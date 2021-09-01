您是否想在家创业，但不知从何入手？ 说实话，首次尝试创立并经营一家小公司可能会遇到很多挑战， 但如果充分利用互联网的力量、加密货币的潜力，以及Paxful这样的全方位平台，会帮助您顺利启航。

这篇指南向您介绍如何利用Paxful上购买的礼品卡，在家中开启自己的代售业务。

代售业务所需的条件

和其他生意一样，创立自己的小型网络业务也需要以下几个必备条件：

🛒 电商平台账号

首先，您需要在自己喜欢的电商平台创建账号。 在这个环节中，您拥有很多选择，包括最受欢迎的、最易于使用的本国市场平台。 如果您想触达更广泛的市场，可以在eBay、Amazon或Shopify等电商平台创建账号。 如果您更喜欢社交媒体平台，也可以在Facebook市场开设网络店铺，陈列自己的产品和服务。

如果您位于菲律宾，可以在Shopee或Lazada上注册卖家账号。 如果您来自尼日利亚，也可以尝试Jumia、Konga等其他主流的当地平台。 若想打造自己的线上市场，您也可以创建电商网站，设计自己的店铺模板。

一定要了解相关电商平台的准则、客户支持、费用与成本、平台流量，以及平台设定、提供的其他规则。 这样可以确保您遵循平台的条款与条件，衡量该市场平台是否匹配您的线上业务运营和需求。

此外，您还可以查看该线上市场平台是否提供付费订购服务或会员套餐。 订购功能通常会为卖家提供各种权益，例如产品推广、较低的销售费用、更多业务工具、专属客服、定制化店铺主页等。

🧾 支付处理方账号

接下来，一个重要的步骤就是在支付处理平台上创建账号，作为您在线上市场平台接收产品付款的方式。

您可以注册网银，更加快捷地进行转账、管理，并跟踪付款情况。 除了银行账户之外，您也可以使用当地主流的网络钱包，为客户提供更多支付选项。

此外，最好为您的业务创建两个单独的支付处理账号。 第一个账号为主账号，与您的网络店铺关联，用于接收客户付款。 第二个账号应作为您的钱包或资金存储工具。 您可以用它来发送资金，并保存主账号中的资金。 收到付款后，您可以立即将主账号的资金转入第二账号，这样可以避免拒付的风险。

☑️ 经过验证的Paxful账号

选择好电商平台和支付处理方后，接下来您需要拥有一个Paxful账号。 您可以在这里以折扣价格（低至5折）购买不同品牌的礼品卡——具体细节我们稍后探讨。 如果您还没有Paxful账号，可以轻松免费创建账号。 注册账号后，您即可拥有一个免费的Paxful钱包，用于轻松存储、发送、接收、管理并跟踪自己的比特币 (BTC)。

注册后，请确保完成所有必要的账号验证步骤， 其中包括确认邮箱地址、电话号码、身份和住址。 无论出于个人目的或商业目的使用Paxful，账号验证都非常重要。 通过验证后，您除了可以享受专属平台功能、浏览更多合适的出价之外，还可以提升自己作为加密货币交易员的信誉。

除了反馈、评价分数和交易历史之外，Paxful交易者还会查看用户的账号验证等级。 如果您的账号通过验证，同时拥有较高的正面反馈分数和良好的交易历史，那么您抓住优质出价、获得可信交易对象的几率也一定会大大增加。

这条简短视频为您概述如何创建Paxful账号。

🛍️ 您要出售的产品

最终，您还需要有策略地选择销售的产品。 为确保礼品卡代售业务成功，我们推荐您出售以下产品：化妆品、鞋类、服装、配饰、小型装置与电器、家居与办公家具、电子游戏或游戏硬件，以上物品都可以使用礼品卡购买。 最精彩的部分是，在Paxful，您购买以上礼品卡最高可享半价优惠， 这正是您的利润来源。

如何使用加密货币和礼品卡提升业务

做好网络业务的所有准备后，我们再来探讨如何从头打造网络店铺，并通过Paxful获得礼品卡。 简单来说，代售业务的流程是这样的。

➡ 创建您的网络店铺

为确保客户轻松浏览您的网络店铺，您可以尽量列出重要细节， 包括照片、产品名称、描述、产品变量、状况（全新或是二手），以及产品的数量。

网络市场平台的销售竞争非常激烈。 要吸引客户购买产品，最有效的方式之一就是提供有竞争力的折扣价格，优惠越多越好。 在建议零售价的基础上提供10%或20%优惠，可以立即吸引客户的注意。

做好产品分类也会帮助客户轻松浏览您的网络店铺。 有些电商平台还会允许您标注产品是否可以批发销售。

➡ 设置您喜欢的支付方式

很多电商网站允许您使用第三方支付网关，但有些只接受平台内的支付处理工具。 通常，允许使用第三方支付的网络平台会收取额外的费用，请您留意相关信息。 在为网店选择支付方式时，一定要选择对您和客户而言最方便使用的方式。

例如银行、网络钱包和其他安全的第三方金融服务提供商。 请注意，最好选择在全球范围内广为接受的支付处理方，尤其面向国外客户时。

➡ 接受网络店铺的订单

请记得一定要确认接受客户的订单。 此操作会帮助客户确认自己已下单成功。 您也可以考虑接受预订，以避免在买家取消订单时承担费用。 另一个要在产品信息中包含的重要信息是可以提供的配送选项和费用。

➡ 使用客户的付款，在Paxful上购买比特币

当您的主账号收到客户付款后，最好将其转入自己的第二账号，避免拒付风险。 您可以用此资金在Paxful购买一部分比特币。 在Paxful购买比特币有350多种支付方式可供选择，包括您所在国家/地区最受欢迎的支付方式。

这段视频为您概述如何在Paxful购买比特币。

➡ 在Paxful购买礼品卡

Paxful允许您出售比特币，换取全球125个品牌的礼品卡支付。 要在您的网络业务中使用加密货币，您可以出售部分加密货币，以折扣价格换取指定品牌的礼品卡。 例如，一位客户从您的店铺购买了化妆品，在Paxful上，您可以以70美元等值比特币的折扣价格，购买价值100美元的礼品卡。 请注意，最好立即消费礼品卡，以便及时查看礼品卡的价值或余额。

您可以在这里观看如何出售比特币，并获得礼品卡支付。

➡ 用礼品卡购买产品

接下来，前往线上零售商的网站，将礼品卡充入账号，然后使用礼品卡额度购买客户的订单产品。 请注意，最好将产品运送到您自己的地址，因为很多线上平台对更改配送地址设有严格规定，频繁更改地址可能导致账号被限制。

➡ 将产品配送至客户

在您收到产品后，即可立即配送给客户。 请别忘记更新产品的配送状态，以便客户了解预计到达的日期。

业务流程范例

比方说，Jade（代售商）在某个主流电商平台创建了网络店铺，销售一个很受欢迎的化妆和护肤品牌。 为了在竞争激烈的网络市场中吸引客户，Jade以低廉的价格出售产品，提供10-20%折扣。 同时，她还参加了付费订购，享受平台的专属卖家福利，通过最受欢迎、最易于使用的支付选项接受交易，让店铺的购买流程更加轻松便捷。

Kate（客户）看到了Jade的网店，下单购买了一盒眼影。 由于Jade的产品价格较低，Kate以85折买到了化妆品。 Jade通过与网店关联的网络钱包收到了Kate的付款。 为了避免拒付，Jade将资金立即转入其名下的其他银行账户。

之后，Jade登录Paxful账号，通过银行转账的方式购买比特币。 当账号中拥有足够的比特币时，Jade就可以寻找5-8折的优质礼品卡出价，出售比特币换取化妆品零售商的礼品卡。 然后，Jade用礼品卡从零售商的网店中购买Kate的眼影，等候商品配送至自己的地址。

包裹到达Jade家后，Jade转寄给Kate。 这样，根据购买礼品卡时享受的折扣，Jade在这笔交易中可以赚到5-35%的利润。

你是否已做好准备，开始自己的网络创业？

请注意，正如任何其他新的尝试或比特币/其他数字货币的所有财务机会，礼品卡交易也会存在挑战。 因此如果您打算开启礼品卡网络业务，请务必了解比特币交易的方方面面。 相信随着时间的推移，您一定能掌握其中的奥妙。

感兴趣吗？ 立即通过Paxful入手加密货币和礼品卡，增长您的代售业务吧。

*本文内容仅供参考。 本文观点不作为金融、投资或任何其他建议，也不代表Paxful的意见。

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