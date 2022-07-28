إن التنقل بين البلدان، سواء في الظروف الجيدة أو العصيبة، ليس سهلاً أبدًا. ما لا يساعد هو حقيقة أن المؤسسات المالية التقليدية لم تجعل هذه العملية أسهل، مما يجعل الهجرة أكثر صعوبة بالنسبة للأشخاص الذين يتطلعون إلى تحسين وضعهم الحالي.

لحسن الحظ، أظهرت عملة البيتكوين (BTC) فعاليتها في تحقيق أهدافها؛ خاصة فيما يتعلق بالكيفية التي يُقصد بها إفادة الأشخاص، وليس السوق.

لماذا على المهاجرين استخدام البيتكوين؟

إذًا لماذا عملة البيتكوين؟ بعد كل شيء، ألا توجد حلول أخرى للمشكلة الحالية؟

السبب الرئيسي وراء كون عملة البيتكوين مثالية للمهاجرين هو الطريقة التي تم تصميمها بها. من خلال منح المزيد من الأشخاص إمكانية الوصول، يمكنهم المشاركة في أي نوع من المعاملات دون عوائق الخدمات المصرفية التقليدية. يمكن لأي شخص التقاط هاتفه وإنشاء حساب الآن على Paxful والبدء في شراء البيتكوين لتغطية نفقاته.

وهذا هو المكان الذي تتمثل فيه ميزة البيتكوين – إمكانية الوصول. بدلاً من جعل حياة المهاجرين أكثر صعوبة من خلال إضافة حواجز أمام وصولهم، يمكن لعملة البيتكوين تمكين الأفراد عن طريق هدم هذه الحواجز، ومنحهم وصولاً كاملاً إلى أصولهم النقدية.

ما يساعد أيضًا هو إدخال طبقة جديدة تتراكم فوق بلوك تشين من عملة البيتكوين تسمى شبكة Lightning. وقد ساعد هذا في فائدة البيتكوين حيث يمكن للأشخاص الآن استخدام عملات البيتكوين للمعاملات بشكل أسرع وأرخص من ذي قبل.

دعونا نحلل خمسة أسباب تجعل المهاجرين يستخدمون عملة البيتكوين ونرى كيف يمكن أن يكون لها تأثير على حياتك.

تحويل الأموال بسرعة وسهولة

قد يكون لبعض المهاجرين الأسر الخاصة بهم في وطنهم يحتاجون إلى إعالتها؛ في بعض الأحيان، يكون العكس. في كل الأحوال، يعد تحويل البيتكوين خيارًا رائعًا لتقديم الدعم عن بُعد. من المعروف أن إرسال الأموال إلى أحبائهم عبر البيتكوين يساعد في جعل التحويلات أسهل وأسرع وأرخص.

لإرسال التحويلات باستخدام البيتكوين، يحتاج كل من المُرسل والمستلم إلى إنشاء حساب على Paxful. بمجرد إكمال التسجيل، سيحصلون على محفظة بيتكوين مجانية. بعد ذلك، يجب على المُرسل تحويل الأموال عن طريق شراء عملة البيتكوين (BTC) من خلال أي من طرق الدفع المتاحة التي تزيد عن 350. بمجرد القيام بذلك، يمكن للمُرسل بعد ذلك نقل البيتكوين إلى محفظة المستلم عبر عنوان المحفظة الخاص به.

بمجرد أن يتلقى المستلم البيتكوين، سيحتاج فقط إلى تحويل البيتكوين مرة أخرى إلى أي عملة تناسبه. من صفحة Paxful الرئيسية، اختر “بيع البيتكوين” وابحث عن مشتري يناسب احتياجات المستلم. وكما سبق، يمكنهم اختيار تحويل البيتكوين من خلال أي من طرق الدفع التي تزيد عن 450.

الحفاظ على الثروة

يمكن أن يشكّل التضخم مشكلة حقيقية للمهاجرين، وخاصة أولئك الذين يغادرون بسبب الأزمات الوطنية. وبدلاً من الاحتفاظ بأموالهم في البنوك المحلية حيث تكون عرضة لفقدان قيمتها مع انخفاض عملة البلد، فإن تحويل العملات الورقية إلى البيتكوين يتطلع إلى أن يكون الخيار الأكثر أمانًا.

أصبحت عملة البيتكوين خيارًا شائعًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى الاحتفاظ بأموالهم في مكان ما بشكل آمن لأنه يمكن الحفاظ على قيمتها أو حتى تحسينها – وهي ميزة مرحّب بها على المؤسسات المالية التقليدية. إن مجرد توقع الأرباح من مدخرات الفرد ليس بنفس الكفاءة الذي كان عليه من قبل، خاصةً إذا تم أخذ التضخم ومعدلات الفائدة المنخفضة في الاعتبار.

سهولة السفر

ما يمكن أن يساعدك في أي موقف تسافر فيه هو جاهزية أموالك متى احتجت إليها. هذا للتأكد من أنك ستكون جاهزًا للدفع مقابل شيء ما عندما تضطر إلى ذلك. يمكن أن يسبب هذا مشكلات على الرغم من أن السفر بمبالغ كبيرة من المال يمكن أن يكون أكثر من مجرد مخاطرة.

في هذه الحالات، قد يساعدك الحصول على أموالك في البيتكوين. طالما يمكنك الوصول إلى محفظة البيتكوين الخاصة بك، يمكنك تحويل البيتكوين بسهولة إلى نقود ورقية أو بطاقات هدايا يمكنك استخدامها للسفر جوًا أو الطعام أو حتى الملابس. تتزايد شعبية البيتكوين، مما يمنح الشركات مزيدًا من الثقة في إجراء المدفوعات باستخدام البيتكوين.

الحصول على أسعار صرف أفضل

لا تعني الهجرة بالضرورة أنك ستسافر مباشرة إلى وجهتك على الفور. في بعض الأحيان، ستشمل الرحلات الجوية الطويلة فترات توقف كبيرة مما يعني أنه سيتعين على المسافرين تحويل أموالهم، مما يؤدي إلى خسارة الكثير منها من خلال رسوم التحويل.

هنا يأتي دور البيتكوين. من خلال تحويل أموال السفر الخاصة بك إلى البيتكوين، يمكنك بسهولة تحويلها إلى العملة الضرورية ببضع نقرات على هاتفك. يمكن أن يؤدي هذا إلى تقليل إجمالي نفقاتك بشكل كبير نظرًا لأنك ستعمل على تقليل الرسوم التي يتعين عليك دفعها.

شفافية جمع التبرعات

إن إرسال المساعدة المالية إلى أي شخص أو حتى بلد محتاج يعد عملاً جيدًا، ولكن يمكن الاستفادة منه. إلى جانب ذلك، قبل أن ينتهي الأمر بالأموال التي تم جمعها في أيدي آمنة، قد تؤدي رسوم التحويل والمعالجة العديدة إلى اقتطاع جزء كبير من تبرعك.

لهذا السبب، يستخدم جامعو التبرعات البيتكوين كطريقة بديلة لأولئك الذين يرغبون في إرسال المساعدة. بعد كل شيء، التحويلات من المحفظة إلى المحفظة على منصات مثل Paxful تعد مجانية تمامًا، مما يعني أن المستلم سيصل إلى كافة الأموال التي كنت تنوي إرسالها.

ومن المزايا الإضافية أن المستلم سيكون قادرًا على استخدام البيتكوين لأي شيء يحتاجه، سواء كان ذلك للغذاء أو المساعدة الطبية للاجئين.

كيف يمكنك البدء

مع أكثر من 450 طريقة دفع، يتيح لك Paxful تحويل البيتكوين بسهولة وتحويله إلى حسابك المصرفي الورقي أو تحويله إلى بطاقات هدايا يمكنك استخدامها. لنلقي نظرة على كيفية بدء استخدام البيتكوين بسهولة.

أولاً، ستحتاج إلى حساب. انتقل إلى الصفحة الرئيسية لـ Paxful لإنشاء حساب – سيتم منحك إمكانية الوصول إلى محفظة بيتكوين مجانية عندما تقوم بذلك. إذا كان لديك حساب بالفعل، فلا تنسَ التحقق منه لفتح المزيد من الامتيازات. بمجرد تسجيل الدخول، انتقل إلى الصفحة الرئيسية واختر “البيتكوين” كعملة ترغب في شرائها. تحلّ بالصبر في تصفح طرق الدفع المتاحة للعثور على الطريقة المثالية لاحتياجاتك. أدخل مبلغ البيتكوين الذي تريد شراءه وحدد ميزانية إذا لزم الأمر. انقر فوق العثور على العروض بمجرد الانتهاء.

في الصفحة التالية، ستجد جميع العروض ذات الصلة ببحثك، لذا تحلّ بالصبر لقراءة تفاصيل كل منها. إذا كنت تريد تضييق نطاق خياراتك، أكثر من ذلك، فيمكنك استخدام عوامل التصفية المتاحة على الشريط الجانبي. إذا عثرت على عرض يناسب احتياجاتك، فانقر فوق “شراء” لعرضه بمزيد من التفاصيل.

بمجرد أن تختار أحد العروض، انقر فوق “شراء الآن”. سينقلك هذا إلى مربع الدردشة حيث يمكنك إنهاء المعاملة مع بائع البيتكوين. تأكد من اتباع تعليماته من أجل عملية تداول سلسة. بعد استيفاء الجزء الخاص بك من الاتفاق، ضع علامة على عملية التداول كـ “تم الدفع”. سيتعين على البائع التحقق أولاً من استلام التحويل، ثم بمجرد القيام بذلك، سيتم تلقائيًا تحويل البيتكوين المحتفظ بها في ضمان Paxful إلى محفظتك.

لا تنس تقديم ملاحظات للبائع بمجرد الانتهاء من الصفقة. سيساعد ذلك المشترين الآخرين (والبائعين) في عمليات التداول المستقبلية. الآن، يمكنك إرسال البيتكوين مجانًا من محفظة إلى محفظة. من الآن، كل ما يتعين على المستلم القيام به هو تحويل البيكوين إلى نقود ورقية من خلال بيعها على المنصة.

للقيام بذلك، انتقل إلى الصفحة الرئيسية على Paxful وحدد “بيع” في شريط الأدوات في الأعلى. حدد طريقة الدفع المفضلة لديك وحدد مبلغ البيتكوين الذي تريد بيعه. ستتابع باقي الخطوات مثل الشراء حيث يمكنك تضييق الخيارات باستخدام عوامل تصفية مماثلة متوفرة على الشريط الجانبي. للتحويلات الفورية، تأكد من اختيار عرض من حساب نشط مؤخرًا.

يجب التأكيد على أنه يمكنك الاختيار من بين أكثر من 450 طريقة دفع مختلفة عند بيع البيتكوين. هذا يجعل من السهل على أي شخص الحصول على ما يحتاج إليه من البيتكوين، سواء كان ذلك من العملات الورقية أو بطاقات الهدايا.

التمكين من خلال الوصول المالي

ما يوضحه لنا كل ذلك هو أن المقصود من البيتكوين حقًا هو منح الأشخاص المزيد من الوصول إلى الأموال التي يمتلكونها. تعد تجربة مختلفة قادمة من خلال المؤسسات المالية التقليدية، ولهذا السبب يتم الترويج للبحث الذي يتم إجراؤه ذاتيًا بشكل كبير في مجتمع البيتكوين. في نهاية اليوم، تكون الفوائد متاحة لنا – كل ما علينا القيام به هو اغتنام الفرصة.