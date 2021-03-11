以太坊 (ETH)拥有全球最为活跃的区块链社群之一，从以太坊持续进行的改善中，我们不难看出这点。

让我们来沿着时间的轨迹，一起回顾最著名的以太坊硬分叉。 此外，我们还会谈到即将到来的分叉，以及这种加密货币的未来趋势。 在此之前，我们先来快速了解什么是硬分叉。

硬分叉

一般来讲，我们可以把硬分叉看作是手机应用程序的更新，为用户带来精彩的新功能。 然而，这些更新是很主观的，对您而言很精彩的功能，可能其他人并不青睐。 因此，有些人会不愿意更新自己的应用，维持旧版本。 尽管他们对自己不更新的决定很满意，但使用旧版本的人可能也无法享受应用的全部功能。

加密货币领域的分叉从本质上来说也是如此。 硬分叉是区块链的永久性分歧，也就是说，新链的交易在旧链上不再被接受。 比如，在一次更新中，将区块大小从2MB变更到4MB，在这个过程中有效创建了一个新的加密货币。 如果用户试图在旧链上推送一个3MB的块，则可能会被拒绝。

硬分叉的一个最著名的范例，是发生在2017年的 比特币现金（BCH）。 那时，开发者希望改善比特币 (BTC) 的可扩展性，因此建议增加区块大小。 很多人对更新并不赞同，并选择保留在旧链上——比特币仍然继续在旧链上运行，但同时也有一些人涌向新的 BCH 链。

最著名的以太坊硬分叉

自以太坊在2015年年中创建以来，曾经历过几次著名的硬分叉：

以太坊经典 (ETC)

以太坊经典是以太坊经历的第一次分叉， 也是最具争议的一次。

2016年中期，DAO（去中心化自治组织）合约中出现了漏洞， 导致约 360 万 ETH 被窃取。 基于合同的设计方式，这些资金在转移之前经历了28天冻结。

在这种情况下，以太坊实施了硬分叉，开发团队得以迅速采取行动，反击黑客攻击，收回资金。 然后，团队提出EIP 779，令每个人都可以从DAO合约中提取自己的ETH。 如果不采取任何行动，那么某个人将拥有当时ETH总供应量的4.4％。

此提案将以太坊社区分为两个阵营。 第一个阵营的人对开发团队采取的行动很满意。 这意味着开发人员吸取了教训，如果类似事件再次发生，可以妥善应对。

第二个阵营则不赞同此次以太坊分叉，他们认为网络的更新损害了其去中心化特质。 他们认为，加密货币要想真正实现去中心化，开发团队就只能顺其自然。 他们认为一旦开始采取行动，就会引发一系列连锁反应，并危及这种加密货币的未来。

最终，开发人员决定实施硬分叉，而旧的区块链被称为以太坊经典。

以太零 (ETZ)

尽管以太零不像 ETC 那样有争议，但它也是一次众所周知的硬分叉。

根据其网站所述，该项目是由一群技术爱好者发起的，他们希望提供一个更好的平台，打造去中心化应用程序(dApps)和智能合约部署。

ETZ与其他分叉的不同之处在于，除了旨在加快交易速度，开发团队还决定使交易完全免费。

大都会（Metropolis）

以太坊大都会是目前正在发生的分叉，和ETZ一样，它的目标是在ETH建立的基础上进行改进。

分解开来，大都会包含三个阶段：拜占庭（Byzantium）（已经完成），君士坦丁堡（Constantinople）（当前阶段），宁静（Serenity）(稍后详细介绍)。

君士坦丁堡的主要目标是改进两个主要功能：

首先是隐私功能的大幅调整。 不要误会，以太坊目前的隐私设置和选项一点都不差。 尽管如此，这些新功能将为隐私性带来巨大改进， 可以保证交易期间更大的隐私。

第二个关键功能非常重大：从工作证明 (PoW) 系统到权益证明 (PoS) 系统的过渡。 尽管这个过渡不会在这个阶段完成，但拜占庭和君士坦丁堡是此次巨大发展的两个主要准备阶段。

向PoS系统的过渡将消除整个挖矿过程，取而代之的是一个系统，您可以抵押以太坊代币，以自动验证网络上发生的交易。

宁静（Serenity）/以太坊 2.0（Ethereum 2.0）

以太坊宁静阶段通常被认为是以太坊 2.0，这是以太坊发展的最后一步。 此阶段有且只有一个目标：完成从PoW系统到PoS系统的过渡。

“宁静”是一个巨大的里程碑，因为它将改变以太坊的整个格局。 根据发展路线图，“纯PoS”应该会在2021年的某个时候进入以太坊。

宁静的地平线

所有以太坊硬分叉都对ETH的现状发挥了巨大作用，这一点毋庸置疑。 下次更新将带来全新的PoS系统，以太坊的未来似乎非常光明。 然而，我们还不确定这对整个加密货币领域意味着什么。

一旦以太坊2.0开始发挥作用，谁也不知道会对经济带来哪些影响。 可能会有大量采矿设备被抛弃，因为PoS让采矿设备失去价值。 人们可能需要一些时间来适应新的变化。 有人可能会寻找漏洞，出售自己的采矿设备，开始新的加密货币，甚至把整个以太坊忘到脑后。

最后一点可能听起来有些凄凉，但也正是因此，以太坊的开发团队为此次重大转变进行了长期、艰苦的准备。 至于更新实施后会发生什么，只有时间才知道答案——我们拭目以待。

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