您已经成功创建了自己的 Paxful 账号，接下来呢？ 在您开始交易之前，请确保通过账号验证。 验证 Paxful 账号让您享受平台的专属权益，如果遇到问题，我们的团队也可以更好地为您提供帮助。

Paxful 设有四个账号验证级别，级别越高，您的交易和钱包发送限额也会随时提升。 为了帮助您通过 Paxful 账号的全部验证，请遵循以下简单步骤：

身份验证

请确保通过电话号码和电子邮箱地址验证，方可继续操作。 验证身份可以将您的交易限额与钱包发送限额分别提升至 10,000 美元。

第一步： 登录您的账号

登入您的 Paxful 账号，点击您个人资料照片右侧的箭头。 点击开始验证，您将前往验证页面。

第二步： 填写必要信息

验证您的电话号码和电子邮箱地址（如尚未完成此操作），方可进入下一个验证级别。 要完成身份验证，请准备好您的政府签发身份证、护照或驾照。

选择您的居住国家/地区和身份证明文件类别。 仔细阅读身份证明文件类型字段下方的消息提示，然后点击我已理解进行确认。 完成后，点击开始验证流程。

第三步： 上传您的文件

接下来，您将需要上传自己的文件。 通过手机、摄像头或本地设备均可上传。

如果点击继续在手机上操作，您可以通过电子邮件发送链接或扫描二维码。

如果想要使用摄像头拍照，您将需要拍摄身份证或驾照的正反面照片。 如果您上传的是护照，只需继续前往下个步骤。

请确保照片清晰可读，以便我们的团队可以快速审核您的信息。 完成后，点击确认。

如果您希望从设备中上传文件，请确保以 JPG、JPEG、或 PNG 格式提交整个文件的彩色图像。 准备好文件后，点击确认。

第四步： 拍摄自拍照

文件上传完毕后，请拍摄自拍照。 点击开始，并仔细遵循屏幕上的说明操作。 然后，完成扫描，等待图片通过验证。

地址驗證

成功验证身份后，您可以继续进行地址验证 (PoA)。 通过地址验证可以享受 50,000 美元的交易限额。 通过以下步骤操作即可：

第一步： 前往您的 Paxful 个人资料

前往您的 Paxful 个人资料，在验证部分下方点击提升交易限额。

第二步： 填写必要信息

此步骤需要您提供家庭或公用事业账单、电话账单、银行或信用卡对账单，以上文件应注明您的地址。 请注意，文件应显示您的全名和地址，且以上信息应与您输入的信息匹配。

填写完必要字段后，请点击开始验证流程，您将前往上传页面。

第三步： 上传您的文件

选择文件之前，请确保所有文件均以拉丁字母或西里尔文字符书写。 如非以上语言，请对其进行翻译并附上地址验证说明中的声明。 Paxful 不接受三 (3) 个月以上的文件、黑白文件、经过裁剪的文件、文件截图，或邮政 信箱地址。

请选择并审核您的文件。 完成后，点击继续，您将看到一则确认信息。

如确认文件准确无误，请点击确认，等候验证。

立即验证您的 Paxful 账号吧

您提交的信息将经过人工或自动审核。 自动验证可能需要 24 小时，人工审核可能需要七 (7) 天。 您可以在这里进一步了解 Paxful 的账号验证。

准备好升级您的交易旅程了吗？ 立即前往您的账号进行验证吧。 祝您交易愉快！