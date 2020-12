Il s’est passé beaucoup de choses passionnantes il y a 11 ans. Pour les amateurs de technologie, c’était le lancement de l’iPhone 3GS d’Apple. Pour les gamers, jeunes et moins jeunes, c’était la sortie du jeu vidéo Plants vs. Zombies. Mais pour l’espace fintech, c’était l’introduction d’une petite idée devenue une innovation révolutionnaire appelée Bitcoin.

Mais qu’est-ce que Bitcoin et comment ça fonctionne ? Voici un guide du débutant pour tout savoir sur Bitcoin. C’est parti !

Bitcoin en résumé

Qu’est-ce que Bitcoin ? Le Bitcoin (BTC) est la crypto monnaie leader sur les marchés depuis 2009 en termes de prix et de capitalisation. C’est un nouveau type de monnaie développé et présenté par un individu mystérieux du nom de Satoshi Nakamoto qui pourrait être une personne seule ou un groupe d’amateurs de crypto. À ce jour, personne ne sait encore qui a créé Bitcoin.

Au moment de la rédaction de cet article, le prix du BTC est supérieur à 17 000 USD, avec une capitalisation de plus de 327 milliards de dollars. Il a une offre limite de 21 millions BTC et une offre en circulation actuelle de plus de 18 millions BTC.

Le Bitcoin est divisible par cent millions, ce qui signifie qu’il est possible d’en acheter des fractions. Vous avez bien lu, vous n’avez pas besoin d’acheter un Bitcoin entier ! Sauf si vous en avez les moyens, bien sûr. Sa plus petite unité s’appelle un Satoshi, du nom de son mystérieux créateur. Un satoshi équivaut à 0,00000001 BTC, soit plus ou moins 0,00017 USD.

Comment ça fonctionne ?

La question suivante que vous vous posez probablement est peut-être : « Comment fonctionne Bitcoin ? » Le processus peut sembler intimidant pour certains, mais vous serez surpris de savoir que ce n’est pas aussi compliqué que vous le pensez.

Technologie blockchain

BTC étant une devise numérique, il fonctionne uniquement avec une nouvelle technologie robuste appelée blockchain. Il s’agit d’un grand livre public partagé qui enregistre toutes les transactions Bitcoin confirmées. La blockchain est comme votre relevé de banque traditionnel où vous pouvez consulter le solde et les transactions de votre compte enregistrés.

La principale différence est que les transactions sur la blockchain Bitcoin sont disponibles et accessibles à tous sur le réseau. Ce grand livre public partagé permet des niveaux de transparence élevés puisque n’importe qui sur le réseau peut afficher les adresses d’origine et de destination d’une transaction BTC. C’est impressionnant, n’est-ce pas?

Ce fait démystifie la légende pourtant courante selon laquelle Bitcoin serait entièrement anonyme. Bien que les informations sur une transaction et les personnes impliquées dans celle-ci restent confidentielles et sécurisées, le public peut toujours voir que quelqu’un sur le réseau a envoyé un certain montant à quelqu’un d’autre, sans pour autant savoir qui sont ces personnes.

Pour éviter qu’une transaction (nous en reparlerons plus tard) ne soit liée à un propriétaire spécifique, le modèle de confidentialité de Bitcoin utilise une nouvelle paire de clés. Cependant, avec de nombreuses transactions entrant dans le réseau, le lien est parfois inévitable et peut révéler que les entrées ou les transactions étaient détenues et effectuées par le même propriétaire.

Le livre blanc de Bitcoin lit comme suit : « Le risque est que si le propriétaire d’une clé est révélé, le lien pourrait révéler d’autres transactions effectuées par le même propriétaire. » Compte tenu de cela, nous pouvons dire que Bitcoin n’est pas anonyme, mais plutôt pseudonyme.

Un autre fait notable concernant le réseau est qu’il est décentralisé. Contrairement aux banques commerciales, aux autres institutions financières et aux fonds publics réglementés et surveillés par les banques centrales et autres agences gouvernementales, BTC et le réseau Bitcoin fonctionnent de manière indépendante.

Bitcoin n’a pas besoin d’une agence ou d’un organe directeur pour gérer ses systèmes et ses processus. Il n’est pas lié à une autorité centrale. Au lieu de cela, il fonctionne au moyen de transactions de pair à pair (P2P). Le temps perdu dans les longues files d’attente ou les longs délais de traitement des banques et autres fournisseurs de services monétaires sont révolus !

Transactions et clés privées

Parlons maintenant des transactions Bitcoin. Une transaction est définie comme « un transfert de valeur entre des portefeuilles cryptographiques ». Lorsque vous retirez de l’argent dans un distributeur automatique ou que vous effectuez un retrait avec une application mobile, vous confirmez l’opération en saisissant votre code PIN. C’est la même chose avec les transactions BTC, mais au lieu d’un code PIN, il vous sera demandé de fournir vos clés privées.

Tout comme le code PIN de votre compte bancaire, une clé privée est une information confidentielle que vous ne devez partager avec personne. Elle donnera accès à votre portefeuille Bitcoin et permettra de dépenser vos fonds, alors faites très attention à ce qu’elle ne tombe pas entre de mauvaises mains ! Les clés privées sont stockées sur un ordinateur personnel ou sur des serveurs distants, en fonction de votre portefeuille.

Comment acquérir des bitcoins

Il existe de nombreuses façons d’obtenir vos premières fractions de Bitcoin. Vos options incluent le minage, l’achat sur les places de marché de crypto monnaie en ligne, etc. Explorons et découvrons ces deux options.

Minage de Bitcoin

Comme le métal précieux et la matière première très appréciée qu’est l’or, le Bitcoin est également acquis par le biais d’un processus appelé minage. Cependant, le minage de Bitcoin, tout comme sa monnaie, est un processus entièrement numérique. Au lieu d’utiliser des équipements industriels et des produits chimiques, les mineurs de Bitcoin utilisent des ordinateurs et des équipements de haute puissance, des logiciels spécialisés, une connexion Internet fiable et robuste et une quanitité d’électricité élevée.

Le minage de Bitcoin est considéré comme l’un des processus d’acquisition de Bitcoin les plus coûteux, sinon le plus coûteux. Il utilise également des algorithmes très complexes que les mineurs doivent résoudre. Les problèmes mathématiques sont compliqués et ne peuvent pas être résolus mentalement, ce qui rend le processus coûteux et complexe.

Les mineurs sont récompensés pour chaque bloc qu’ils résolvent ou confirment sur la blockchain, mais la concurrence est de plus en plus féroce à mesure que de plus en plus de mineurs en herbe entrent dans la mine numérique de BTC. Si vous êtes prêt à miner des BTC, assurez-vous de prendre note des ressources nécessaires au minage que nous avons mentionnées plus tôt. Investissez non seulement beaucoup d’argent pour du matériel haut de gamme, mais aussi une poignée de patience et d’esprit de compétition sur le marché du minage !

Places de marché de crypto monnaie

Si vous ne voulez pas vous mouiller avec les autres mineurs de Bitcoin, il existe des milliers de places de marché de crypto monnaies en ligne où vous pouvez acheter des BTC. Lorsque vous recherchez un échange fiable, gardez à l’esprit les points suivants :

Fonctions de sécurité fiables – Nous parlons ici de vos fonds en BTC et de vos informations personnelles, alors il vaut mieux chercher une plateforme qui offre des couches de sécurité supplémentaires comme la double authentification (2FA), par exemple.

Nous parlons ici de vos fonds en BTC et de vos informations personnelles, alors il vaut mieux chercher une plateforme qui offre des couches de sécurité supplémentaires comme la double authentification (2FA), par exemple. Limitations géographiques – Certains pays et juridictions ont encore du mal à adopter les utilisations du Bitcoin, d’où certaines limitations. Trouvez une plateforme qui vous permettra de maximiser vos actifs numériques !

Certains pays et juridictions ont encore du mal à adopter les utilisations du Bitcoin, d’où certaines limitations. Trouvez une plateforme qui vous permettra de maximiser vos actifs numériques ! Liquidité des actifs – Trouvez un échange qui vous permettra de convertir votre BTC en la monnaie fiduciaire de votre choix sans tracas. Oui, c’est possible. Vous en trouverez beaucoup sur le Web.

Trouvez un échange qui vous permettra de convertir votre BTC en la monnaie fiduciaire de votre choix sans tracas. Oui, c’est possible. Vous en trouverez beaucoup sur le Web. Frais de transaction – Les frais d’achat, de vente, de dépôt ou de retrait de BTC varient selon l’échange, alors essayez de comparer parmi ceux qui offrent des frais réduits.

Les frais d’achat, de vente, de dépôt ou de retrait de BTC varient selon l’échange, alors essayez de comparer parmi ceux qui offrent des frais réduits. Authenticité et réputation de la plateforme – Faites vos recherches et vérifiez si l’entreprise est légitime ou non. Vous pouvez effectuer une recherche sur le Web et contacter l’entreprise par e-mail ou par téléphone.

Cela peut sembler beaucoup de travail, mais ce sont les facteurs les plus importants que vous devez prendre en compte avant d’entrer sur un marché crypto. Faites-nous confiance, vous ne le regretterez pas. En fait, vous vous remercierez même plus tard.

Où stocker vos bitcoins

Le BTC est une monnaie numérique. Il n’a aucune représentation physique et existe uniquement dans le cadre de la technologie. Il n’y a pas de billets BTC à plier et pas de pièces à ranger dans vos sacs à main ou portefeuilles physiques. Au lieu de cela, vous utilisez ce qu’on appelle un portefeuille Bitcoin.

Un portefeuille Bitcoin ou portefeuille numérique est un moyen de stockage unique et sécurisé. Il utilise également la blockchain, la technologie intelligente derrière le réseau de la crypto monnaie. Ce qui le rend encore plus fascinant, c’est que vous pouvez faire un nombre de choses avec, et pas seulement garder vos fonds. Si vous utilisez un portefeuille mobile Bitcoin, vous pouvez également recevoir des BTC d’autres portefeuilles, envoyer des fonds ou effectuer des paiements et vérifier votre solde en temps réel.

Il existe de nombreux types de portefeuilles de crypto monnaie, mais la plupart d’entre eux appartiennent à deux catégories principales :

Portefeuilles en ligne : stockage accessible via une connexion Internet . Ceux-ci incluent les portefeuilles Web et mobiles.

. Ceux-ci incluent les portefeuilles Web et mobiles. Portefeuilles hors ligne : appareils physiques qui n’ont pas besoin d’un accès Internet. Par exemple, les portefeuilles physiques, les portefeuilles de bureau et les portefeuilles papier.

Certaines places de marché de pair à pair et des échanges en ligne, comme Paxful, offrent un portefeuille Bitcoin gratuit après avoir créé un compte. Nous vous l’avons dit, c’est vraiment pas difficile du tout de démarrer votre aventure BTC !

Si vous signez avec un stylo et du papier au moment d’effectuer des transactions dans les banques et autres institutions financières, les transactions Bitcoin, d’autre part, utilisent une signature numérique. C’est une « preuve mathématique » et cryptographique que les BTC proviennent bien du propriétaire du portefeuille et de nulle part ni de personne d’autre. Une signature numérique vous permet également de savoir si les BTC ont été envoyés à quelqu’un d’autre.

Bien que tout le monde sur le réseau puisse voir que votre signature correspond à une transaction Bitcoin particulière, il n’y a aucun moyen pour quiconque de déterminer votre clé privée. Bitcoin utilise des processus et des fonctionnalités très complexes qui sont difficiles à compromettre, vous n’avez donc pas à vous inquiéter de vous faire voler vos fonds durement gagnés, c’est-à-dire tant que vous seul avez accès à vos clés privées !

À quoi sert le bitcoin ?

Initialement, Bitcoin n’était connu que pour effectuer des paiements directs, bon marché et sans frontières. Mais à mesure que son taux d’adoption augmente, des personnes dans le monde entier et différentes industries commencent à découvrir les utilisations remarquables du Bitcoin. Celles-ci comprennent :

Paiements pour des achats quotidiens

Dons pour des initiatives caritatives et levées de fonds

Préservation de richesse

Transferts d’argent nationaux et internationaux

Cadeaux pour vos amis et votre famille

Vous pouvez faire tout cela en quelques clics sur votre portefeuille mobile Bitcoin n’importe quand et où vous le souhaitez. Dites bonjour à la facilité et à l’efficacité !

Acheter ou ne pas acheter ?

Après toutes les bonnes choses que nous venons de découvrir, de ce que sont les Bitcoins à comment ils fonctionnent, nous sommes certains que vous avez maintenant envie de découvrir ses autres fonctionnalités à votre portée (si vous ne l’avez pas encore fait) . Entre parenthèses, ces informations ne sont que la face visible de l’iceberg de la crypto monnaie. Il reste beaucoup de choses à découvrir et à explorer dans l’espace crypto !

Êtes-vous prêt à vous lancer dans l’aventure ? Lancez votre fusée Bitcoin aujourd’hui et commencez votre voyage dans l’univers crypto !