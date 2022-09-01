在交易比特币时，用户最希望拥有一个方便的工具，帮助他们做出决定。 例如，我们有恐惧和贪婪指数这样的工具来帮助我们做出决定，这一次，我们将仔细研究比特币的优势指数，看它对您的交易起到怎样的帮助作用。

什么是比特币的优势指数？

比特币的优势指数是比特币的市值在整体加密货币市值中的占比。 换句话说，该指数就是比特币在加密货币市场中的现状。 我们可以通过这个公式得到比特币的优势指数：

比特币优势指数 = 比特币市值/加密货币总市值

该指数非常重要，因为它可以让您了解当前市场主要使用哪些货币以及使用的程度。 例如，早在 2009 年，比特币的优势指数为 100%，这并不难理解，当时比特币是唯一的加密货币。 随着时间的推移，随着越来越多的加密货币引入市场，这个 100% 的指数逐渐下降。 到 2022 年 6 月，比特币的优势指数达到 46%，这是自 2021 年 10 月（41%）以来的最高水平。

在其生命周期中，比特币在加密货币总市值中的占比始终为多数。 我们可以说，这是由于比特币是首款问世的加密货币，但我们也可以看到，比特币的采用和应用水平也是其优势地位的重要因素。

哪些因素影响比特币的优势指数？

如前所述，比特币的优势指数是比特币市值与加密货币市值的比率。 也就是说，在很大程度上，比特币的优势指数受到两个主要因素的影响——比特币和其他代币的价值。

比特币价值

毫无疑问，比特币的价值会在此指数中发挥重要作用。 但要明确的是，我们在谈论比特币的价值时，也在谈论它的波动。 这包括比特币价值可能下降或上升的原因。

让我们再次以比特币的早期为例。 在其他代币选择增加之前，比特币稳定地处于 95% 及以上的优势地位。 随着越来越多的其他代币进入市场，比特币的价值逐渐增加，但也失去了一些主导地位。 比特币的优势指数最低达到 35%。

许多人指出，大约在这个时候（2017 年），初始代币发行 (ICO) 获得了普及。 也就是说，市场将更多的注意力（和资金）转移到这些 ICO 中，购买其他代币。 随着时间的推移，这些代币中有许多已不复存在或价值所剩无几，这使得 BTC 的优势指数再次提升。

代币的价值

同理，其他代币的价值变动也会影响比特币的优势指数，因为这就是衡量比特币的依据。 随着其他代币的性能和走势得以改善，比特币将开始失去其在市场中的地位。

虽然在几年前，其他代币似乎占据了更重要的市场份额，但当前的加密货币寒冬证明，初始表现并不一定代表长期表现。 这也将拉高出货骗局淘汰出局，因为突然的波动让恶意开发人员暴露无遗。 但与此同时，许多依赖这些代币的用户损失了大量资金。

这并不表示其他代币在总体上是错误的，只是它们不像比特币那样成熟并得到广泛应用。 货币的实用性仍然是加密货币成功的重要因素，只要代币的使用受限，就会在市场上面临更多挑战。

比特币优势指数图表

为了让您更好地了解 BTC 的优势指数，请参考这张图表，更加直观地了解加密货币的市场份额：

来源：https://coinmarketcap.com/charts/

通过这张图表，我们可以全面了解比特币和所有其他加密货币多年来的表现。 请注意，在 2014 年，随着越来越多的代币问世，比特币的主导地位渐趋减弱。 尽管如此，比特币依然占据了大部分市场，并在恐慌和不确定的市场中持续存在。

在交易时，是否应该依赖比特币的优势指数？

我们必须强调，比特币的优势指数并不是众多交易问题的万能答案。 从本质上讲，优势指数只是用户做出明智决策的一种工具。 它类似于恐惧和贪婪指数，相当于一个仪表，显示市场当前的表现及其对比特币和其他代币的看法。

就工具而言，优势指数的作用非常重要。 它以易于大多数人理解的方式，对于市场行为和态度进行了很好的描述。

尽管工具本身很有价值，但实际研究仍然更为重要， 毕竟工具只是工具。 如果我们自己没有掌握足够的信息或知识，即使是最好的工具也将难以使用或发挥作用。

充分利用所有工具

归根结底，对于比特币社区来说，最重要的就是要了解所有可用的工具，并了解它们的最佳用途。 通过掌握正确的知识和信息，您就不会轻易做出草率的决定。

但前提是，您必须进行自己的研究。 想象一下，很多比特币交易者并不使用这些工具，只依靠研究市场。 通过进行充分的学习，利用可用的工具，您会让学到的知识更加有效，为自己带来优势。