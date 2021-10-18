骗局最令人头疼，而竭尽所能实施骗局的人也是如此。 他们剥夺了所有事物的快乐，包括比特币 (BTC)。 由于比特币交易是不可逆的，因此比特币恢复并不是一个可靠的选择，丢失或被盗的加密货币是不可能恢复的。

这些年来，比特币交易所在安全性方面愈发严格。 然而，人们依然有可能落入居心叵测的的陷阱。 因此，我们也必须尽自己的一份力量来确保资金安全，理解问题的本质。

比特币交易是不可逆的

BTC 最优秀的特点之一就是它的去中心化性质，它允许两个人交换价值，而无需第三方（如银行）来仲裁交易。 因此，交易更加快速、安全，有时无需费用。 这正是 BTC 的革新之处。

为了追踪网络上进行的所有交易，网络维护着一个分类账，它类似于银行的分类账，记录银行内部账户的往来付款。 比特币的分类账叫做区块链。 一个 BTC 基本上是分类账中的一个点，而某人拥有一个 BTC 就意味着他们拥有该点的访问权。 这种拥有权实质上就是您的比特币地址。

如果您向某人发送 BTC，那么您实质上是在转让该点的所有权。 在这种情况下，收款方将是唯一可以访问该点的人。 一旦所有权地址更改，就无法撤销了。 也就是说，如果您不小心将资金发送到错误的账号，那么您能做的就只有联系收款人，请求新的交易。

因此，如果您落入加密货币的骗局，要考虑使用比特币恢复服务，要知道，您的资金并不能保证恢复。 遭到诈骗之后，最好的方法就是止损，向权威部门报告事件，并在今后提高警惕，而不是在比特币恢复服务上花费更多的资金。

要留意的比特币骗局

尽管如此，还是有很多人心怀叵测，利用比特币的不可逆性，恶意欺骗您向他们发送比特币。 请留意以下几种加密货币骗局：

虚假交易所

BTC 越受欢迎，希望入手的人也就越多。 尽管这充分说明了比特币全球应用的前景，但行业内的不法分子也极尽所能对其充分利用。 他们设立了看似真实的交易所，用有竞争力的市价来欺骗人们上钩，让人们以为自己占到了便宜。

在挑选交易所时，请务必做好调研，查看创办者的信用背景。 查看其评论、开发团队，看看其运营是否合法。

冒充他人

冒充他人是骗子最常见的手法，他们会用这种方法来欺骗您手中的 BTC。 他们会冒充权威人物，例如社交媒体的影响者、平台调解人、或伪装成面临紧张局面的普通人，企图用免费赠品、虚假故事或虚假的危险来欺骗您。

对于这样的骗局，最好的方法是核查和对话者的身份。 查看他们姓名的拼写、官方社交媒体账号，或使用其他媒介直接与其联络，确定对方身份。

网络钓鱼邮件

网络钓鱼是指冒充信誉良好的公司发送电子邮件的欺诈行为。 在邮件中，他们会要求您点击链接和/或尝试获取您的个人信息。 如果您点击该链接，就可能会导致恶意软件损坏您的计算机或让骗子访问您的账号。

如果您收到可疑电子邮件，要求您提供密码、点击链接或汇款，那么这很可能是网络钓鱼诈骗。 如有疑问，请联络其声称的来源平台，反复检查发件人的凭据。

比特币交易骗局

在 Paxful 上，有几种情况您需要高度警惕。 其中包括对方催促您完成交易、虚假的交易证明、锁币、支付撤销和网络钓鱼诈骗。

如何防止比特币骗局

加密货币领域有时会让您觉得危机四伏。 然而，我们为您整理了几项建议，帮助您在整个旅程中保持安全。

第一项建议，始终检查您的链接。 如今，我们越来越难判断哪些链接是合法的，因此，您必须仔细查看 URL， 看看域名的拼写。 通常，如果您看到轻微但具有欺骗性的拼写错误，这说明您看到的是一个欺诈链接。 关于链接，您还可以为经常用来访问资金的网站添加书签。 这样一来，您就可以确定自己所在的是合法的网站。

第二项更为重要，就是在加密货币的领域中，您要进行自己的调研。 在这个领域中，知识就是力量，特别是在选择交易平台和数字钱包的过程中。 在调研的过程中，一定要了解项目背后的团队以及产品的评论，对其安全性有所掌握。

此外，在大多数情况下，骗子会营造一种紧张感，让您无瑕思索，匆忙做出决定。 如果您进行过自己的调研，就会知道，这些行为大多无需快速决定。

有没有恢复比特币的方式呢？

有时候，骗子的确会得手，在这种情况下，我们一定要了解接下来的步骤。 首先就是联络当地权威部门。 如果是在 Paxful 上发生的欺诈，您应该报告至我们的客户支持团队，以便我们进行调查。 此外，您也可以发起争议，我们会对其进行深入调查。

然而，请一定注意，没有办法保证您拿回资金。 因此，无论您使用哪个平台，请一定尽您自己的努力，保持安全。 请将以上建议付诸实践，始终保持谨慎。