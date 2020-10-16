В школе нам никто не рассказывал, как правильно распоряжаться деньгами. Может быть, именно поэтому, когда мы выросли, мы столкнулись с большими трудностями. Некоторым повезло и они приобрели нужные навыки в этой области, но многие из нас до сих пор страдают от последствий неправильных финансовых решений. Однако есть и хорошие новости: никогда не поздно этому научиться!

Мы дадим вам несколько практических советов, которые помогут вам эффективнее распоряжаться своими финансами.

1. Откладывайте до того, как тратить

Когда вы получаете зарплату, вы наверняка выделяете определенные суммы на продукты, оплату счетов и другие необходимые расходы. Некоторые откладывают то, что осталось после оплаты всех этих расходов. Но это работает только для тех, у кого после этого остаются хоть какие-то деньги.

Чтобы исправить ситуацию, начните откладывать реалистичные суммы до оплаты счетов и других важных расходов. Так вы сможете сформировать денежную “подушку” на случай непредвиденных обстоятельств. Вы также научитесь оптимально использовать оставшиеся деньги и не тратить больше, чем вы можете себе позволить.

2. Составьте бюджет

Это может показаться очевидным, но наличие бюджета позволит вам лучше видеть, на что уходят ваши деньги. Сюда входят расходы на продукты питания, оплату счетов, личные сбережения, средства на случай непредвиденных обстоятельств и другие статьи расходов.

Составляя бюджет, вы сможете направить часть своего дохода на покупку действительно необходимых вещей. Кроме того, это поможет избежать вам незаметных трат и накопить больше денег на случай чрезвычайных обстоятельств. Если вы ведете бюджет, вы даже можете позволить себе купить то, что вам действительно хочется, и не чувствовать себя при этом виноватым!

Пока вы не выходите за рамки бюджета, мелкие покупки вряд ли сильно повлияют на ваши ежемесячные траты. Для начала вы можете записывать свои расходы на бумаге или заносить их в электронную таблицу.

3. Управляйте своими подписками

Подписки — это здорово и интересно, но только до тех пор, пока вы используете их и помните, на что именно подписывались. Сюда можно отнести абонемент в спортзал или подписки на такие онлайн-сервисы, как Netflix, Spotify, LinkedIn и т.д.

Важно следить за их использованием, чтобы убедиться, что вам действительно нужны эти услуги. Если вы перестали чем-то пользоваться, вам стоит немедленно отменить эти подписки.

4. Не торопитесь покупать со скидкой

Распродажа — один из самых распространенных приемов, используемых для привлечения клиентов. Мы стараемся покупать вещи с 10%, 20%, 50% или даже 75%-ой скидкой. Нам не нужны десять новых пар носков или пять упаковок мороженого, но мы боимся упустить эту возможность сэкономить на покупке.

Слова “скидка” или”распродажа” часто используются в магазинах, чтобы подтолкнуть вас к покупке. Не попадайтесь на эту удочку и помните: дешевле — не всегда лучше!

Один из самых полезных финансовых навыков, которому вам нужно научиться, — это осознанная трата денег и правильное определение приоритетов.

5. Инвестируйте

Уделите внимание навыку правильного инвестирования средств и ресурсов. Это значит, что вам нужно направить ваши деньги в ту область, в которой они в будущем смогут приносить доход. Вы можете поискать информацию об инвестиционных компаниях, чтобы понять, какой продукт вам лучше подходит.

Было бы здорово вернуться в 2009 и купить биткоин меньше чем за 1 доллар, правда? Но если вы не успели этого сделать, не переживайте — никогда не поздно выйти на криптовалютный рынок.

Вы можете изучить такие интересные инвестиционные стратегии, как ходлинг, когда вы покупаете биткоины, удерживаете их в течение долгого времени, а затем продаете в нужный момент. Эта стратегия особенно популярна среди новичков.

Вы можете найти множество онлайн-платформ для продажи и покупки биткоинов (например, Paxful) и зарабатывать деньги на криптовалютном арбитраже.

6. Следите за кредитными обязательствами

Кредитная карта может вас выручить, особенно при совершении крупных покупок. Кроме того, за ее использование вам могут полагаться бонусные баллы, скидки и многое другое.

Однако если вы используете несколько кредитных карт одновременно, вы можете навредить себе. В таком случае есть риск, что вы будете совершать импульсивные покупки, за которые не сможете потом расплатиться. Кроме того, бывает сложно следить за датами платежей по разным кредитным картам.

Большинство компаний-эмитентов кредитных карт взимают годовую комиссию, даже если вы не используете карту. Если у вас несколько кредитных карт, вам стоит закрыть те счета, которые вы не используете. Так вы сможете сэкономить сотни долларов.

7. Живите по средствам

Еще один полезный практический навык: не покупайте то, чего вы не можете себе позволить, особенно если вам предстоит оплата других важных расходов. Вам же не хочется видеть свой банковский счет пустым?

Да, возможно, эти часы отлично смотрятся на вашей руке, но вписываются ли они в ваш бюджет? Если нет, вам стоит уйти и прийти позже, когда у вас будут лишние деньги.

8. Найдите подработку

Есть множество способов получать дополнительный доход. Если у вас что-то хорошо получается, вы можете извлечь выгоду из своего увлечения или хобби! В свободное время вы можете стримить видеоигры на разных платформах, продавать выпечку, писать и редактировать тексты, переводить, расшифровывать аудиофайлы. Вы можете добавить этот дополнительный доход к своим сбережениям или потратить так, как посчитаете нужным.

9. Имейте при себе наличные

Расплачиваться кредитной картой очень легко, но последствия могут быть неприятными. Мы живем в цифровом мире, где безналичный расчет стал новой реальностью. Однако всегда стоит держать немного наличности в кошельке, так как это поможет избежать ненужных трат. Если у вас не осталось наличных, значит, вам больше не стоит ничего покупать. Все очень просто!

10. Следите за сроками оплаты счетов

Вы можете опоздать на встречу с другом, но когда дело доходит до оплаты счетов, здесь лучше не опаздывать. При несвоевременной оплате вам придется заплатить штраф или пеню, и если вы уже отложили какую-то сумму на оплату счетов, то вам придется потратить свои сбережения.

Проверяйте сроки оплаты всех счетов, чтобы оплачивать их вовремя и избежать ненужных расходов!

Учиться никогда не поздно

Помимо того, что мы уже перечислили, вы можете использовать такие приемы, как планирование отпуска не в разгар туристического сезона, использование скидочных купонов, покупка товаров местных производителей и т.д. Вы будете удивлены тем, сколько еще вы можете сэкономить!

Даже если вы в прошлом совершали финансовые ошибки, в этом нет ничего страшного. Никогда не поздно составить финансовый план и придерживаться его. Попробуйте следовать некоторым нашим рекомендациям и поделитесь с нами своим опытом!

*Содержание данной статьи носит исключительно ознакомительный характер и не может использоваться в качестве консультации по юридическим, налоговым, инвестиционным, финансовым и другим вопросам.