众所周知，在过去的一年中，全球疫情引发了诸多政治和经济问题。 尽管部分地区目前处于重启阶段，但还有些国家/地区依然在承受COVID-19的沉痛打击。

例如，哥伦比亚依然在经历疫情带来的严重后果。 疫情的爆发、民众抗议和经济贫困先后到来。 在这种情况下，国民可以采取哪些行动呢？ 当周遭的世界崩塌之时，民众可以将哪些事情掌控在自己手中呢？

加密货币可能会是其中的一种出路。

身处动荡环境

通常，任何国家/地区的金融体系都与其相应的政府紧密相连。 也就是说，当政治或经济动荡袭来时，人们可能对政府普遍丧失信心。 而这种信心的丧失反过来又可能会对金融格局产生负面影响，在这种情况下，本国货币就会受到打击。 这时候人们就会开始思考：我银行里的钱还安全吗？

而加密货币的情况似乎正好相反。 加密货币的去中心化性质可以给人们一种自主权，让他们对自己的财务拥有真正的权力。 有了加密货币，人们就不受任何金融机构或政府的控制，去中心化的性质让所有人处于同一等级。

通过加密货币保持资金安全

诸如比特币 (BTC) 等加密货币是保值资产的良好方式（或称货币的安全港湾），成为保证您资金安全的可行方法。 但在详细讲解之前，我们先来明确一下，什么是保值，什么样的资产是好的保值资产。

什么是保值？

简单来说，保值资产就是可以长期保持其价值的资产。 也就是说，如果您今天购买一项资产，希望将其作为一种保值手段，那么它必须能够经受住时间的考验，并在未来很好地保持其价值。

什么样的资产是好的保值资产？

好的保值资产必须具备两个特征：持久性和稀缺性。

比方说，您用一美元买了一只苹果。 购买的时候，它肯定是具有内在价值的——大家都要吃东西，对吗？ 然而如果您要将这只苹果安全存放两年，那么它还会保持价值吗？ 可以说，到那时候，这只苹果就一文不值了。

但如果是更加耐久的东西呢，例如干意大利面？ 它会保值吗？ 和苹果相比，意大利面在几年后的状况可能还不错，但我们需要面对的问题是：“获取干意大利面的难度如何？”答案是，干意大利面非常廉价，到处都可以找到。 随着市面上出现的干意大利面越来越多，价值也随之下降，使其无法成为保值资产。

保值资产需要具备以上两个 特征。

为什么比特币可以成为良好的保值资产

现在，我们已经明确什么是良好的保值资产，可以看到，比特币既具备持久性，也具备稀缺性：(1) 它不是实物资产，因此不存在持久性的问题；(2) 比特币的最大供应量为2100万，因此具有稀缺性。

此外，比特币还有另外几种特征，使其进一步成为很好的保值方式。

首先，它是可以存储的。 如果您要持有某种保值资产，可能需要将其保存在某个地方。 如果是黄金等传统资产，您可能需要一个金库或保险箱来存储。 但对于比特币而言，只需一个比特币钱包就足够了。

比特币不仅可以存储，同时也便于携带。 用来存储黄金的金库或保险箱显然不方便携带，但要存储比特币，您只需使用自己的手机和一个应用程序即可。 请注意，比特币是数字资产，即便您拥有全世界所有比特币，您的口袋也完全装得下。

同时，比特币也可以轻松分割。 入手时，您无需购买一整个比特币，因为每个比特币可以分成1亿个单位，即“聪”（0.00000001 BTC）。 现在我们和黄金对比一下，想象要将一小部分黄金转让给其他人要耗费多少工作， 太麻烦了。

BTC 的价值在过去一年中大幅上涨，其安全性可能会成为持有者考虑的一个因素。 幸运的是，比特币是可以轻松验证的，也就是说，几乎不可能伪造或复制。 这是因为比特币基于区块链技术，区块链会不断验证、核实每个交易区块，也就是说，您无需了解创建区块的矿工，即可信任每个区块。

最后，比特币是可以互换的，也就是说它可以相互交换且统一。 这简化了交易过程，允许在多个地点和市场交易。

比特币的这些特性综合在一起，让人们拥有财务自由的权利，允许全世界的人们用比特币作为保值方式。

用加密货币实现财富保值

在过去的几年里，我们见证了加密货币的逐渐普及。 随着这种趋势继续发展，我们开始看到更多的真实使用案例出现，而数字资产单纯用于投资的时期已经过去。 点对点（P2P金融）将加密货币带入新的高度，引领用户开启众多全新可能，包括令支付更加快捷，更加容易管理，以更低成本汇款，当然还有帮助您实现财富保值。

您可以将自己的加密货币作为资金储备。 在金融动荡时期，拥有资金储备会非常有帮助，而加密货币是一个不错的选择。 区块链的安全性和透明度为所有用户创造了一个安全可靠的环境，加密货币没有地理边界，可以在世界任何地方、任何时间发送和接收资金。

以加密货币的形式存储资金也可以保护您的财富不受恶性通货膨胀影响。 如果您的本国货币经历极端的通货膨胀，那么您的财富价值每天都在暴跌。 通过将资金转换为加密货币，您可以及时止损，如果加密货币价格上涨，甚至还可以赚取收益。

破晓之光

在政治或经济动荡时期，加密货币可以成为保护资金安全的选择。 世界上有很大部分人群仍然无法享受银行服务，当动荡出现时，这些人可能会面临巨大问题。 而加密货币为他们提供了一条出路：它让人们拥有金融护照，享受可以负担的银行服务和全球自由贸易体系。

对于很多努力寻找出路的哥伦比亚人来说，事实正是如此。 通过亲身体验点对点金融，他们得以重新振作，享受财务自由带来的全新益处。

人们对加密货币有一个很大的误解，认为它是“第一世界”的特有资产，而实际上，发展中国家在加密货币的应用上更加开放。 这些国家/地区证明加密货币不仅用于投资，也可以是实现生存和繁荣的途径。

当政治或经济动荡席卷某个国家时，人们必须将很多事务掌握在自己手中。 加密货币将权力交还给人们，并就此带来与局势抗争的机会。 这些数字资产为人们赋予其应有的金融控制权，应该获得我们的信任。