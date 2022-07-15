После того как цена биткоина достигла рекордной отметки в ноябре 2021 года, она резко пошла на спад, и 23 января 2022 года опустилась до 35 071,80 долларов США. К настоящему моменту цена биткоина немного поднялась и стабилизировалась, но это снижение цены заставило владельцев биткоинов поволноваться.

Многие люди просто не знают, что медвежьи тенденции (которые мы наблюдаем сейчас) можно не только пережить, но и извлечь из них пользу. Давайте посмотрим, что можно сделать с биткоином в условиях медвежьего рынка.

Почему цена биткоина падает?

Прежде чем мы начнем обсуждать, как извлечь пользу из медвежьих трендов, сначала нам нужно понять, почему цена биткоина идет вниз. Дело в том, что биткоин, как и обычные фиатные валюты, подвержен влиянию текущих событий и новых законов.

Например, в 2021 году китайское правительство наложило на биткоин полный запрет, который распространялся на торговлю, владение и даже майнинг BTC. Это немедленно отразилось на стоимости биткоина: она упала с 63 569,81 USD 14 апреля до 29 789,94 USD 21 июля.

Можно привести еще один пример, который связан с ожиданием так называемой “криптовалютной зимы”. Под влиянием этих опасений цена биткоина понизилась с 50 792,04 USD до 35 071 USD.

Цена BTC рано или поздно снова вырастет, но тем, кто вложил свои средства в биткоин, от этого не легче. К счастью, есть несколько стратегий, которые помогут вам не только пережить падение цен, но и преуспеть на медвежьем рынке.

Что можно и чего нельзя делать на медвежьем криптовалютном рынке

Мы составили список того, что вам следует и чего не следует делать при падении цены биткоина — это поможет вам лучше во всем разобраться. Ознакомьтесь с этими предложениями и посмотрите, что вам лучше всего подходит.

Без паники

Первое, что приходит на ум, — это немедленно продать то, что у вас есть. Если вы паникуете и хотите как можно скорее избавиться от коинов, рекомендуем вам взять себя в руки. Проблема с немедленной продажей заключается в том, что вы просто-напросто реализуете убытки, вызванные падением цены биткоина. Так что если вы спросите нас, стоит ли вам продавать биткоины, наш ответ — решительное “нет”.

Попробуйте ходлинг

Этот совет, который криптоэнтузиасты дают друг другу в условиях медвежьего рынка, вполне логичен. HODL, который также расшифровывается как “Hold On for Dear Life” (“Держись изо всех сил”), помогает владельцем биткоинов справиться с паникой, охватившей остальной рынок.

Иными словами, ходлинг основывается на простой логике: если цена биткоина находилась раньше на высоком уровне, после спада она должна подняться снова. Это вполне разумно, особенно если мы посмотрим, как цена биткоина достигала новых рекордных показателей после масштабных кризисов.

На самом деле ходлинг не так прост, как кажется, и многие ходлеры переживают сильный стресс, наблюдая за ценами.

Не торгуйте сразу

Медвежий рынок заставляет многих участников сильно нервничать. Из-за этого некоторые трейдеры и инвесторы начинают торговать, чтобы свести к минимуму свои потери.

Здесь возникает та же проблема, что и в случае немедленной продажи сразу после падения цены. Страх, неуверенность и сомнение — не самые лучшие помощники при торговле биткоинами. Решения о торговле или продаже необходимо принимать уверенно, а для этого часто требуется проверенная информация. Не давайте страху повлиять на ваши торговые решения!

Не зацикливайтесь на рекордных показателях

Рекордно высокие показатели доказывают, что цена BTC идет вверх на протяжении последнего десятилетия. Однако следует помнить, что эти показатели нестабильны.

Можно легко впасть в заблуждение, если фокусироваться только на самых высоких показателях. Они не всегда остаются на том же уровне. Как и медвежьи тренды, эти рекордные высокие и низкие показатели – всего лишь временные этапы в динамике цены биткоина.

Посмотрите самые низкие показатели

Вместо того чтобы зацикливаться на самых высоких показателях, обратите внимание на самые низкие.

Посмотрите, как в целом менялась цена биткоина: найдите самые низкие показатели за каждый год и сравните их между собой. Вы можете обнаружить, что все не так плохо, как вам казалось, и ходлинг будет даваться вам намного проще.

Стратегии для медвежьего рынка

Иногда все, что нужно сделать, — это изменить точку зрения. Самое главное — помнить, что торговать биткоинами и инвестировать нужно с уверенностью. Вот несколько стратегий, которые могут вам помочь:

Ходл

Ходлинг — отличная стратегия для тех, у кого нет времени разбираться в тонкостях медвежьего рынка. У этого метода есть свои недостатки и ограничения, но он часто помогает трейдерам пережить трудные времена.

DCA

Усреднение долларовой стоимости — это стратегия, при которой трейдеры и инвесторы покупают BTC частями через регулярные промежутки времени. Например, если вы планируете инвестировать 1000 долларов, вы можете разделить эту сумму на несколько частей по 200 долларов. После этого вы каждую неделю будете покупать BTC на 200 долларов.

Эта стратегия позволяет минимизировать потенциальные убытки, которые вы можете понести при снижении цены. Она также позволяет получить больше прибыли в том случае, если цена BTC снова начинает расти.

Buy the dip (покупка на падении)

Если у вас есть свободные средства на покупку биткоина, вы можете воспользоваться ситуацией. Конечно, остается риск, что цена биткоина может еще сильнее понизиться.

Чтобы компенсировать этот риск, некоторые инвесторы выбирают традиционные стратегии, такие как усреднение стоимости. Это ограничивает риск, с которым вы сталкиваетесь при каждой покупке, а также максимально увеличивает потенциальную прибыль, которую вы можете получить при повышении цены.

Цена биткоина снова будет расти

На протяжении последних десяти лет биткоин продемонстрировал, что он не собирается отступать. Его цена может временами падать, но каждый раз она не только возвращается к прежним показателям, но и превышает их. Нам просто собирать и анализировать имеющуюся информацию, следить за уровнем криптостраха и жадности и не торопиться — тогда мы легко справимся со всеми трудностями медвежьего рынка.

*Содержание данной статьи носит исключительно ознакомительный характер и не может использоваться в качестве консультации по юридическим, налоговым, инвестиционным, финансовым и другим вопросам. Прежде чем принимать какие-либо решения, вам следует самостоятельно проверить всю информацию и, возможно, посоветоваться со специалистом.