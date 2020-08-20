Не секрет, что у студентов много расходов. Практически всем нужно оплачивать учебу, покупку компьютеров и учебников и аренду жилья, но это далеко не весь список. Некоторые могут найти подработку, но не у всех есть для этого лишнее время.

Однако семь этих студентов нашли способ подзаработать на Paxful в свободное время не выходя из дома! Если вам хочется, чтобы ваш кошелек выглядел не таким тощим, вы пришли по адресу!

Участники нашей программы Paxful Peer поделились несколькими идеями подработки на Paxful для студентов.

1. Покупка и продажа биткоинов

Торговля биткоинами сначала может показаться сложной, но это не сложнее, чем прийти на первое занятие. Чем дольше вы будете этим заниматься, тем лучше вы будете в этом разбираться.

Посмотрим, что говорит Кевин, 22-летний студент факультета информационных бизнес-технологий из Кении. “Я зарегистрировался на Paxful около девяти месяцев назад. Сначала было сложно, так как я не был знаком с платформой и у меня не было опыта торговли. Но со временем я привык и уже знал, что нужно делать”, — говорит он.

Студенты могут заработать на биткоинах, торгуя ими. Вы можете покупать и продавать биткоины или зарабатывать на конвертации фиатной валюты в криптовалюту (или наоборот). На Paxful доступно более 300 способов оплаты, и вы можете выбрать любой из них.

Когда мы спросили Кевина, какую пользу он извлек для себя из торговли на Paxful, он ответил: “Я получил финансовую свободу. Теперь я сам могу обеспечивать свои основные потребности, то есть платить за аренду, учебу и покупать продукты”.

Идрис, 29-летний участник программы Paxful Peer из Нигерии, использует BTC для того, чтобы помочь другим людям обрести финансовую свободу. Использование фиатных валют часто связано с географическими ограничениями, поэтому иногда людям трудно покупать товары за границей.

“Я выбирал заказы с подходящей комиссией, заказывал вещи на Amazon и отправлял их покупателям. После получения заказа покупатель платил мне в биткоинах”.

Если вы настроены серьезно и готовы торговать, мы можем поделиться некоторыми советами, которые помогут вам заключать успешные сделки. Дэвид, 23-летний участник программы Paxful Peer из Кении, говорит: “Когда покупатель предлагает мне сделку, я предоставляю им четкие инструкции по оплате и выдаю биткоины сразу после получения платежа. Это укрепляет доверие ко мне и подталкивает покупателей заключать со мной больше сделок”.

Если вы хотите торговать биткоинами, прежде всего вам надо обзавестись цифровым кошельком для хранения, отправки и получения биткоинов. Вам даже не нужно думать, где его взять — мы уже подумали об этом за вас! При регистрации на Paxful вы сразу получаете бесплатный биткоин-кошелек. Все просто, правда?

2. Примите участие в партнерской программе Paxful

Хотите узнать, как студент может получать пассивный доход? Просто пригласите своих друзей и близких присоединиться к нашей партнерской программе! Вот как вы можете начать зарабатывать:

Пригласите своих друзей. Поделитесь своей партнерской ссылкой, чтобы они смогли зарегистрироваться. Помогите им купить BTC. Каждый раз, когда ваши друзья покупают биткоины, вы получаете 50% комиссии за использование счета хранения. Вы также будете получать 10% комиссии за использование счета хранения каждый раз, когда партнеры ваших друзей покупают биткоины на Paxful! Получайте BTC. Ваши доходы автоматически перечисляются на ваш партнерский баланс. Вы можете перевести их на кошелек Paxful и вывести в любое время.

Именно так поступил Фрэнсис, 24-летний участник программы Paxful Peer из Кении, изучающий компьютерную криминалистику. Однако в отличие от партнеров, которые зарегистрировались в программе для получения пассивного дохода, Фрэнсис поставил перед собой более серьезную цель:

“Я мечтаю стать летчиком и хочу учиться в авиационном колледже. Благодаря партнерской программе Paxful я теперь получаю стабильный доход и могу заплатить за учебу в этом колледже”.

Первые шаги бывают сложными, но трудности не помешали Фрэнсису находить партнеров. Сейчас у него более 100 партнеров, и их число продолжает расти. Он использует такие социальные сети, как Facebook, для публикации контента о биткоине и поиска потенциальных партнеров.

Он также обучает новых рефералов, рассказывая им о биткоине и торговле на Paxful по Whatsapp, и помогает своим партнерам набираться опыта у других трейдеров на канале Paxful Кения в Telegram.

Нхенсани, 20-летняя студентка из ЮАР, которая изучает бухгалтерское дело, рассказала, что партнерская программа Paxful позволяет получать ежемесячный доход. “Вы можете устанавливать свои цели, определяя, сколько человек вы хотите приводить каждый месяц”.

Она также подчеркнула, что “самое лучшее — это то, что доход перечисляется в биткоинах, а не обычной валюте. Ценность биткоина выше по сравнению с традиционными фиатными валютами”, что делает его идеальным инструментом для дополнительного заработка.

Кроме того, Нхенсани отметила, что “работа с людьми позволяет научиться общаться и лучше понимать других”, а ведь эти навыки очень полезны для студентов, которые собираются покинуть стены своего учебного заведения и отправиться в свободное плавание. “Мне приятно осознавать, что я вношу свой вклад в общее дело и в то же время получаю за это компенсацию!” — добавила она.

3. Присоединитесь к программе Paxful Peer

Если вы уже зарабатываете, торгуя биткоинами на Paxful, но хотите выйти на новый уровень, вы можете присоединиться к программе Paxful Peer.

Это международная предпринимательская программа предназначена для целеустремленных криптоэнтузиастов, которые готовы поддерживать Paxful, стать лидерами сообществ и получать за это вознаграждение.

Программа состоит из трех уровней: Peer, Ambassador и Associate. При переходе с одного уровня на другой вы получаете новые привилегии. Вы также получите специальный значок, который будет отображаться в вашем профиле и выгодно выделит вас среди других пользователей. Но как можно заработать на этом студенту? Давайте спросим у Одхиамбо, 23-летнего студента из Кении:

“Основное преимущество — это дополнительный доход для студента. Поскольку эта деятельность привлекает множество мошенников, завоевать доверие пользователей бывает непросто. Но после того как я получил значок Paxful Peer в профиле, я стал заключать больше сделок. Теперь я могу тратить деньги от этих сделок на учебу и оплачивать другие расходы”.

Эта программа предлагает студентам не только дополнительный, но и стабильный доход. Фейс, 22-летняя участница программы Paxful Peer из Кении, сказала: “На уровне Peer я получаю 5 USD за каждого нового пользователя, который регистрируется по моей уникальной ссылке, проходит верификацию и заключает по крайней мере одну сделку”.

“Вы также можете заработать, участвуя в различных акциях — добавляет она. — Студенту всегда пригодится стабильный доход, который поможет ему платить за самое необходимое”.

Вы можете стать участником программы Paxful Peer и получать дополнительный доход. Для этого вам просто нужно сделать следующее:

Заполните анкету. Вам нужно также зарегистрироваться на Paxful, если вы еще этого не сделали. Дождитесь нашего приглашения на видеособеседование. Мы свяжемся с вами в течение 10 дней, если решим, что вы подходите для участия в программе. Приглашение на собеседование получат только те кандидаты, которые прошли отбор. Пройдите видеособеседование и станьте Paxful Peer. После видеособеседования мы тщательно изучим вашу заявку. Если вы пройдете этот этап, мы свяжемся с вами по электронной почте и предложим подписать соглашение. Кроме того, вы также получите нашу брендированную сувенирную продукцию и приглашение на тренинг. Так вы начнете свой путь в качестве участника программы Paxful Peer!

4. Настроить биткоин-киоск Paxful

У вас есть свой сайт или блог? Тогда вы можете заработать, создав виртуальный биткоин-киоск. Это позволит вам получать комиссию каждый раз, когда посетители вашей страницы или канала используют киоск для покупки BTC.

Вот что для этого нужно сделать:

Создайте свой виртуальный киоск. Разместите его на своем канале или сайте. Получайте комиссию в размере 2% с каждой покупки.

Вы сможете настроить биткоин-киоск Paxful по своему усмотрению, а ваши клиенты смогут покупать BTC с помощью более 300 способов оплаты, включая банковские переводы, онлайн-кошельки, дебетовые или кредитные карты, цифровые валюты, платежи наличными и т.д.

1. Получайте вознаграждение за обнаруженные ошибки

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Учеба — недешевое удовольствие, но даже будучи студентом, вы можете получать дополнительный доход, несмотря на бессонные ночи, бесконечные задания и сложные экзамены. Судя по опыту участников нашей программы Paxful Peer, подработка вне дома — не единственный вариант.

Вы можете оптимизировать использование своего компьютера, смартфона и интернета, чтобы заработать немного денег. Помимо дополнительного дохода, это даст вам ценные навыки, которые пригодятся вам в дальнейшей жизни.

Попробуйте один из вышеперечисленных вариантов и поделитесь с нами своим опытом!

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