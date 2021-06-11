如果您不想从事加密货币交易，希望寻找其他获得比特币 (BTC) 的方法，那么最佳选择之一就是通过比特币采矿的过程，从数字“洞穴”中直接获取。 听起来有很多内容等待探索，对吧? 让我们开始吧。

什么是比特币采矿？

在当今市场上，比特币采矿是获取加密货币最主要的过程。 正如钻石、黄金等贵重矿物的硬岩开采过程一样，比特币采矿也需要矿工和重型采矿设备。 不同之处在于，开采比特币时，您无需亲自进入露天挖掘现场或地下——整个过程都是数字化的。

打造比特币采矿业务需要耗费很多资源。 其中一些最常见的要求包括，配备专业软件和硬件的强大计算机，或称比特币采矿设备、稳定的互联网连接，以及廉价的电力供应。

您可能想知道，为什么矿工要投资昂贵的强大设备来运行采矿过程。 比特币矿工需要这样的资源来解决非常复杂的数学问题，这些问题不能通过简单的计算来回答。 但整个采矿业务是如何运作的呢？

比特币采矿如何操作？

要进一步理解采矿过程如何操作，我们要来看看比特币采矿的三个主要功能——是的，比特币采矿不仅仅是“挖掘”新的比特币。

💰 发行新比特币

我们每天使用的法定货币是由中央银行印制和发行的，但比特币的发行方式不同。 比特币的去中心化性质，使其不需要任何管理机构或更高权威来运行其系统和操作， 而是由比特币矿工使用其强大采矿机器的计算能力来解决棘手的数学问题。 在解决这些计算难题后，比特币矿工就会获得新的比特币奖励。

现在的问题是，开采一个比特币需要多长时间？根据特殊应用集成电路（ASIC）矿机的平均功耗，生成一个新的比特币通常需要10分钟。 以上时间与比特币数字洞穴中的矿工人数无关。

☑️ 在网络中确认交易

比特币矿工通过回答复杂的计算问题来确认网络中的交易。 有趣的是，这些交易并不是逐一验证的。 比特币矿工把它们放在“区块”里，并添加到称为“区块链”的公共网络中。

在完成所有复杂的工作后，比特币矿工会通过两种方式获得奖励：收到新生成的比特币，或称“区块奖励”，以及交易费用，或称“矿工费”。 这些是他们开采BTC的利润。 然而，基于中本聪对比特币网络的设计方式，这些奖励也会有所不同。

每开采21万个区块，矿工通过在网络上添加并验证交易而获得的比特币数量就会减半。 此事件被称为比特币减半，会影响矿工的收益。 在减半出现之前，矿工会针对每个区块获得 50 BTC的奖励，在2020年5月第三次比特币减半后，现在矿工针对每个区块会获得 6.25 BTC。 通常，比特币减半每四年发生一次，并将持续到2100万比特币全部开采完毕。

现在，数字支付面临的一个主要问题是双重支付，或者说是数字货币多次使用的风险。 中本聪在创建比特币时就考虑到了这一点，所以他在设计比特币交易时结合了高度安全性。 当一笔交易被矿工确认并在比特币的区块链中进行广播时，就不可逆转了。

🔒 保护整个比特币网络

当矿工确认交易时，他们会使整个比特币网络更加稳健和安全。 当一笔交易在网络上中进行广播后，攻击者想要逆转交易就变得非常复杂，几乎是不可能的。 要逆转交易，攻击者必须返回所有已确认的交易，并将其全部逆转，这是很大的工作量！

现在还剩下多少比特币?

法定货币可以在需要时由政府或中央银行印刷和发行，与此不同，比特币的最大供应量为2100万。 截止到本文撰写之时，比特币的开采量已超过88%（18,656,793 BTC），还有逾2,300,000 BTC等待矿工开采。 当2100万比特币全部开采完毕时，将不再有新的比特币可供开采，除非网络协议改变，允许更多比特币供应出现。

如何开采比特币

随着比特币的广泛应用，很多全球各地的个人和企业开始对获取一手比特币非常感兴趣。 也正是因此，采矿的竞争和难度开始提升。如果您想尝试比特币采矿，可以从以下步骤开始。

第一步 ： 获取一个安全的比特币钱包

首先，如果没有加密货币钱包，就无法开始比特币采矿。 您将通过钱包存储、发送、接收，并实时查看余额。 网络上有各种不同的加密货币钱包，请根据自己的采矿和存储需求寻找最合适的。 同时，您还要挑选最为安全可靠的钱包——涉及的可是您的资金，因此要以安全为本。

您甚至可以找到提供免费比特币钱包的加密货币市场，例如Paxful。 您只需创建账号并进行验证，即可享受平台的专属权益。

第二步： 选择您的比特币采矿硬件

如果您阅读过如何在PC或其他数字设备上开采比特币的指南，您可能已经知道，在采矿过程中冒险使用常见的家用台式机或笔记本电脑绝不是好的选择。这不仅会减少利润，还会由于能源消耗的提升而增加不必要的电费。

比特币采矿需要配备专业硬件的大功率计算机，如ASIC矿机。

这类硬件专为运行比特币采矿的繁琐程序设计，因此价格较高。 比特币采矿设备的价格根据品牌、算力或哈希率以及其他强大功能而有所不同。 以下是市面上的主流ASIC矿机（排名不分先后）。

Antminer T19

Antminer S19

Antminer S19 Pro

M30 S+

M30 S++

网上有数百种矿机可供挑选，不要被以上列表限制哦。 您也可以寻找其他厂商的采矿硬件，如Bitmain、MicroBT和Canaan等等。

第三步. 选择比特币采矿软件

除了ASIC硬件或采矿设备外，您还要配备一个比特币采矿软件。 如果您是单独采矿，此软件会将您的比特币矿机与区块链连接，如果您加入比特币矿工群组，那么软件会将您的哈希率与矿池相连。 您还可以使用此采矿软件分享接收矿池报酬的比特币地址，这点我们会在下一步深入探讨。

根据计算机的运行系统，您需要的软件也各不相同，因此请确保您的硬件与软件兼容。 以下比特币采矿软件供您参考。

第四步： 选择采矿策略

运行采矿业务有两个选择：单独采矿和加入矿池。 我们前面提到，比特币采矿是一个竞争日益激烈的领域。 如果您单独采矿，那么生成新的比特币愈发具有挑战性，因为您将与数千位全球矿工竞争，包括大型矿池和机构。 如果您选择独自探索比特币的数字洞穴，那么您也无需与他人分享自己的区块奖励。 而从另一个角度，您也需要独自承担比特币采矿业务的所有成本。

因此，现在有很多矿工加入比特币矿池或矿工群组。 当您加入矿池时，您将分享自己设备的计算能力，并根据您与矿池分享的哈希率百分比来接收报酬。 您生成新比特币的几率也随之上升，因为您是作为群体进行采矿的。 但在您加入矿池之前，请务必核实以下事项：

矿池规模 – 如果您刚刚开始比特币采矿业务，那么加入矿池可能是不错的选择。 尽管矿池无法保证您立即获得大笔收益，但您一定会经常收到报酬。

支付门槛 – 请务必了解，您需要开采多少方可获得支付。 如果您希望较为频繁地获得区块奖励，应该选择支付门槛较低的矿池。

矿池收费 – 此费用将从您的奖励中自动扣除，通常是基于百分比的。 请查看您需要支付多少费用，并确定该矿池是否适合您。

在您开始采矿之前

还需要注意的是，并非所有国家/地区都对加密货币持友好态度。 您现在可能想问：“比特币采矿合法吗？”答案取决于您所在的位置。 由于比特币采矿场会产生大量二氧化碳，并且耗电量较高，因此会带来一些环境方面的担忧，有些政府对比特币采矿活动持不同意见。 因此，请核实您所在的司法管辖区是否接受比特币采矿或其他加密货币相关活动。

另外，也一定要考虑采矿业务的设立位置。 理想的比特币采矿国家/地区是气候凉爽的地区。 这种气候有助于矿机降温，避免可能出现的过热问题，并减少电力消耗成本。 另外，请务必避免在商业区和住宅区建矿场，否则可能会遭到噪音投诉，导致采矿业务中断。 采矿机器全天候24小时运行，会产生过多噪音，对此类社区的人群来说无法忍受。

在探讨过以上信息后，您可能会想，“比特币采矿有利可图吗？”答案要取决于您所选择的策略。 在您开始挖掘数字现金之前，请务必做好调研，考虑凭借您要使用的设备和技术，将会赚取多少收益。 您可以使用这个计算器来估算自己的利润和管理成本。 这将让您明确，哪种方式最适合您的加密货币之旅，哪种方式利润更为丰厚。

另外请您注意：比特币采矿并不是最简单的比特币获取方式。 如果采矿过程听起来令您生畏，不如尝试购买一部分比特币，开启您的加密货币旅程！