Если мы скажем, что биткоин оказал огромное влияние на весь мир, это вряд ли будет преувеличением. После появления биткоина многие попытались пойти по стопам Сатоши Накамото и создать свою собственную криптовалюту. На сегодняшний день существуют тысячи различных криптовалют, которые называются альткоинами.

Что такое альткоины?

Видя успех и популярность биткоина, многие люди захотели создать свои собственные криптовалюты на его основе.

Слово “альткоин” состоит из двух частей — “альт” и “коин”, то есть “альтернативный коин”. Альткоины позиционируются как достойная альтернатива биткоину, так как они предлагают решение отдельных проблем, с которыми биткоин не справляется. Но альткоинам все равно нелегко соперничать с самой популярной и ценной криптовалютой в мире, ведь для этого они должны обладать весомыми конкурентными преимуществами.

Многие альткоины были созданы на основе биткоина, а значит, тоже являются пиринговой валютой. Кроме того, как и биткоин, они представляют собой недорогой и эффективный способ совершения транзакций.

В начале 2020 года на рынке насчитывалось 5000 криптовалют, причем, по данным CoinMarketCap, доля альткоинов составляла 34%.

Первый альткоин появился спустя два года после создания биткоина, в 2011 году. Namecoin (NMC) был создан с целью децентрализации регистрации имен в интернете, что делало возможным регистрацию цензуроустройчивых и анонимных доменов. Кроме того, NMC также был задуман как альтернатива биткоину. Коин был создан на основе биткоин-кода и использовал такой же алгоритм доказательства выполнения работы. Как и у его предшественника, выпуск Namecoin был ограничен 21 миллионами коинов.

Другим альткоином, который привлек всеобщее внимание после создания биткоина, стал Litecoin. Впервые Litecoin был представлен общественности в 2011 году; если биткоин считался “золотом”, то Litecoin называли “серебром”. Однако в отличие от биткоина, выпуск Litecoin составил 84 миллиона, то есть в 4 раза больше. Несмотря на то что Litecoin пошел по пути биткоина, он все-таки во многом от него отличался. В частности, подтверждение майнинговых операций и транзакций в сети Litecoin происходило намного быстрее и чаще. В противоположность Namecoin, который в итоге потерпел неудачу, Litecoin до сих пор остается одной из 10 самых популярных криптовалют.

Виды альткоинов

По мере развития альткоинов появлялись и их различные производные. В качестве примера можно привести следующие коины:

Альткоины на основе майнинга

Это альткоины, созданные в результате майнинга — процесса, при котором блоки генерируются путем сложных криптографических вычислений. Многие существующие альткоины, включая всем известный Ethereum, используют именно такие алгоритмы.

Инвестиционные токены

Они похожи на обычные акции в том плане, что предоставляют право на получение определенных дивидендов (например, доля в компании или выплата прибыли). Инвестиционные токены часто выпускаются в виде первичного предложения криптовалюты (ICO).

Служебные токены

Иногда служебные токены также продаются в рамках первичного предложения криптовалюты. Однако в отличие от инвестиционных токенов, они предоставляют доступ к услугам. Главное различие между инвестиционными и служебными токенами состоит в том, что первые проходят тест Хауи, а вторые — нет.

Стейблкоины

Основная цель стейблкоинов — нейтрализовать последствия колебаний криптовалютного курса. Это делается посредством привязки стоимости коина к таким активам, как фиатные валюты, полезные ископаемые или драгоценные металлы. Примеры стейблкоинов включают в себя Tether и Libra (этот стейблкоин может стать самым популярным в истории криптовалют, хотя официально проект еще не запущен).

Самые перспективные альткоины

*Данные основаны на ценах и рыночной капитализации от 12 мая 2020 года

Теперь, когда вы знаете, что такое альткоины, мы перечислим самые популярные из них:

Ethereum (ETH)

Ethereum долгое время занимал второе место после биткоина на рынке криптовалют. Это платформа для смарт-контрактов, на которой разработчики могут создавать децентрализованные приложения (dApps). Концепция Ethereum была предложена в 2013 году Виталиком Бутериным, широко известным в криптовалютных кругах.

Цена: 188,66 USD

Полная рыночная капитализация: 20 921 235 236 USD

Ripple (XRP)

Криптовалюта Ripple (XRP) позиционируется как самое эффективное платежное средство для финансовых учреждений и поставщиков ликвидности. Она отличается высокой скоростью транзакций и доступностью.

В сети Ripple транзакции совершаются буквально за несколько секунд. Цель компании — предоставить всем людям возможность переводить средства по интернету так же легко и быстро, как и информацию.

Цена: 0,195753 USD

Полная рыночная капитализация: 8 635 225 497 USD

Tether (USDT)

Как было упомянуто ранее, Tether является одним из самых популярных стейблкоинов на рынке, а в списке всех криптовалют занимает 4-е место. USDT привязан к стоимости доллара США, то есть является, по сути дела, “цифровым долларом”, не подверженным волатильности. Он также выпускается на блокчейнах Omni, TRON и Ethereum.

Цена: 1,00 USD

Полная рыночная капитализация: 6 364 924 005 USD

Как купить альткоины

Альткоины доступны на многих криптобиржах и P2P-платформах. На Paxful вы можете обменять свои биткоины на альткоины (чаще всего пользователи выбирают USDT и Bitcoin Cash).

Почему альткоины так важны?

Важность альткоинов заключается в их предназначении: они решают проблемы, с которыми биткоин не справляется, а также предоставляют альтернативные преимущества.

Альткоины идеально подходят для тех, кто хочет серьезно исследовать мир криптовалют. Если вы ищете достойную альтернативу биткоину по доступной цене, вам стоит обратить свое внимание на альткоины.

Кроме того, альткоины могут служить и инвестиционными инструментами. Помня об успехе биткоина, многие выражают желание инвестировать в новые перспективные криптовалюты, чтобы потом продать их по более высокой цене.

Будущее альткоинов

С момента своего создания биткоин занимал лидирующие позиции на криптовалютном рынке, однако теперь у него есть сильные конкуренты —альткоины. На рынке уже сейчас насчитывается более 5000 криптовалют, и каждый день появляются новые. В нашем распоряжении тысячи различных вариантов, один из которых в любой момент может стать очередным лидером — это всего лишь вопрос времени.