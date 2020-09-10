Волатильность криптовалют — палка о двух концах. С одной стороны, волатильность предоставляет большие возможности для инвесторов. С другой стороны, волатильность затрудняет использование криптовалют как средства хранения ценности.

Но знаете ли вы, что есть способ устранить негативные свойства волатильности? Именно для этой цели служат такие стейблкоины, как Tether (USDT). Мы расскажем вам, как это делается.

Подробнее о USDT

На ферме животных часто привязывают к чему-либо, используя для этого веревку. Мы редко используем этот термин в технологическом смысле, но наши смартфоны тоже могут быть “привязаны” к другим устройствам через сеть WiFi или Bluetooth.

Так при чем здесь криптовалюта Tether? Слово Tether обозначает “привязывание” в криптовалютном контексте, то есть речь идет о привязке Tether к другим криптовалютам и фиатным валютам.

Стейблкоин USDT считается новым видом криптовалют. Стейблкоин — это криптовалюта, обеспеченная резервными активами, которая характеризуется минимальной волатильностью.

Tether объединяет фиатные валюты с криптовалютами, создавая новый цифровой актив, который обладает всеми преимуществами криптовалюты на основе блокчейна, но лишен волатильности. Каждый токен обеспечен такой фиатной валютой, как доллар США, Евро или японская иена, и коин поддерживает соотношение 1:1 (1 USDT = 1 USD). Резервные активы находятся в Гонконге у компании Tether Limited.

Благодаря соотношению 1:1 запас Tether неограничен. Таким образом, эту криптовалюту можно использовать как средство обмена и хранения ценности.

Предположим, вы хотите обменять 50 долларов на USDT. Вы получите ту же сумму в USDT, но теперь вы сможете легко продавать и покупать, обменивать и использовать свои средства.

Другой пример для трейдеров: возьмем открытые позиции на рынке биткоинов (BTC). Если на рынке наблюдаются медвежьи тенденции, трейдеры могут конвертировать свои BTC в USDT, чтобы не нести убытки. Это дает им возможность выкупить биткоины по более низкой цене, используя USDT, и подождать, пока цена биткоинов не начнет расти.

Почему стоит использовать Tether?

Использование Tether выгодно как для отдельных трейдеров, так и для бирж.

Прежде чем говорить о его выгоде для криптоторговли, рассмотрим его основные характеристики:

Стабильность и обеспечение. Каждый токен привязан к определенной фиатной валюте, поэтому его ценность всегда остается неизменной. Стабильность ценности обеспечивает соотношение 1:1, то есть 1 USDT всегда будет равен одному 1 USD.

Каждый токен привязан к определенной фиатной валюте, поэтому его ценность всегда остается неизменной. Стабильность ценности обеспечивает соотношение 1:1, то есть 1 USDT всегда будет равен одному 1 USD. Прозрачность. Если у вас есть сомнения по поводу надежности фиатного резерва, не переживайте. Tether публикует ежедневные отчеты, и вы можете убедиться, что все USDT в обращении соответствуют резерву.

Если у вас есть сомнения по поводу надежности фиатного резерва, не переживайте. Tether публикует ежедневные отчеты, и вы можете убедиться, что все USDT в обращении соответствуют резерву. Технология блокчейн обеспечивает безопасность использования. Tether основан на открытом блокчейне и других подобных технологиях, и благодаря этому может использовать те возможности, которые делают блокчейн безопасным и прозрачным.

Как можно использовать эти особенности Tether на разных уровнях криптотрейдинга? Преимуществами Tether могут пользоваться биржи, частные лица и поставщики.

Интеграция Tether на биржах обеспечивает более удобные транзакции. Иногда, чтобы конвертировать вашу фиатную валюту в криптовалюту на бирже, нужно выполнить множество действий. Кроме того, при конвертации вам часто приходится подолгу ждать подтверждения и проверки транзакций. Все это может показаться трудным и утомительным, особенно для новичков. Чтобы решить эту проблему, биржи могут предлагать валютные пары с Tether. Это позволит эффективно перемещать активы трейдеров через различные границы и сети.

Если говорить о преимуществах Tether для частных лиц, то он позволяет трейдерам использовать ходлинг, не беспокоясь о волатильности. Вернемся к примеру, который мы привели выше: если рынок становится медвежьим, то с помощью этого стейблокоина вы можете защитить свои цифровые активы от внезапных ценовых скачков и обезопасить себя от убытков.

Поставщики тоже получают возможность легко и эффективно принимать платежи в криптовалюте. Они могут уделить все внимание своему бизнесу и не беспокоиться о волатильности цен. Использование Tether поможет решить такие проблемы, как риск возврата платежа, падение курса, трудности с централизованными денежными системами и прерывающаяся конвертация фиатных валют.

Большое будущее

Tether может помочь нам по-новому взглянуть на применение криптовалют, ведь он предназначен для использования со многими существующими криптовалютами. Сейчас в основном используется USD Tether, или USDT, но мы можем с уверенностью предположить, что разрабатываются и другие варианты.

Однако эта технология находится на раннем этапе развития. Когда ее начнут применять повсеместно, мы сможем увидеть, какое влияние она оказывает на наши финансы. Мы рады, что в криптоиндустрии появляются такие перспективные инициативы, и мы надеемся, что этот проект откроет еще больше возможностей для криптоэнтузиастов.

Отказ от ответственности: Приведенную в статье информацию нельзя рассматривать в качестве консультации по инвестиционным, финансовым или другим вопросам.