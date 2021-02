Les cartes cadeau sont l’un des moyens les plus pratiques pour acheter des bitcoins (BTC). Elles sont facilement accessibles, disponibles en petites dénominations et simples à échanger. Sur Paxful, il existe plusieurs façons d’utiliser les cartes cadeau pour vos besoins crypto, mais comment les utiliser à votre avantage ?

Acheter des BTC avec des cartes cadeau est facile. Il vous suffit de choisir le type de carte cadeau que vous souhaitez utiliser, de trouver une offre qui vous plaît et le reste suivra. D’un autre côté, vendre des cartes cadeau contre des BTC vous permet de faire des affaires à grande échelle, et c’est un secret que peu de nos traders connaissent. Vous êtes prêt à découvrir comment cela fonctionne ?

La différence entre la page Acheter et la page Vendre

Bien que les deux soient de bons moyens de vendre vos cartes cadeau contre des BTC, il y a une grande différence entre l’utilisation de la page Acheter et l’utilisation de la page Vendre.

À l’heure actuelle, nous sommes sûrs que vous connaissez bien la page Acheter. Il s’agit de la page que vous voyez lorsque vous cliquez sur le bouton Acheter sur la page d’accueil, où vous voyez la liste des offres disponibles. Comme mentionné précédemment, l’utilisation des pages Acheter pour échanger vos cartes cadeau contre des BTC est extrêmement rapide et simple. Si vous êtes débutant, vous serez probablement habitué à cette méthode pour obtenir des BTC, car elle est intuitive, ce qui ajoute encore plus à sa facilité générale.

Bien que les pages Acheter soient très conviviales pour les débutants, elles présentent quelques inconvénients à prendre en compte. Si vous débutez sur la plateforme, tout ce que vous avez à faire est de choisir une offre et de laisser le vendeur vous guider tout au long du processus, ce qui est une bonne chose. Cependant, les traders expérimentés de cartes cadeau peuvent préférer mener la danse. Sur les pages Acheter, votre partenaire crée l’offre, sélectionne les pourcentages de gain pour la transaction et fixe le prix. De plus, les cartes cadeau populaires dominent les pages Acheter, réduisant ainsi la diversité des marques des cartes cadeau sur ces pages.

Si vous échangez sur la page vendre, par contre, c’est vous qui menez la danse. Cela signifie que les BTC pourraient être moins chers puisque c’est vous qui fixez le prix. De plus, sur ces pages, il y a moins de concurrentce et vous trouverez une gamme de cartes cadeau plus diversifiée. Vous pourriez même voir le trading sur la page Vendre comme plus sécurisé parce que c’est votre offre. Vous êtes en charge, vous créez vos propres relations d’affaires et surtout c’est vous le patron.

Sur la page Acheter, vous êtes le client et vous pouvez obtenir vos BTC immédiatement. Sur la page Vendre, vous êtes le propriétaire du magasin et les clients viendront vers vous. La vente de vos cartes cadeau peut prendre plus de temps, mais votre patience est récompensée lorsque vous obtenez le prix que vous souhaitez.

Comment utiliser la page Vendre

Pour résumer, échanger sur la page Vendre signifie créer une offre d’achat. Nous savons que peu de gens le savent, voici donc un bref aperçu :

Cliquez sur Créer une offre en haut de la page d’accueil de Paxful, sélectionnez l’option Acheter des Bitcoins et choisissez votre carte cadeau et votre devise préférées. Définissez votre pourcentage de gain (le montant au-dessus du cours que vous êtes prêt à payer pour les BTC), les limites de transaction (la plage de BTC que vous souhaitez acheter) et la fenêtre de paiement (le temps maximum pour effectuer votre paiement). Personnalisez votre offre en la rendant plus sécurisée et plus facile à trouver en utilisant les balises de l’offre , votre étiquette d’offre, les limitations des partenaires de transaction et, en option, votre emplacement . Rédigez en détail les conditions de l’offre pour le vendeur et les instructions de transaction afin que les traders de BTC sachent à quoi s’attendre en termes de paiement. Créez l’offre, restez actif sur votre ordinateur et attendez que quelqu’un initie une transaction.

Pensez à la page Vendre comme le processus inverse du processus d’achat de BTC. Nous comprenons que le processus peut sembler un peu intimidant, en particulier pour les nouveaux traders, mais faites-nous confiance, c’est plus facile que vous ne le pensez. Essayez et voyez par vous-même.

Utilisez ce qui fonctionne pour vous

Ce n’est pas parce qu’il existe deux façons d’acheter des BTC avec des cartes cadeau que vous devez strictement utiliser une seule de ces deux façons. Les deux ont leurs propres avantages et inconvénients, c’est donc à vous de décider. Vous pouvez même utiliser les deux en même temps pour différentes cartes cadeau. Le choix vous appartient.

Vidéo : Comment utiliser la page Vendre

Lorsqu’il s’agit d’échanger des BTC sur Paxful, l’expérimentation est vitale. Comme il existe de nombreuses façons d’acheter et de vendre sur la plateforme, il est indispensable d’explorer vos différentes options de trading pour trouver la meilleure et la plus efficace façon de gagner. Cela étant dit, lancez-vous et commencez à explorer la page Vendre. Qui sait ? Cela pourrait bien vous mener à un potentiel de gain ultime.