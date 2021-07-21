我们的加密货币社区拥有 600 万成员，同时还在持续发展壮大中，为了确保您获得最佳的安全性和交易体验，现在我们要求 Paxful 上的 PayPal 出价提供安全保证金。

Paxful 的安全保证金即以前的“保证金”，所有加密货币卖家如要激活其 Paypal 出价，必须满足此要求。 安全保证金可以确保只有真实的加密货币卖家、真实的出价才能公开显示在市场列表中。

为了进一步帮助您理解其操作方法，请了解以下信息：

如果您的账号中没有足够的比特币涵盖安全保证金，那么您的出价将不会激活

Paxful 的安全保证金最低为 0.005 BTC，可能会根据您的交易活动有所变更

Paxful 的安全保证金是针对每位用户收取的，而不是针对每个出价，它会自动涵盖您所有的 PayPal 出价

您可以在最后一笔 PayPal 交易（包括成功和取消的交易） 之后 七 (7) 天提取保证金

如果没有任何 PayPal 交易，您也可以随时提取保证金

如何缴纳安全保证金

想要激活 PayPal 出价？ 请遵循以下三步，立即缴纳安全保证金。

第一步： 登录您的 Paxful 账号并点击主页。 您可以在旧版主页或卖家主页管理自己的安全保证金。

第二步： 在主页上，前往我的出价，然后在安全保证金部分点击存入，即可充入全部所需金额。 您也可以在 PayPal 出价区域点击存入，充入所需的准确金额，即可激活出价。 完成后，您将看到确认窗口。

第三步：仔细阅读相关信息并点击存入，确认交易。 之后，您会收到通知，确认您的比特币已从钱包成功存入 Paxful 的安全托管中。 您存入的金额将会立即显示在旧版/卖家主页。

如何提取安全保证金

想要提取您在 Paxful 缴纳的安全保证金？ 只需遵循上方步骤操作即可，但请不要点击“存入”，而是在主页的安全保证金部分点击提取，然后继续操作，直到第三步完成。

如需了解 Paxful 安全保证金的更多信息，请阅读此处的知识库文章。 祝您交易愉快！