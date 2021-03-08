Планирование бюджета — непростое дело, особенно когда у вас хватает других проблем. Однако часто вы слишком переживаете при планировании своих расходов. Чтобы достичь своей цели, вам прежде всего нужно научиться обращаться с деньгами и разработать финансовый план.

Если вы не знаете, как именно это сделать, мы вам поможем. Ниже вы найдете несколько советов по планированию бюджета, которые вам пригодятся.

1. Следуйте правилу 50-30-20

Метод “50-30-20” придумала Элизабет Уоррен, бывший преподаватель по законодательству о банкротстве в Гарвардском Университете и американский политик. Это один из наиболее популярных и простых способов планирования бюджета, поэтому вы можете начать с него.

Этот метод предполагает деление вашего дохода на три части: 50%, 30% и 20%. Давайте подробнее рассмотрим, какие расходы можно отнести к этим категориям.

50% — это ваши потребности или фиксированные расходы, которые не подлежат пересмотру. Сюда можно отнести счета за электричество, арендную плату, страхование, транспорт, медицинские расходы, покупку продуктов и другие траты, без которых нельзя обойтись.



30% — это ваши желания , такие как билет в кино или на концерт, абонемент в спортзал, покупки, путешествия, ужин в ресторане, новые гаджеты или другие увлечения.



20% — это категория для ваших накоплений или финансовых целей. Сюда относится выплата долгов, инвестиции, займы, сбережения, пенсионные выплаты и непредвиденные траты — в общем, все, что поможет вам обрести финансовую свободу в ближайшие годы.



Теперь, когда мы разобрались с категориями, вы, наверное, поняли, как нужно планировать свой бюджет. Но если вам трудно реализовать это на практике, вот три простых шага, с помощью которых вы сможете следовать правилу “50-30-20”.

Шаг 1. Ежемесячно подсчитывайте свой доход.

Ваш ежемесячный заработок (за вычетом всех налогов и других обязательных отчислений) — это и есть 100%, которые будут поделены на три части. Вам не обязательно зарабатывать много, просто точно знайте, какую сумму вы получаете на руки каждый месяц.

Шаг 2. Определите расходы по каждой категории.

Подумайте, какие расходы относятся к категории “50%”, а какие — к категории “30%” или “20%”. Теперь перейдем к более сложному: нужно разграничить ваши желания и потребности. Не путайте их! Помните, что те расходы, которые входят в категорию “50%” — это то, без чего вы не сможете прожить. Все остальное — это ваши желания или то, что вам нужно для развлечения.

Шаг 3. Распределите свой бюджет.

После того как вы запишете свои расходы, подсчитайте сумму, которую вы выделите для каждой категории. Это поможет вам остаться в рамках бюджета и при необходимости скорректировать свои расходы.

С первого взгляда этот метод кажется сложным, так как вам нужно составлять списки, определять приоритеты и подсчитывать суммы. Однако если вы будете придерживаться этих рекомендаций, это поможет вам не только в это трудное время, но и позднее, когда ваше материальное положение улучшится.

2. Используйте то, что у вас есть

Один из советов по планированию бюджета заключается в следующем: используйте то, что у вас есть. Это не значит, что вы должны жертвовать своими желаниями, но вы должны правильно расставить приоритеты.

Предположим, что вашему смартфону уже 2 года и вы хотите купить новый. Если ваш телефон еще работает и вы хотите его заменить только потому, что у новой модели лучше камера, больше экран, качественнее аудио, или просто потому, что вы раньше меняли телефоны каждый год или два, то вам стоит пересмотреть свою позицию и подумать о том, что действительно важно.

То же самое касается обуви, одежды и других вещей. Вместо того чтобы каждый раз покупать новое, почему бы не починить вещь, сэкономив таким образом немного денег? Вам также нужно научиться ухаживать за вещами, чтобы они служили дольше. Представьте, сколько вы сможете сэкономить, если не будете каждые несколько месяцев покупать новые джинсы или украшения. Так вы сможете накопить приличную сумму!

Если вы привыкли заказывать еду на дом, попробуйте готовить сами. Хочется пиццы? Найдите простой рецепт в интернете и используйте те продукты, которые у вас есть. Это также поможет вам улучшить свои кулинарные навыки и научиться планировать меню.

Кроме того, если вы будете готовить дома, вы сможете сэкономить на доставке еды. Это один из способов сократить расходы в стесненных обстоятельствах.

3. Найдите подработку или другой источник дохода

Вы должны уметь не только тратить деньги, но и зарабатывать их. Именно поэтому важно иметь несколько источников дохода. Это нетрудно, если вы умеете что-то делать хорошо.

Чтобы начать, необязательно быть профессионалом. Просто делайте то, в чем вы хорошо разбираетесь. Если вам нравится возиться с тестом, попробуйте печь на заказ. Если вы студент и хотите заработать онлайн, попробуйте писать статьи, делать проекты по дизайну и т. д.

Если вы профессионал и ищете дополнительный источник дохода, вы можете инвестировать свои средства, купив USDT на Paxful. У нас есть много интересных предложений! Если же вы не интересуетесь финансовой индустрией, попробуйте поискать в интернете такую работу, где вы сможете применить свои навыки и опыт.

Сейчас или никогда

В трудные времена нужно принимать трудные решения, в том числе по финансовым вопросам. Если вы будете следовать этим советам по планированию бюджета, вы сможете развить полезные финансовые привычки. Вам просто нужно пообещать себе, что вы сделаете все возможное, чтобы достичь финансовой независимости.

Подумайте, что именно поможет вам принимать правильные финансовые решения, и следуйте намеченному пути.

Самое главное — проявлять последовательность. У многих сейчас финансовые проблемы, но если мы проявим немного усердия и терпения, в конечном счете мы сможем с ними справиться.

* Содержание этой статьи носит исключительно информационный характер. Данную информацию нельзя рассматривать в качестве консультации по юридическим, инвестиционным, финансовым или другим вопросам.