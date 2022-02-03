С ростом популярности биткоина все больше людей начинают участвовать в торговле криптовалютой. В чем же заключаются преимущества и недостатки этих сделок? Неважно, торгуете ли вы биткоином или другими криптовалютами, такими как Ethereum или Litecoin. Вы можете поднатореть в этой области и неплохо зарабатывать.

Тем, кто только делает первые шаги в мире криптоторговли, мы советуем сначала ознакомиться с плюсами и минусами торговли биткоинами и криптовалютами. Ведь перед тем, как начинать какое-то дело, всегда стоит получше узнать о нем.

Итак, какую пользу может вам принести биткоин? У него есть несколько преимуществ. Чтобы не отпугнуть вас сразу, мы начнем с плюсов сделок с биткоинами.

ПРЕИМУЩЕСТВА торговли биткоинами

Платежная свобода

Платежная свобода — это большой плюс. Предположим, что вы живете в США, и у вас есть друг в Африке. Вы можете отправить деньги вашему другу, используя биткоин-технологии. Так как биткоин является цифровой валютой, вы можете отправлять и получать деньги в любой точке мира. Если вы используете биткоины, вам не нужно беспокоиться о проблемах, которые могут помешать денежному переводу (например, пересечение границы или выходные дни). Биткоин не подвластен никаким государственным учреждениям. Это значит, что вы и только вы контролируете свои деньги.

Чтобы извлечь максимальную выгоду из этого свойства биткоина, вы можете также использовать такие онлайн-платформы, как Paxful. Paxful — одна из крупнейших пиринговых платформ, которая предлагает более 300 способов оплаты. Вы сами можете выбрать, как именно хотите приобрести биткоины.

Информационная прозрачность

В денежных переводах информационная прозрачность всегда имеет большое значение. Это еще одно преимущество биткоина. Благодаря технологии блокчейн завершенные транзакции становятся видны всем пользователям. Хотя все могут видеть эти транзакции, ваши личные данные остаются скрытыми. Это значит, что адрес вашего биткоин-кошелька виден всем, но никто не может просмотреть ваши личные данные. Такая система обеспечивает дополнительную защиту при использовании биткоинов, так как никто — будь то пользователь, организация или правительство — не может вносить изменения в протокол. Это подводит нас к следующему достоинству биткоина.

Контроль и безопасность

В любых финансовых операциях контроль и безопасность средств должен всегда быть на первом месте. Биткоин хорош тем, что он позволяет пользователям контролировать свои транзакции. Ваши биткоины находятся под надежной защитой в вашем цифровом кошельке. Система также защищает вас от продавцов, которые хотят снять с вас побольше денег. Продавцы не могут снимать деньги с покупателей без их ведома. Если они хотят начислить дополнительную сумму, они должны сначала обсудить это с клиентами. Мы храним резервные копии системы и обеспечиваем надежное шифрование, чтобы средства наших пользователей были в безопасности. При транзакциях предоставление личных сведений не требуется. Это помогает защитить пользователей от кражи личной информации.

Низкий риск для продавцов

Хотите использовать биткоин-технологии, чтобы зарабатывать деньги? Хороший выбор. Поставщики биткоинов подвергаются более низким рискам, так как транзакции необратимы, не содержат личных сведений и надежно защищены. Продавцы лучше защищены от убытков, которые они могут понести из-за действий мошенников. Благодаря биткоинам продавцы также могут вести торговлю в местах с высоким уровнем преступности и мошенничества. Блокчейн защищает их посредством использования публичного реестра.

Низкие комиссии

Это преимущество говорит само за себя: никто не хочет платить высокие комиссии, не так ли? Еще один плюс биткоина — низкие комиссии. Обычно размер комиссии зависит от суммы сделки, но в случае с биткоинами комиссия незначительна. Хотя низкие комиссии считаются нормой, дополнительные комиссии тоже присутствуют. Транзакции с более высокими комиссиями совершаются быстрее, так как им отдается приоритет.

Прочитав обо всех этих достоинствах биткоина, вы можете подумать, что у этой технологии нет недостатков, и она очень легка в применении. Не все так просто: помимо многочисленных плюсов, у биткоина есть несколько минусов, которые могут заставить вас пересмотреть свое решение и отказаться от этого вида торговли.

НЕДОСТАТКИ

Риск и нестабильность

Одни из самых больших недостатков биткоина — это высокие риски и волатильность. Некоторые считают, что волатильность курса — одновременно и достоинство, и недостаток торговли биткоинами и криптовалютами. Из-за этой непредсказуемости люди часто опасаются вкладывать свои средства в биткоины. Волатильность вызвана тем, что в мире существует ограниченное количество биткоинов (21 млн биткоинов, 80% из которых уже промайнены), а спрос на них постоянно растет. Но биткоин можно немного стабилизировать. Предприятия, СМИ, торговые компании могут повлиять на колебания его курса. Если они начнут принимать биткоины в качестве оплаты, цена стабилизируется. В настоящее время цена биткоина постоянно колеблется из-за текущих событий, связанных с цифровыми валютами.

Биткоин недостаточно развит

Еще одна причина, по которой людям приходится думать дважды перед тем, как вложить свои деньги в биткоины, — это молодость этого явления. Многие функции находятся на начальном этапе развития и требуют доработки. Например, такие функции, которые влияют на обеспечение защиты криптовалюты и доступа к ней. Специалисты продолжают разрабатывать новые возможности, инструменты и услуги. У биткоина большой потенциал, но пока это все, что у него на данный момент имеется. Ему понадобится еще много времени, чтобы стать полноценной самодостаточной валютой. У биткоина есть проблемы, требующие решения — как, впрочем, у любой валюты на раннем этапе развития.

Так как это молодая валюта, люди слишком мало знают о ней и о криптовалютах в целом. Им необходимо изучать информацию о криптовалютах, чтобы они могли использовать их в повседневной жизни. Хотя биткоин и другие криптовалюты имеют множество достоинств, их список достаточно скромен по сравнению со списком достоинств существующих валют.

Преимущества для бизнеса

Все больше и больше компаний принимают биткоины в качестве способы оплаты, но все равно биткоину необходимо развиваться дальше, чтобы все могли по достоинству оценить его потенциал. Сотрудники компаний должны знать, как работает биткоин. Если компании начнут принимать биткоины, это поможет и их клиентам понять принцип работы этой валюты. Подготовительная работа с сотрудниками и клиентами потребует много времени и сил, но когда люди начнут понимать, как функционирует эта система, все усилия окупятся.

Перед вложением своих средств изучите все плюсы и минусы биткоина. Вы должны внимательно изучить все достоинства и недостатки торговли биткоинами и криптовалютой. Биткоин — валюта будущего. Она может значительно улучшить нашу жизнь. Мы можем рассказать остальным о пользе, которую она может принести. Помогите другим людям по-новому взглянуть на биткоин и открыть для себя его безграничный потенциал!

Более подробно о достоинствах и недостатках торговли биткоинами и криптовалютами вы можете прочитать в блоге Paxful. Подписывайтесь на страницы Paxful в Facebook, Twitter и LinkedIn, чтобы не пропустить все самое интересное!