’équipe de développement, et cherchez à savoir si leurs opérations sont légales.

Personnes qui se font passer pour quelqu’un d’autre

L’usurpation d’identité est l’une des pratiques les plus courantes des escrocs et arnaqueurs qui essaient de vous dérober des BTC. Ils se feront passer pour quelqu’un d’important, une personne influente sur les réseaux sociaux, un modérateur d’une plateforme reconnue, ou simplement pour quelqu’un de normal qui se retrouve dans une situation tendue. Ils utiliseront de fausses promotions, de fausses histoires ou de fausses menaces.

Avec ce genre d’arnaques, vérifiez à deux fois que la personne avec qui vous communiquez est vraiment qui elle prétend être. Vérifiez l’orthographe de leur nom, leur compte officiel sur les réseaux sociaux, ou contactez-les directement en utilisant une autre méthode.

E-mails d’hameçonnage

L’hameçonnage est la pratique frauduleuse qui consiste à envoyer des e-mails en prétendant être une entreprise réputée. Dans ces e-mails, on vous demandera de cliquer sur un lien ou on essaiera d’obtenir vos informations personnelles. Si vous cliquez sur un lien, cela pourrait vous mener à un logiciel malveillant qui pourrait endommager votre ordinateur ou permettre aux arnaqueurs de gagner accès à vos comptes.

Si vous voyez un e-mail suspect qui vous demande d’entrer un mot de passe, de cliquer sur un lien, ou d’envoyer de l’argent, il s’agit probablement d’une tentative d’hameçonnage. En cas de doute, vérifiez plusieurs fois les références de l’expéditeur en contactant la plateforme qu’ils prétendent représenter.

Arnaques de trader Bitcoin

Sur Paxful, faites attention à ces signes de danger. Ils comprennent une précipitation à terminer une transaction, de fausses preuves de transaction, des situations de blocage de fonds, des annulations de paiement et des arnaques d’hameçonnage. Pour consulter une description détaillée de ces situations, cliquez ici pour lire notre blog.

Comment éviter les arnaques Bitcoin

Se promener dans l’univers crypto peut parfois sembler être comme marcher dans un champ de mines. Cependant, les astuces que nous avons regroupées vous permettront de rester en sécurité au cours de votre aventure.

La première astuce est de toujours vérifier vos liens. Ces derniers jours, il est de plus en plus difficile de déterminer quels liens sont légitimes. C’est pourquoi il faut examiner attentivement les URL. Regardez l’orthographe des domaines. Il y aura souvent une petite erreur d’orthographe indiquant qu’il s’agit d’un lien frauduleux. Vous pouvez également éviter ces situations en ajoutant à vos favoris les sites que vous visitez fréquemment pour accéder à vos fonds. De cette manière, vous saurez qu’il s’agit bien de sites web légitimes.

Deuxièmement, et c’est très important dans cet espace, faites vos propres recherches. Dans la crypto, savoir c’est pouvoir, et cela est particulièrement vrai lorsque vous choisissez une place de marché ou un portefeuille numérique. Lorsque vous faites des recherches, examinez l’équipe à l’origine du projet et les revues de produits pour vous donner une idée générale de la sécurité.

De plus, dans la plupart des cas, les arnaqueurs vous pousseront à agir précipitamment, à prendre une décision sans réfléchir. Si vous prenez le temps de rechercher, vous réaliserez que la plupart des opérations ne nécessitent pas de décision rapide.

Est-il possible de récupérer des bitcoins ?

Les arnaqueurs peuvent parfois nous avoir, et lorsque cela se produit, il est important de connaître les étapes à suivre. Tout d’abord, contactez les autorités locales. Si l’arnaque s’est produite sur Paxful, signalez-la à notre équipe d’assistance afin que nous puissions enquêter. De plus, vous pouvez démarrer un litige afin de nous permettre d’approfondir la question.

Il est toutefois important de vous rappeler que récupérer votre argent n’est pas garanti. C’est pour cette raison qu’il vous faut faire votre part pour assurer votre sécurité sur n’importe quelle plateforme que vous utilisez. Mettez en application ces astuces, faites toujours bien attention et restez sur vos gardes.