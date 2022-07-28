无论时局好坏，要跨国乔迁从来不是易事。 很遗憾，传统金融机构并没有让这个过程变得轻松，这让希望改善当前状况的人们更加难以应对移民的过程。

值得庆幸的是， 比特币 (BTC) 已经充分证明了其目标的有效性，尤其是它真正让人民受益，而不是让市场受益。

为什么移民应该使用比特币？

那么为什么选择比特币呢？ 针对当下的问题难道没有其他解决方案了吗？

比特币适合移民的主要原因在于它的设计方式。 比特币为更多人开启接触和访问的权利，让他们可以参与任何类型的交易，不受传统银行业务的阻碍。 任何人都可以立即打开自己的手机并在 Paxful 上创建账号，然后开始购买比特币用于开支。

而这正是比特币优势的根源：易于访问。 比特币不会提升入场壁垒，让移民的生活更加困难，而是通过拆除壁垒来为个人赋权，让他们可以全面访问自己的货币资产。

此外，比特币区块链之上还推出了一个全新层，称为 Lightning 网络。 该网络进一步推动了比特币的实用性，让人们以更快的速度、更低廉的成本使用比特币进行交易。

让我们来详细拆解移民应该使用比特币的五个原因，看看它对您的生活会产生哪些影响。

快速简单的汇款

一些移民可能有家人留在祖国，移民需要为这些家人提供支持。有时，移民需要国内家人提供支持。 无论哪种情况，比特币汇款都是为远方家人提供支持的好选择。 通过比特币为家人汇款更加轻松、快捷、低成本。

要使用比特币汇款，发送方和接收方都需要创建一个 Paxful 账号。 完成注册后，双方都会获得一个免费的比特币钱包。 然后，发送方应通过平台上提供的 350+ 种支付方式购买比特币 (BTC)，转换自己的资金。 完成后，发送方即可将 BTC 转账至收款方的钱包（通过其钱包地址）。

一旦收款方收到比特币，即可将 BTC 转换回符合自己需求的任何货币。 从 Paxful 主页选择出售比特币，找到符合收款人需求的买家即可。 平台有 450 多种支付方式可供选择，可随心转换自己的 BTC。

财富保值

通货膨胀对于移民来说可能是一个很大的问题，尤其是那些因国家危机而离开的移民。 与其将资金存放在当地银行，坐视货币暴跌贬值，不如将法定货币转换为比特币。

对于希望安全存放资金，实现资金保值甚至升值的人们来说，比特币的优势超越了传统金融机构，正成为一种广受欢迎的选择。 简单地期望从个人储蓄中获得收益已经不太奏效，尤其是在考虑到通货膨胀和低利率的情况下。

轻松旅行

在外出旅行时，应该随时准备好资金以备不时之需， 确保您在需要时做好付款的准备。 但这也会带来问题，因为旅行时带着大量现金会面临很大风险。

在这种情况下，以 BTC 的形式携带资金会是不错的选择。 只要您可以访问自己的 BTC 钱包，就可以将比特币轻松转换为法定货币或礼品卡，用于航空旅行、食品甚至衣物。 比特币的流行程度日益增长，让企业更有信心通过比特币接收支付。

获得更好的外汇汇率

移民并不一定会立即直接前往目的地。 有时，长途航班会涉及大量中转，旅客不得不兑换货币，并在兑换费用中损失很多资金。

这时候，比特币就可以发挥作用了。 如果将您的旅行资金转换为比特币，您只需在手机上轻按几下即可轻松将其转换为需要的货币。 这样一来，您可以最大程度地减少需要支付的费用，从而大幅降低您的总体费用。

透明筹款

向有需要的人甚至国家提供资金帮助是一种可敬的行为，但有时也会被人利用。 除此之外，在筹集的资金最终抵达正确的人手中之前，您的捐款可能要扣除大量的转账和手续费。

因此，很多筹款人使用比特币作为为需要的人提供帮助的替代方法。 在 Paxful 这样的平台上，钱包之间的转账是完全免费的，也就是说，您打算发送的所有资金都将由收款方获得。

另一个好处是，收款方可以将这笔 BTC 用于他们需要的任何东西，无论是为难民提供食物还是医疗援助。

如何入手

Paxful 拥有 450 多种支付方式，可让您轻松转换 BTC 并将其转入自己的法币银行账户，或将其转换为您可以使用的礼品卡。 让我们一起来看看如何轻松入手比特币。

首选，您需要一个账号。 前往 Paxful 的主页创建一个账号，您将获得一个免费的比特币钱包。 如果已有账号，请不要忘记验证以解锁更多特权。 登录后，前往主页并选择比特币作为您要购买的加密货币。 花些时间浏览可用的支付方式，找到最适合您需求的支付方式。 输入你想购买多少 BTC，根据需要设置预算。 完成后，点击查找出价。

在下一页上，您会看到与您搜索相关的所有出价，请花些时间阅读每个出价的详细信息。 如果您想进一步缩小选择范围，可以使用侧边栏的筛选工具。 如果找到符合需求的出价，请点击购买详细查看。

选定出价后，点击立即购买。 您将看到一个在线聊天窗口，您可以在其中完成与 BTC 卖家的交易。 请确保遵循卖家指示，以便交易顺利进行。 完成您的交易义务后，请将交易标记为已支付。 卖家需核实转账入账情况，然后，Paxful 托管中的 BTC 将自动转移到您的钱包中。

交易完成后，请别忘记给卖家留下评价。 这将帮助其他买家（以及卖家）在今后顺利交易。 现在，您可以进行免费的 BTC 钱包间转账了。 之后，收款方只需在平台上出售该 BTC 将其转换为法定货币即可。

要完成此操作，请前往 Paxful 主页，在顶部的工具栏中选择出售。 选择心仪的支付方式，指定要出售多少 BTC。 其余的步骤与购买相似，您可以在侧边栏使用筛选工具来缩小选择范围。 为保证转换即时，请从最近活跃的账号中选择出价。

要知道，在出售 BTC 时，平台有 450 多种支付方式可供您选择。 让任何人均可用 BTC 轻松换取自己需要的任何东西，无论是法定货币还是礼品卡。

通过金融可及性赋权

这一切向我们表明，比特币的真正目的就是让人们更加轻松地访问自己拥有的资金。 这是与传统金融机构不同的体验，也是比特币社区高度提倡自行调研的原因。 归根结底，益处就在眼前，而我们只需抓住机会。