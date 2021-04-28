财富的价值变幻莫测，可能在一夜之间飙升或暴跌。 货币价值的这种变化往往取决于经济的强弱，而这种不确定性让每个人的财富面临风险。

通常，投资者会使用贵金属、独特的房地产和其他宝贵的资产来为财富保值。 但如果您想作出其他尝试，那么稳定币是也很好的选择，可以帮助您规避潜在的损失。

什么是稳定币？

稳定币是另一种类型的数字令牌或加密货币，其价值与其他资产或外部参考锚定或挂钩。 它的价格可能与黄金、石油、天然气和其他储备等商品价格挂钩，或与美元，欧元，日元等政府发行的货币挂钩。

作为一种加密货币，稳定币也通过区块链技术运行其程序和操作。 稳定币旨在提供与传统货币和数字资产相同的功能，可以用于支付交易。 它们属于支付令牌类别，被用作记账单位、交易媒介和价值储存手段。

在稳定币列表中，最受欢迎的包括泰达币 (USDT)、Dai (DAI)、USD Coin (USDC)、TrueUSD (TUSD)、Paxos Standard (Paxos)等数百种。

然而，与非常容易受通胀影响的法定货币和比特币(BTC)、以太币(ETH)等高波动性加密货币不同，稳定币旨在维持价值或实现价格稳定。 这要通过四种方法实现。

稳定币如何运作？

要填补法币和加密货币之间的价格稳定性差距，稳定币使用不同机制将其价值挂钩。 让我们来看看四种类型的稳定币。

1. 法定货币抵押型稳定币

这种类型的稳定币是以政府发行的现有货币为支持，如美元(USD)， 通常比例为1:1。 也就是说，每向您发行一枚数字货币，都会将等值的法定货币作为抵押。 泰达币 (USDT) 就是一个很好的范例，1 USDT 的价值始终为 1 美元。

由法币支持的稳定币是当今加密货币领域最受欢迎、使用最广泛的稳定币类型。 然而，这种稳定币比较容易面临欺诈风险，因为它们是由具备自身规则和协议的中心团体和实体发行的。 因此，一定要寻找可以信任的发行方。

2. 商品抵押型稳定币

这种稳定币类似于由法币支持的稳定币，但使用其他类型的可互换资产和物品作为抵押。 包括金、银、钻石等贵金属和矿物，石油、天然气等贵重商品，还包括独特的房地产等等。 例如以石油为支持的委内瑞拉加密货币 Petromoneda，也称 Petro (PTR)。

3. 加密资产抵押型稳定币

这种类型的稳定币由加密货币支持。 由于它使用加密货币作为抵押，整个过程以去中心化的方式在区块链上运行和操作。 通常，加密货币抵押型稳定币以 1:2 比例挂钩。

由于加密货币具有高波动性，因此每一枚稳定币将有大量加密货币作为抵押。 这样，稳定币的供应就不会受到极端价格波动的影响。 例如 Dai (DAI)，就是由 Maker 平台抵押支持的。

然而，由于加密货币的复杂性，这种稳定币的受欢迎度不如由法币支持的稳定币。 另外，由于持有高额储备金，人们通常认为其“过度抵押。”

4. 算法稳定币

算法稳定币并没有法定资产或加密货币支持，因此也称为无抵押型稳定币。 这种稳定币通过算法和运行机制来维持稳定性。 由智能合约负责管理供求方案，保证稳定币的价格稳定。

如果稳定币的交易量过高，算法系统就会生成新的货币。 否则，系统会购买市场上的稳定币，减少流通供应量。 例如 Primecoin (XPM) 和现已关闭的 Basis。 这似乎是四种方法中最为复杂的稳定币，但其算法系统与央行管理货币供应的过程非常相似。

为什么稳定币非常重要？

正如当今市场上的数千种加密货币一样，稳定币也旨在在全球范围内提供传统货币的发达功能。 让我们来了解其中一些重要益处。

1. 价格的稳定性

稳定币旨在保持长期的价值稳定。 因此，许多加密技术爱好者和投资者认为它是理想的避险资产。 法定货币和主要加密货币的价值每天都在经历飙升和暴跌，因此对于寻求资产保值的人而言，稳定币是绝佳选择。 他们可以以这种资产为形式储存财富，不会因通胀导致损失风险。

2. 隐私和去中心化

我们已经了解，稳定币是一种加密货币。 也就是说，稳定币和其他数千种加密货币一样，拥有强大的技术和运行系统。 然而，尽管加密货币具有去中心化性质，但可能仍需要与法定货币的银行系统建立联系。 从另一个角度而言，对那些还无法完全接受加密货币的人而言，稳定币是个好的开始！

3. 可编程的货币

稳定币是可编程的，可以根据用户的需求设计，因为它“从根本上说是由代码组成的。” 一种常见的实施方式是通过奖励或忠诚度计划。 如果一家公司在其稳定币上构建程序，那么他们就可以设计一个应用程序，让用户可以轻松、快速地同时查看其稳定币和奖励。

享受两个世界的双重益处

除了上述益处，稳定币还可以促进更快、更低成本的支付交易。 由于区块链技术的数字化特性，你只需在手机上点击数次，就可以在全球各地发送和接收支付。 您还可以实时跟踪自己的资金和支付交易！

如今，加密货币在各个行业飞速发展，在我们向数字世界的转型过程中，稳定币等数字资产将会发挥重要作用。 从提供方法保护我们的资金免受市场波动的剧烈影响，到促进快速、灵活、安全的数字支付，稳定币可以帮助我们实现金融稳定，帮助我们勇敢面对市场的波动。

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