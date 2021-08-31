Если вы решили приобрести биткоин (BTC), первым делом вам на ум придет майнинг и торговля биткоинами. Однако если вы хотите найти более простой способ, вам могут подойти криптокраны. Что же такое криптокран и как он работает?

Немного о биткоин-кранах

Криптокран (биткоин-кран) — это мобильное приложение или сайт, которое выдает небольшие доли BTC или других криптовалют за выполнение простых заданий. Вы можете играть в биткоин игры, просматривать видеоролики, заполнять капчу, отвечать на опросы, переходить по ссылкам, смотреть рекламу и получать за все это вознаграждение. Эти приложения и сайты называются “кранами”, потому что они выдают очень маленькие доли криптовалют — как капли воды, которые капают из протекающего крана.

Вопреки распространенному мнению, на биткоин-кранах нельзя быстро разбогатеть. Кажется, что зарабатывать деньги таким способом очень просто, но чтобы накопить значительную сумму, вам придется довольно долго ждать. Обычно ваше вознаграждение за выполнение разных задач перечисляется на онлайн-кошелек, предоставляемый сайтом. Стоит также отметить, что чем легче задание, тем меньше вы за него получите.

Некоторые краны устанавливают лимит минимальных выплат, то есть вы можете вывести свои средства только после того, как наберете определенную сумму. Это может занять несколько часов, дней, недель или даже месяцев: все зависит от условий того или иного сайта.

Для чего нужны криптокраны?

Теперь, когда вы знаете, что такое криптокраны и как они работают, мы расскажем вам, зачем они вообще были созданы. Вот несколько возможных причин их создания:

Распространение информации о биткоине

Возможно, вы удивитесь, но криптокраны появились более десяти лет назад. Спустя несколько лет после того, как Сатоши Накамото представил миру биткоин, биткоин-разработчик Гэвин Андресен разработал криптокраны, чтобы как можно больше людей узнали об этом новом виде валюты. Изначально биткоин-краны выдавали по пять биткоинов за каждое выполненное задание, что сегодня составило бы 270 000 USD!

Ограниченная доступность криптобирж

Когда биткоин только появился, криптовалюту было нелегко приобрести. Число бирж и платформ, где можно было купить BTС и другие криптовалюты, было очень ограничено. Раздавая небольшие доли биткоинов бесплатно, криптокраны привлекали людей, не призывая их к покупке криптовалюты.

Пассивный доход

Сегодня многие пользователи BTC зарабатывают деньги, создавая свои собственные биткоин-краны. Они часто вносят определенную сумму в BTC на свой криптокошелек, привязанный к сайту или приложению с криптокраном. Владельцы криптокранов могут получать пассивный доход с рекламы, если они зарабатывают больше, чем раздают другим пользователям.

Криптокраны не только раздают биткоины и вознаграждают пользователей, но и помогают людям узнать о преимуществах BTC. Некоторые криптоэнтузиасты используют криптокраны как инструмент для получения пассивного дохода.

Как работают криптокраны?

Мы уже говорили, что криптокраны выдают небольшое количество BTC за выполнение простых заданий. Вы получаете свое вознаграждение в сатоши — самых маленьких долях BTC, названных в честь их таинственного создателя. Что они из себя представляют? Один биткоин состоит из 100 миллионов сатоши. Сумма, которую вы получите, зависит от типа задания и провайдера криптокрана. Она может быть разной в каждом отдельном случае.

Часто криптокраны перечисляют BTC напрямую на ваш биткоин-кошелек или сторонний кошелек для микроплатежей. Если у вас еще нет биткоин-кошелька, вы можете создать аккаунт Paxful и получить кошелек бесплатно. Вы можете получить доступ к кошельку Paxful, используя веб-браузер или мобильное приложение Paxful.

Что касается кошельков для микроплатежей (“микрокошельков”), они похожи на обычные онлайн- или десктоп-кошельки. Главное различие заключается в том, что они предназначены для хранения небольшого количества криптовалюты. Микрокошельки обычно привязаны к вашему аккаунту на сайте криптокрана. С их помощью вы можете управлять своими сатоши и переводить их на свой биткоин-кошелек.

Выбор биткоин-крана

Теперь вам надо найти биткоин-кран, который будет отвечать вашим потребностям. Однако перед тем как определиться с выбором, вам нужно учесть несколько важных моментов.

Таймер — Криптовалютные краны часто предусматривают обновление данных (время загрузки), которое может занять от 15 минут до нескольких часов.

Сумма — Вы должны точно знать, сколько вы будете получать и как часто. Сумма может отличаться в зависимости от сложности заданий, которые вы выполняете.

Минимальная сумма для вывода — Мы уже упоминали, что некоторые криптокраны требуют от вас накопить определенное количество сатоши, чтобы вы могли вывести свои средства. У многих кранов минимальная сумма вывода составляет 10 000 сатоши, или 0,0002 BTC (чуть больше 5 USD).

Способ вывода — Чтобы вывести свои средства, вам понадобится цифровой кошелек. Если у вас есть аккаунт Paxful, вы можете вывести свои средства, используя более 350 способов, включая самые популярные способы оплаты в вашей стране.

Реферальная комиссия — вы также можете заработать, приглашая своих друзей и родственников к использованию криптокрана. Некоторые сайты предлагают хорошие бонусы за новых пользователей, так что вам стоит учесть это при выборе криптокрана.

Самые популярные криптокраны

Вас заинтересовал доход от биткоин-кранов? Вот самые популярные криптокраны (в произвольном порядке):

Coimtiply — один из сайтов и криптокранов, которые предлагают самую высокую оплату. Вы можете приумножать свои коины (максимум — в 61 раз) и зарабатывать BTC, выполняя задания, заполняя опросы и просматривая видеозаписи. Этот криптокран также предлагает бонусы постоянным пользователям, премиальные баллы, профессиональную поддержку, реферальную комиссию в размере 25% и многое другое. Приложение Cointiply доступно на устройствах Android.

Этот криптокран позволяет зарабатывать биткоин и Litecoin (LTC), играя в простые мобильные игры. Он существует с 2014 года. Минимальная сумма вывода составляет 10 000 сатоши. Вы можете зарабатывать до 0,25 USD ежедневно в зависимости от того, как часто вы играете. Bitcoin Aliens доступен на устройствах Android и iOS.

Если вам нравятся ролевые консольные игры (RPG), вы можете посетить сайт Faucet Crypto. Он предлагает игры RPG и другие уникальные функции, например, предметы, которые приносят вам различные бонусы для вашего аккаунта. У этого криптокрана также есть опция прямого вывода, реферальная комиссия в размере 20%, а также система повышения бонусов.

Faucet Crypto идеально подходит для тех, кто хочет попробовать разные криптовалюты. Он поддерживает BTC, LTC, Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin SV (BSV), Dash (DASH), DigiByte (DGB), BitTorrent (BTT), Dogecoin (DOGE), Ethereum Classic (ETC), Ethereum (ETH), Komodo (KMD), Tron (TRX) и другие криптовалюты.

У этого крана есть такие функции, как ежедневный рейтинг, где 20 самых активных пользователей дня получают большое вознаграждение; система повышения бонусов; реферальная программа и многое другое. Как и Faucet Crypto, Fire Faucet поддерживает множество криптовалют, включая BTC, ETH, DOGE, LTC, DASH, TRON, DGB, Tether (USDT) и Zcash (ZEC).

Coinpayu позволяет зарабатывать такую криптовалюту, как BTC, ETH, LTC, BCH, DOGE, DASH и многие другие, просто просматривая рекламы и выполняя предложения. На сайте также есть партнерская программа, по которой вы можете приводить новых пользователей на платформу и получать пассивный доход.

Этот биткоин-кран в основном работает с рекламой, поэтому подходит как для рекламодателей, так и желающих заработать. Вы можете получать 0,00003 mBTC, или 0,0017 USD, за каждую рекламную или реферальную ссылку, по которой вы переходите. Его партнерская программа предусматривает комиссию в размере от 40% до 80%. Минимальная сумма выплат на BTCClicks составляет 0,10000 mBTC (чуть более 5 USD).

Если вы хотите разместить рекламу на BTCClicks, ваша цена за клик может составлять от 0,00006 mBTC, или 0,0034 USD. На этом сайте не обязательна регистрация, но чтобы заработать, другие посетители сайта должны просмотреть весь ваш рекламный ролик, длительность которого может составлять от 10 до 200 секунд.

Если вы интересуетесь игровыми шоу, вам точно понравится Satoshi Quiz. Этот биткоин-кран раздает небольшие доли BTC первым трем пользователям, которые правильно ответят на вопрос на экране. Вопросы меняются каждые 60 секунд, поэтому вам не стоит затягивать с ответом! Минимальная сумма вывода на Satoshi Quiz составляет 11 000 сатоши, что на данный момент равняется примерно 6 USD.

Важна каждая капля

Конечно, вы не сможете сразу заработать большую сумму на биткоин-кранах, но вы можете накапливать свой доход. Если вы только делаете первые шаги в мире криптовалюты, это неплохое начало. Небольшие доли BTC могут помочь вам изменить свое финансовое положение к лучшему, даже если вы начнете с малого.

Кроме того, вам не нужно ограничиваться только одним криптокраном. Вы можете попробовать все краны в списке и решить, какие из них лучше всего отвечают вашим потребностям. Желаем удачи!