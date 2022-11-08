إذا كنت تواجه مشكلة في Paxful، سواء كانت في تسجيل الدخول أو في إصدار عملة البيتكوين الخاصة بك، فماذا تفعل؟ لدينا عدة طرق لإرسال تذكرة إلى فريق دعم العملاء لدينا.

عبر Paxbot

PaxBot هو المساعد الآلي الخاص بنا والذي يمكنك العثور عليه على موقع الويب لدينا في أسفل الجانب الأيسر من الشاشة (عبارة عن دائرة أرجوانية بداخلها فقاعة كلام بيضاء).

يعد هذا الخيار الأكثر ملاءمة لمعظم المستخدمين لأنه أكثر الخيارات المتاحة من حيث السهولة. لإرسال تذكرة عبر PaxBot، ما عليك سوى كتابة ما تواجهه أثناء تسجيل الدخول. ضع في اعتبارك أن الرسائل إلى PaxBot يجب أن تكون باللغة الإنجليزية.

بعد إنشاء تذكرة دعم باستخدام PaxBot، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني من [email protected]. تذكر أن تتحقق من رسالة البريد الإلكتروني للدعم التي استلمتها. ينبغي أن تكون مُرسلة فقط من [email protected].

يرجى ملاحظة أن أي مخاوف تُرسل إلى [email protected] سيتم استلامها ولكن لن يتم استخدامها للرد على المستخدمين لدينا. استخدم PaxBot بدلاً من ذلك لاستلام التحديثات الفورية.

من خلال حساباتنا الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي

مجتمع Paxful دائمًا على استعداد لتقديم المساعدة. يمكنك إرسال استفسار إلينا من خلال أي من حساباتنا الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، إذا كان لديك أي استفسار. ومع ذلك، يجب أن نؤكد أن تقديم تذكرة دعم عبر PaxBot لا يزال هو الخيار الأفضل، خاصةً للمخاوف العاجلة.

يمكنك أيضًا تلقي تحديثات منا من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية.

كيف يمكننا مساعدتك

تذكر أن فريق دعم العملاء على Paxful مستعد دائمًا لتقديم للمساعدة. تعد تجربة المستخدمين على منصتنا أولوية قصوى، وسنكون سعداء إذا تواصلت معنا وأعلمتنا إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف بشأن:

السوق

منتجاتنا (الربح، محفظة Paxful، التطبيق، إلخ.)

النزاعات

حسابك على Paxful

اكتشاف الحسابات المزيفة لدعم العملاء

لسوء الحظ، حاول عدد من الأشخاص (أو المجموعات) ليس بالقليل الاتصال بمستخدمينا من خلال حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني للدعم. دعنا نلقي نظرة على بعض الأمثلة ونشير إلى العلامات الحمراء على كل منها حتى تتمكن من معرفة كيف تبدو.

*لاحظ أن جميع الحسابات المشبوهة التي توشك على رؤيتها هنا لم تعد نشطة وتم التعامل معها بالفعل.

حسابات Instagram مزيفة

تعد Instagram منصة شهيرة لعشاق البيتكوين، مما يعني أن الأفراد المشبوهين يتربصون لمحاولة التصيد الاحتيالي على حسابات المستخدمين لدينا. هذا الحساب على سبيل المثال، حاول تقليد حسابنا الرسمي عن طريق نسخ أحدث منشوراتنا.



كما قلنا، يعد التمييز بينهما أمرًا بسيطًا، ما عليك سوى إعطاءه أدنى قدر من التدقيق. تمت كتابة اسم الحساب بقواعد نحوية خاطئة، وهو أمر كان فريقنا سيتحقق منه قبل تأكيد الحساب – وهذه هي العلامة التحذيرية رقم 1.

في صورة المتابعة هذه، يمكننا أن نرى كيف بدأ هذا الحساب محادثة مع عميل محتمل وأخبره أنه فاز بهدية مجانية.

أولاً، الطابع غير الرسمي للرسالة الأولية يمثل علامة تحذيرية كبيرة. ثانيًا، يجب الإعلان عن أي هدايا تديرها Paxful من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لدينا أو جامعة Paxful. أخيرًا، الطريقة التي كُتبت بها الرسالة حافلة بالأخطاء (لم تُكتب الرسالة حتى بأحرف كبيرة). ضع هذه الأمور في الاعتبار في أي وقت تتلقى رسالة من أي حساب Instagram يدَّعي أنه Paxful.

حسابات Facebook مزيفة

تعد Facebook منصة تواصل اجتماعي أخرى يمكن أن تكون مليئة بالأشخاص السيئين. هذا الحساب، الذي يطلق على نفسه تطبيق Paxful، أعلن للتو أن أحد المستخدمين فاز بمكافأة قدرها 0.25 بيتكوين، وكل ما يحتاج إليه هو النقر فوق رابط مختصر.



في هذه الحالة، يمكننا أن نرى كيف تمت صياغة الرسالة بشكل سيء. تم إيقاف التنسيق بالكامل، مما قد يعني أن المستخدم المالك لهذا الحساب قام ببساطة بنسخ النص من تطبيق مختلف. هناك علامة تحذيرية أخرى وهي صياغة الرسالة – بناء الجملة والقواعد لا يتوافقان مع بقية محتوى وسائل التواصل الاجتماعي لدينا. أيضًا، ضع في اعتبارك أننا لن نحث المستخدمين مطلقًا على النقر فوق الروابط المشبوهة، لذا تذكر عدم القيام بذلك مطلقًا.

في حالة مماثلة، يعلن هذا الحساب الذي يدَّعي أنه Paxful (لاحظ الإشارة على الحرف “u”) عن دعوة للتبرعات. أولاً، تم إجراء الدعوة من خلال تعليق على Facebook. بالإضافة إلى ذلك، لن يشجع Paxful على التبرعات أبدًا، ولا يطلبها مطلقًا، وآخر مكان قد نعلن فيه ذلك هو تعليق على Facebook. على غرار جميع العلامات التحذيرية الأخرى المذكورة سابقًا، فإن صياغة محتوى هذا التعليق هي أيضًا سطحية للغاية. لا يتم اعتبار الكتابة بالأحرف الكبيرة لأسماء العلم، والتنسيق فوضوي، والاستخدام المفرط للرموز التعبيرية والمسافات، كلها تشير إلى رسالة غير رسمية بدون أدنى شك.

حساب Twitter مزيف

يعد Twitter منصة أخرى يمكن أن تستمر فيها حسابات الاحتيال. في هذه الحالة، قد أعطى حساب باسم @Paxfuly (لاحظ ذلك الحرف الإضافي “y”) للمستخدم بريدًا إلكترونيًا للاتصال به. إذا راجعت قائمة عناوين البريد الإلكتروني الرسمية التي قدمناها مسبقًا، فستلاحظ أن العنوان المذكور في هذه التغريدة غير مُدرج.

هذه إستراتيجية شائعة مُستخدمة في عمليات التصيد الاحتيالي، وليس فقط لمستخدمي Paxful. لهذا السبب من المهم معرفة حسابات البريد الإلكتروني الرسمية حتى نتمكن من تجنب الوقوع في المواقف التي تتم فيها سرقة تفاصيل الحساب.

حساب دعم Paxful مزيف

عند الحديث عن رسائل البريد الإلكتروني، لا يزال من الممكن الخداع من خلال رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية المُرسلة مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك. التقط الصورة أعلاه – في هذه الحالة، تم إرسال بريد إلكتروني إلى مستخدم أرسل بالفعل تذكرة، وهو أسلوب ذكي يُستخدم في عمليات التصيد الاحتيالي.

على الرغم من ذلك، فإن تمييز هذه الرسائل أمر بسيط بما يكفي، طالما أننا أحطنا علمًا بعناوين البريد الإلكتروني الرسمية لـ Paxful. تم إرسال رسالة البريد الإلكتروني هذه بواسطة [email protected]، وهو غير مدرج في قائمتنا الرسمية. هناك علامة تحذيرية أخرى وهي حقيقة أنهم استخدموا صورة منسوخة من شعارنا لكل إشارة من اسم الشركة. مرة أخرى، تعد القواعد النحوية وبناء الجملة مشكلة في محتوى رسالة البريد الإلكتروني، لذا تأكد من قراءة المحتوى بشكل صحيح، على الأقل لترى بنفسك مصداقية البريد الإلكتروني.

وبالمثل، تظهر الصورة أعلاه مخططًا مشابهًا. هنا، يحاول الطرف المخادع إغراء المستخدم بوعود بمكافأة قدرها 20 ألف دولار أمريكي، بشرط أن يودع المستخدم أولاً 600 دولار أمريكي. هذه إستراتيجية قديمة مستخدمة في أول أيام ظهور الإنترنت، وهي استراتيجية تم تكييفها مع البيتكوين. مرة أخرى، لم يتم تضمين عنوان البريد الإلكتروني لهذه الرسالة في قائمة عناوين البريد الإلكتروني الرسمية لدينا.

نحن على استعداد لتقديم المساعدة

يعد التداول على Paxful بغاية السهولة – تداول مع أي شخص في جميع أنحاء العالم بسهولة وبسرعة. حتى مع كل هذه الميزات، سيأتي وقت يواجه فيه المستخدم موقفًا قد يكون مربكًا بعض الشيء.

هنا في Paxful، فريق دعم العملاء لدينا على استعداد دائم لتقديم للمساعدة. كما ذكرنا سابقًا، سواء كان استعلامًا بسيطًا أو مشكلة عاجلة، نودُّ أن نسمع من مستخدمينا عبر أي من قنواتنا الرسمية.