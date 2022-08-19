عندما يتعلق الأمر بتداول البيتكوين، فإن أكثر ما يقدّره المستخدمون هو امتلاك أداة معهم لمساعدتهم على اتخاذ القرارات. لدينا أدوات مثل مؤشر الخوف والجشع لمساعدتنا في اتخاذ القرار، وهذه المرة، سنُلقي نظرة فاحصة على نسبة هيمنة البيتكوين لنرى كيف يمكن أن تساعد في تداولاتك.

ما المقصود بهيمنة البيتكوين؟

هيمنة البيتكوين هي قياس إجمالي القيمة السوقية للبيتكوين فيما يتعلق بالقيمة السوقية للعملات المشفرة ككل. بعبارة أخرى، هو مدى وجود البيتكوين في سوق العملات المشفرة. يمكننا الحصول على نسبة هيمنة البيتكوين من خلال هذه المعادلة:

نسبة هيمنة البيتكوين = القيمة السوقية الإجمالية للبيتكوين/إجمالي القيمة السوقية الإجمالية للعملة المشفرة

السبب وراء أهمية ذلك هو أنه يمكن أن يعطيك فكرة عن العملات المستخدمة حاليًا وإلى أي مدى. على سبيل المثال، إذا اطلعنا على هيمنة البيتكوين مرة أخرى في عام 2009، فستشهد هيمنة بنسبة 100 ٪ – وهذا من السهل فهمه لأن البيتكوين كانت العملة المشفرة الوحيدة في ذلك الوقت. بمرور الوقت، ستنخفض هذه النسبة بنسبة 100٪ مع إدخال المزيد والمزيد من العملات المشفرة. ستصل هيمنة البيتكوين إلى 46٪ في يونيو 2022، وهي أعلى نسبة لها منذ 41٪ في أكتوبر الماضي 2021.

على مدى تاريخها، كانت حصة البيتكوين في القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة هي الأغلبية باستمرار. يمكننا الإشارة إلى حقيقة أن البيتكوين كانت العملة الأولى، ولكن يمكننا أيضًا النظر إلى مستوى اعتمادها واستخدامها كعوامل مهمة مع هيمنة البيتكوين.

ما الذي يؤثر على هيمنة البيتكوين؟

كما ذكرنا أعلاه، فإن هيمنة البيتكوين هي نسبة القيمة السوقية الإجمالية لعملة البيتكوين والقيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة. هذا يعني أنه، في معظم الأحيان، تتأثر هيمنة البيتكوين بأمرين رئيسيين – قيمة البيتكوين والعملات البديلة.

قيمة البيتكوين

من المنطقي أن قيمة البيتكوين ستلعب دورًا كبيرًا في هذا الأمر. ومع ذلك، يجب توضيح أنه عندما نتحدث عن قيمة البيتكوين هنا، فإننا نتحدث عن حركتها أيضًا. يتضمن ذلك أسباب انخفاض قيمة البيتكوين أو ارتفاعها.

لنأخذ الأيام الأولى لعملة البيتكوين كمثال مرة أخرى. قبل زيادة خيارات العملات البديلة، كانت البيتكوين ثابتة بنسبة هيمنة 95٪ وما فوق. مع انضمام المزيد والمزيد من العملات الرقمية إلى السوق، سترتفع قيمة البيتكوين ولكنها ستفقد أيضًا بعض الهيمنة. عند أدنى نقطة لها، ستصل هيمنة البيتكوين إلى 35٪.

أشار العديد من الأشخاص إلى حقيقة أنه في هذا الوقت تقريبًا (2017) اكتسبت العروض الأولية للعملات (ICOs) شعبية. قد يعني هذا أن السوق قد حوّل ببساطة المزيد من الاهتمام (والأموال) نحو شراء العملات البديلة في هذه العروض الأولية للعملات. بمرور الوقت، ستختفي العديد من هذه العملات أو تفقد الكثير من قيمتها لتصبح بدون صلة – مما يؤدي إلى زيادة هيمنة البيتكوين مرة أخرى.

قيمة العملات البديلة

بالطريقة ذاتها، ستؤثر حركة قيمة العملات البديلة على نسبة هيمنة البيتكوين لأن هذا ما سيتم قياس البيتكوين مقابله. مع تحسن أداء وحركة العملات البديلة، ستبدأ عملة البيتكوين في فقدان مكانتها في السوق.

في حين أنه قد يبدو أن العملات الرقمية البديلة كانت في طريقها للسيطرة على جزء أكثر أهمية من السوق منذ بضع سنوات فقط، إلا أن شتاء العملات المشفرة الحالي هذا دليل على أن الأداء الأوّلي ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء طويل الأجل. وقد استمر هذا أيضًا في التخلص من مخططات الضخ والتفريغ حيث كشفت التقلبات المفاجئة للمطوّرين عن نوايا سيئة. من النتائج الجانبية المؤسفة لكل هذا حقيقة أن العديد من المستخدمين الذين اعتمدوا على هذه العملات البديلة فقدوا الكثير من رؤوس أموالهم.

هذا لا يعني أن العملات البديلة بشكل عام، خاطئة – وأكثر من ذلك، أن العملات البديلة لم يتم تأسيسها وتبنيها مثل البيتكوين. تظل فائدة العملة جزءًا كبيرًا مما يجعل العملة المشفرة ناجحة، وطالما ظلت العملات الرقمية محدودة في استخداماتها، فستجد وقتًا أكثر صعوبة في تثبيت أقدامها في السوق.

مخطط هيمنة البيتكوين

لمنحك فهمًا أفضل لكيفية تمثيل هيمنة البيتكوين، إليك مخططًا يمكن أن يساعد في تصوّر حصص سوق العملات المشفرة:

المصدر: https://coinmarketcap.com/charts/

من خلال هذا المخطط، يمكننا الحصول على عرض عام للبيتكوين وجميع العملات المشفرة الأخرى على مر السنين ومدى جودة أدائها. لاحِظ كيف تضاءلت هيمنة البيتكوين في عام 2014 بشكل ثابت مع إدخال المزيد والمزيد من العملات البديلة. على الرغم من ذلك، ستحتفظ البيتكوين بأغلبية السوق، وتستمر من خلال أسواق خائفة وغامضة.

هل يجب أن تعتمد على هيمنة البيتكوين عند التداول؟

ما يتعين علينا تأكيده، بعد كل ذلك، هو أن نسبة هيمنة البيتكوين ليست إجابة تناسب الجميع للعديد من أسئلة التداول لدينا. نسبة الهيمنة في جوهرها هي ببساطة أداة يمكن للمستخدمين استخدامها لاتخاذ قرارات مدروسة. إنه مشابه لمؤشر الخوف والجشع من حيث أنه مجرد مقياس يوضح كيف يتصرف السوق حاليًا وكيف يتعامل مع البيتكوين أو العملات البديلة.

بقدر ما تذهب الأدوات، تظل نسبة الهيمنة واحدة من أهمها. أنها تقدم وصفًا جيدًا لسلوك السوق وموقفه وتقوم بذلك بطريقة يسهُل فهمها لمعظم الأشخاص.

على الرغم من مدى أهمية الأداة، إلا أن البحث العملي لا يزال أكثر أهمية. لا يوجد سوى الأدوات؛ أدوات لاستخداماتنا. إذا لم نكن نعلم أو مثقفين بشكل كافٍ، فسيكون من الصعب استخدام أفضل الأدوات أو عدم فعاليتها.

الاستفادة من جميع الأدوات المتوفرة

في نهاية اليوم، الشيء الأهم بالنسبة لمجتمع البيتكوين هو أنهم على دراية بجميع الأدوات المتاحة المتوفرة لهم وتقديم وصف جيد لأفضل استخدام لهم. من خلال التعليم والمعلومات المناسبة، سيكون من الأسهل بالنسبة لك تجنب اتخاذ قرارات متهورة.

لكن هذا يحمل في طياته الشرط الأساسي لإجراء البحث الخاص بك أولاً. إذا كنت تستطيع تخيل ذلك، فإن الكثير من متداولي البيتكوين يحصلون على المال فقط من خلال دراسة الأسواق دون استخدام هذه الأدوات. امنح نفسك ميزة من خلال تعلم ما تستطيع معرفته وجعل هذه المعرفة أكثر فاعلية باستخدام ما هو متاح لك.