如果您要寻找入手比特币 (BTC)的方法，可能会首先想到比特币采矿和交易。 但如果您要寻找更加简单的途径，那么探索比特币水龙头可能是您的最佳选择。 那么，什么是加密货币水龙头，如何操作呢？

比特币水龙头的定义

加密货币水龙头或比特币水龙头是一种移动应用程序或网站，会赠送少量 BTC 或其他加密货币，奖励用户完成简单的任务。 您可以通过玩比特币游戏赚钱，也可以观看产品视频、完成验证、回答调查、点击链接、观看广告等等。 它被称为水龙头，是因为其派发的奖励非常少，就像水龙头漏出的小水滴一样。

与普遍看法相悖的是，比特币水龙头并不是一夜致富的方法。 虽然通过免费的比特币水龙头赚钱听起来像是小菜一碟，但赚取大量加密货币可能需要较长时间（具体取决于您使用的水龙头）。 大多数情况下，您通过完成各种任务获得的奖励将直接进入网站提供的在线钱包。 同时也要注意，任务越简单，奖励就越少。

一些水龙头网站还规定了最低支出额度，也就是说，您要达到一定金额后才能提取获得的奖励， 这可能需要几小时、一天、一周，甚至几个月。 具体要取决于网站的费率。

加密货币水龙头因何诞生？

现在您已经了解水龙头的概念及其运作方法，您可能会想知道，它最初是因何诞生的。 比特币水龙头至今依然存在，原因可能有以下几点。

传播比特币的信息

加密货币水龙头存在已有十多年了，难以置信吧？ 在中本聪推出 BTC 几年后，比特币高级开发者 Gavin Andresen 开发了加密货币水龙头，来普及人们对这种新概念和货币类型的认知。 在最初设计和开发之时，比特币水龙头为每一项任务的完成派发 5 个比特币，在今天，这可是 270,000 余美元！

加密货币交易所的有限性

在比特币早期，入手加密货币非常困难， 可以轻松购买大量 BTC 和其他加密货币的交易所和平台并不多。 因此，加密货币水龙头向人们免费派发少量的比特币，用来向大众介绍这种加密货币，在不要求其购买的情况下激发兴趣。

赚取被动收入

今天，很多比特币用户都创建自己的水龙头来赚取额外收入。 所有者通常会在与其水龙头网站或应用程序相关联的加密货币钱包中存入一定数量的 BTC。 水龙头所有者可以从广告中赚取被动收入，只要他们赚到的收入比分配给用户的收入多即可。

除了作为比特币的早期奖励系统、分销商和推广者之外，加密货币水龙头还向人们展示了 BTC 可以创造的奇迹。 对于今天的一些加密货币爱好者来说，这些水龙头是赚取被动收入的强大工具。

加密货币水龙头如何操作？

之前，我们提到比特币水龙头会在您完成小任务后向您派发小额 BTC 奖励。 您获得的奖励以聪为单位，这是以比特币神秘创造者命名的最小单位。 有多小呢？ 1 BTC 可分成 1 亿聪。 您收到的金额取决于您完成的任务类型以及水龙头供应商。 每个任务的情况各有不同。

通常，加密货币水龙头会将 BTC 奖励直接发送到您的比特币钱包，或通过第三方小额支付钱包发送。 如果您还没有比特币钱包，创建 Paxful 账号即可免费获得一个比特币钱包。 您可以通过网页浏览器或 Paxful 移动应用访问自己的 Paxful 钱包。

小额支付钱包也称为微钱包，与网络钱包或传统的桌面版钱包类似。 主要区别在于，这种钱包旨在收取和存储少量加密货币。 微钱包通常与您的水龙头账号相关联，可以帮助您管理自己赚取的聪，直到您将其发送到比特币钱包。

在您选择比特币水龙头之前

下一步是寻找最适合您需求的比特币水龙头。 但在您做出选择之前，应该考虑以下重要因素。

计时器 – 加密货币水龙头通常有刷新或加载时间，每天可能从 15 分钟到几个小时不等。

领取金额 – 您可以赚取的确切金额和频率， 同样取决于任务的简单性或复杂性。

最低提款额 – 之前，我们提到一些加密货币水龙头会要求您达到一定聪才能提款。 许多水龙头设定的最低提款金额为 10,000 聪，相当于 0.0001 BTC （超过 5 美元）。

提款方法 – 要提取资金，您需要一个数字钱包。 如果您拥有 Paxful 账号，则可以通过 350 多种方式提取加密货币，包括您所在国家/地区最受欢迎的支付方式。

推荐费 – 您还可以了解一下，向亲朋好友介绍加密货币水龙头网站或应用程序可以赚取多少收益。 有些网站会提供相当不错的奖励，在选择水龙头时一定要考虑到这一点。

最受欢迎的加密货币水龙头列表

想要尝试一下比特币水龙头？ 以下是一些主流的加密货币水龙头，供您参考（排名不分先后）。

Cotiply 是支付金额最高的比特币水龙头和奖励网站之一。 它可以让您的加密货币翻 61 倍，并通过完成工作、快速任务、完成调查和观看视频来赚取 BTC。 它还提供忠诚度奖金、奖励积分、快速付款、专家支持、25% 的推荐奖励等等。 Cointiply 应用程序可在 Android 设备上使用。

这款水龙头可让您通过玩简单的手机游戏赚取比特币和莱特币 (LTC) 等加密货币。 它诞生于 2014 年，最低提款金额为 10,000 聪。 您每天最多可以赚取 0.25 美元，具体取决于您参加游戏的频率。 Bitcoin Aliens 可在 Android 和 iOS 设备上使用。

如果您喜欢角色扮演游戏 (RPG)，可以考虑 Faucet Crypto。 它提供 RPG 游戏风格和其他独特功能，例如为您的帐户带来各种奖金类型的道具。 它还设有直接提款选项、20%+ 的推荐佣金以及一套升级系统，终生提高您获得的奖励。

Faucet Crypto 也非常适合那些想要尝试各种加密货币的人。 它支持 BTC、LTC、比特币现金 (BCH)、Bitcoin SV (BSV)、Dash (DASH)、DigiByte (DGB)、BitTorrent (BTT)、Dogecoin (DOGE) )、Ethereum Classic (ETC)、Ethereum (ETH)、Komodo (KMD)、Tron (TRON) 等。

此款水龙头提供每日排名等功能，每日前 20 名用户可获得丰厚奖励；该网站还设有一个等级系统，可让您随着升级的同时增加奖金；此外还有推荐系统等更多精彩功能。 与 Faucet Crypto 一样，Fire Faucet 也支持多种加密货币。 包括 BTC、ETH、DOGE、LTC、DASH、TRON、DGB、泰达币 (USDT) 和 Zcash (ZEC)。

在 Coinpayu，您只需查看各种广告并完成各种任务，即可赚取 BTC、ETH、LTC、BCH、DOGE、DASH 等加密货币。 它还设有一个联盟计划，您可以邀请更多用户进入平台，以此赚取被动收入。

这个比特币水龙头主要专注于广告，使其成为收入者和广告商的理想选择。 针对您点击的每个广告与获得的推荐点击，您可以赚取 0.00003 m BTC（0.0017 美元）。 其联盟计划提供 40% 至 80% 的佣金。 BTCClicks 的最低支出额度也为 0.10000 mBTC （或超过 5 美元）。

如果想使用 BTCClicks 投放广告，您的收入可能从 0.00006 mBTC 或 0.0034 美元起。 虽然这款水龙头不需要用户注册，但要注意，您的受众必须全程观看完整广告（时长为 10 到 200 秒），才能开始赚取收益。

如果您是游戏节目的粉丝，那么您一定会喜欢在 Satoshi Quiz 上回答问题。 针对屏幕上的问题，前三个回答正确的人将获得少量 BTC。 请注意，问题每 60 秒更新一次，因此请立即发送正确答案！ Satoshi Quiz 的最低提款额度为 11,000 聪（在撰写本文时相当于 6 美元）。

积少成多

虽然无法通过水龙头立即收获大量 BTC，但如果您是加密货币的新手，这仍是您在一段时间内积累少量比特币入门方法。 就像水龙头漏出的小水滴一样，少量的 BTC 积少成多，也会对您的加密货币之旅产生重大影响。

此外，不要局限于一个加密货币水龙头， 可以探索我们列表中的所有水龙头，看看哪些最适合您的加密货币需求。 祝您好运！