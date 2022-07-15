比特币正越来越多地被大众所应用。 在这些关注之下，更多的人正在寻找进入市场并获利的最佳方式。

但现在入手是不是为时过晚？ 这是很多新手都面临的一个担忧，我们在这里告诉您：现在开始入手比特币还为时不晚。 如果您现在正在考虑投资 BTC，可以参考以下“好投资”的特质。

比特币为什么是一项好的投资

什么是好的投资？ 任何投资的基本目标是确保您获得的收益超过最初的投资。 一项投资的好坏，通常是通过与潜在收益相对的损失风险来衡量的。 那么，一项好的投资就是将您的风险降至最低，同时确保您投入的资金有价值。

那么，是什么让比特币成为完美的投资对象呢？

比特币是一种优秀的储值方式

好的储值方式意味着保留您所投资的所有价值。 任何优秀的储值方式都需要能够适应变化，甚至可以实现净利润。

让我们以美国 为例。 该国在 2022 年 3 月的通货膨胀率为 8.5%。 除非现金投资的对象跑赢通胀率，否则基本上就等于损失资金。

如果您投资了 BTC，到 2022 年 3 月，投资回报率将为 3.27%。 相比之下，道琼斯指数和纳斯达克指数分别下跌 5% 和 10%。

赚取收益的潜力

传统的投资技术也可以用于比特币交易，帮助用户从投资中赚取收益，这点不足为奇。

从 HODLing（长期持有）到平均成本法 ，比特币投资者使用任何一种方法都有可能获得收益。 具体情况完全取决于交易者如何进行研究、如何处理这些信息。 每位交易者都有自己的操作方式，用比特币赚钱的方法还有很多很多。

如何开始投资比特币

和从前相比，如今入手比特币非常容易，尤其是在 Paxful 平台上。 这里有世界各地的比特币交易者，您一定会找到心仪的交易，入手第一笔 BTC。

不过，在您真正开始入手之前，最应该听取的重要建议就是进行自己的研究。 要充满信心地做出决定，这是最可靠的方式，也是避免因 FUD（恐惧、犹豫和怀疑）和 FOMO（惧怕错失机会）而中断交易的最佳方式。

当然，您选择的交易平台也是一个重要因素。 作为点对点平台，Paxful 旨在为用户提供更多选择，确保用户找到自己需要的出价。 此平台也非常适合初学者，新用户在注册时即可获得免费的比特币钱包。

在 Paxful 上购买比特币的基本方法指南

要开始使用 Paxful，请前往主页并确保您已登录。 对于新用户，请注册并获得免费的比特币钱包。 别忘记验证账号，解锁更多权益！

做好准备后，将比特币 (BTC) 设置成您要购买的加密货币。 选择您心仪的支付方式——平台提供 350 多种支付方式供您方便挑选。 您可以在底行设置预算，进一步精化搜索。

在出价页面上，您将看到 BTC 卖家的所有相关出价，请仔细阅读。 点击购买可以更加详细地查看出价。 如果搜索结果过于庞大，您可以使用侧边栏上的筛选工具，进一步缩小结果范围。

找到您喜欢的出价后，请点击立即购买。 页面将开启一个在线聊天窗口。 请与卖家讨论支付细节，确保获得所有重要信息。 通过相应的渠道转移所需资金，并将您的交易标记为已支付。

卖家首先需要验证是否已收到付款。 确认后，Paxful 托管中持有的 BTC 将立即转移到您的钱包中。 为您的交易伙伴留下评价，帮助其未来进行交易吧。

您可以用比特币做什么

现在您已经拥有比特币了，可以用来做什么呢？ 有些人可能会认为，我们只能持有比特币，等到有利润时再卖出。 过去可能确实如此，但当前的技术和产品可以让任何人在日常生活中使用比特币。

其中一个常见的用途是用比特币汇款。 有了 DeFi（去中心化金融）的较低费用，用户可以安全、即时地进行转账。 这使得比特币非常适合那些不喜欢缓慢、昂贵的传统汇款的人。

近期另一项发展是 Lightning 网络的发布。 该网络是位于比特币网络之上的全新层，可帮助用户使用比特币进行更快、更便宜的汇款。 这使得人们可以用比特币支付交通费用、购买日常百货、披萨甚至咖啡。

或者，您也可以通过积极交易来参与市场。 为此，您需要随时了解新闻动态和市场变化，但如果打对了牌，那么付出努力是值得的。

2022 年我应该投资比特币吗？

比特币是一项好的投资吗？ 我们敢说，答案是肯定的。 尽管目前依然是熊市当头，但您可以从另一个视角来考虑问题。 回顾比特币多年来的增长，其平均价值其实是逐渐增长的。 随着区块链技术被广泛接受，比特币的价值也会不断增长。

任何人都可以轻松入手比特币。 与传统投资不同，人们不需要投入大量资金，而且比特币本身一如既往地容易获得。 您甚至不再需要银行账户即可入手。

这一切都意味着比特币已经为投资者做好了准备。 当然，恐惧总会引起一些犹豫。 应对的办法是尽可能多地了解比特币、了解比特币市场和社区。 这有助于消除不确定性，让您更清楚地了解自己要入手的领域。

*本文内容仅供参考，您不应将任何此类信息或其他材料解释为法律、税务、投资、金融或其他建议。 您应该进行自己的研究，在做出任何决定之前可能需要寻求专业建议。