比特币 (BTC) 的价格似乎定期创造历史新高，投资比特币的想法可能会令人生畏。 “60,000 美元？ 这对我而言入手太难了！” 相信我们，我们也有过这种想法。

幸运的是，投资并不是入手这个领域的唯一途径。 如果您想无风险开启交易之旅，加密货币水龙头是很好的入门途径。

什么是加密货币水龙头？

加密货币水龙头是向用户分发小额比特币、以太币和其他加密货币，奖励其完成简单任务的移动应用或网站。 想象一个不停滴水的水龙头。 加密货币水龙头与其类似，但滴的不是水，而是一小部分的数字货币。

这种水龙头不会派发大量加密货币，但确实是免费的。 在这些应用和网站上，您只需完成一些简单的任务，例如观看产品视频、完成调研、点击链接、观看广告，或者玩玩游戏，就能获得小额的加密货币奖励。

“玩赚”以太币和比特币的 6 款游戏

喜欢玩游戏，也喜欢加密货币？ 您一定会喜欢以下内容。 我们将向您展示如何通过比特币和以太币游戏赚钱

RollerCoin

这款比特币游戏是一种虚拟的比特币采矿模拟器，让您与朋友竞争，从而有望赚取区块奖励。 简单来说，它会让您尝试采矿的乐趣，同时剔除所有技术和枯燥的部分，让您测试自己的技能、承担任务、完成任务，在游戏中建立自己的采矿帝国。

通过支线任务、迷你任务等提升自己的采矿能力，在完成实际任务（如电费、数据中心维修、空调费用、租金等）的同时升级。 然后，网站每 5 分钟发放一次区块奖励，该奖励由所有参与者根据各自的采矿能力分享。

Bitcoin Alien Run 是一款超级马里奥风格的平台游戏，带你与 Daniel D’Alien 一起穿越银河系，完成独特任务，如最终完成即可获得比特币奖励。

这款智能手机游戏可在 Android 和 iOS 操作系统上使用，每周二支付一次。

想要升级您的投机游戏？ Spark Profit 是一款互动式比特币市场预测 App。 这款模拟游戏向您发起挑战，让您对真实的货币市场（如加密货币和外汇）做出预测，您的预测越准确，赚的钱就越多。

在游戏中获得足够的点数后，就可以将赢得的点数兑现成比特币。 这款游戏适用于任何网页浏览器，并配有 Android 和 iOS 设备应用程序。

Altcoin Fantasy 与 Spark Profit 类似，也是一款模拟游戏。 然而，这款游戏并不专注于投机，而是让您在无风险环境中交易数字资产。 您可以交易虚拟美元，练习自己的交易策略，在每周和每月的交易竞赛中加以使用，即有机会赢得比特币和其他加密货币。

Altcoin Fantasy 适用于网页浏览器，也适用于 iOS 和 Android 设备。

Satoshi Quiz

喜欢益智问答游戏？ 那么 Satoshi Quiz 就是您的最佳选择。 这款测试游戏为网页版，您可以通过正确回答不同类别的问题来赢得比特币。

要获得奖励，您可以创建一个账号或登录，成为前三名回答正确的用户之一。 每轮奖励根据分级系统而有所不同，每个用户可以选择每日、每周或每月奖励。 付款在周末处理，最低提款额度为 11,000 聪。

Axie Infinity 是一个数字宠物宇宙，您可以在这里饲养、交易和对抗一种名为 Axie 的生物。 首先从他们的网站下载应用程序，然后使用以太币购买 Axie。

您可以通过完成日常任务、进行冒险（PvE）、在竞技场中击败挑战者（PvP）来获得小爱情药水（SLP），从而在游戏中赚钱。 然后您可以在二级市场上出售，赚取收益。 此外，Axie 还将对玩家在竞技场中晋级给予奖励。

这是最赚钱的区块链游戏之一，通过努力玩这款游戏，玩家每周最多可赚取400美元。 尽管在某些国家，这可能只是笔小钱，但在某些发展中国家，这笔钱可以养活一个家庭。

这款区块链游戏在以太坊平台上运行。 在 iOS 和 Android 设备上都可以玩 Axie Infinity。

快来加入吧

如果您一直有意进入加密货币市场，但仍然不敢投入自己的资金。 在这种情况下，这些以太币和比特币游戏是您尝试加密货币世界的完美途径。

毫无疑问，加密货币度过了美好的一年，比特币等资产再创历史新高。 然而，这些加密货币要完全成主流依然任重道远。 目前，加密货币对许多人来说仍然是一个新概念，而这些区块链游戏正是对其进行了解的一种巧妙方式。