我们很高兴地宣布与PrimeXBT展开合作，PrimeXBT是一家基于比特币的差额交易平台，该平台囊括加密货币，外汇和其他多种商品货币资产。 此次合作让PrimeXBT用户通过Paxful上的350多种支付方式，直接用本地货币为其账号注资，同时，他们还可以使用多功能交易平台，畅享全新收益机会。
为庆祝合作的达成，Paxful和PrimeXBT将在合作首月期间推出精彩的促销活动，具体时间为1月27日至2月27日：
- 您在Prime XBT上的所有存款均可获得50％的奖励*。 通过此链接开设账号，使用“PAXFUL”作为促销代码，立即开始交易吧*！
- 活动将随机选出40名幸运获胜者（每周10名），其PrimeXBT账号将获得200美元资金。 您只需关注PrimeXBT和Paxful的Twitter帐户，告诉我们您用什么来购买加密货币，使用#PrimexbtPaxful为标签发帖，并标记一位朋友即可！ 获奖者将每周公布一次。
- 而Paxfu将向10位随机抽选的用户赠送总计1,500美元等值的比特币。 使用PrimeXBT的推介链接创建一个Paxful账号，通过账号验证，并在合作首月内完成至少10美元等值交易即可**。
能与PrimeXBT这样的比特币差额交易巨头展开合作，我们深感自豪和激动，希望此次合作能为您带来全新的交易机会。
赠礼条款和条件
* 50％存款奖金
- 促销仅对通过推荐链接在Prime XBT上开设账号、并使用“Paxful”促销代码的Paxful用户有效。
- 奖金针对2022年1月27日下午11:59（美国东部时间）前存入PrimeXBT交易账户的所有存款提供；
- 此次存款奖金促销活动的最低存款金额为0.0001 BTC。 如果存入交易账号的存款少于最低存款额，则促销代码无效，且首次存款或任何后续存款均不会获得奖金；
- 账号上的奖金总额不可超过 1 BTC；
- 获得的奖金金额在您的交易账号中显示为“奖励(Reward)”；
- 奖金不可从交易账号中提取；
- 奖金将添加到您的账户净值中，因此可以用作未平仓头寸的额外抵押；
- 如果您将自有资金从交易账户提取到钱包中，所提供的全部奖金将自动删除。 只有当拥有足够差额，且您愿意在不获得奖金的情况下继续交易时，才可从您的交易账号中提取资金;
- 交易费用、隔夜融资费用和已结算的损益不影响奖金金额，将从交易账号余额中扣除或入账
- 启动奖金后，余额可能会因交易损失或费用产生而变为负数。 您可以继续使用负余额进行交易，只要不超过奖金金额且交易账号净值仍为正数即可；
- 如果由于交易损失和/或费用与佣金支付而导致负余额超过奖金，则奖金被视为已用完。 奖金将从账号中删除，账号余额将清零；
- 奖金将在其到期日从交易账号中删除。 如果删除奖金后，客户的交易账号余额为负数，则余额也将清零；
- 从交易账号中删除奖金将减少账号的净值，在有未平仓头寸的情况下可能导致差额不足和清算。 每位交易者都有责任维持足够的差额水平，以避免头寸清算。
** PAXFUL 1,500美元赠礼
- 只有通过身份验证的Paxful用户方可参与。 欢迎Paxful伙伴参加。
- 促销活动开始时间为1月27日上午12:01（美国东部时间） ，截止时间为2月27日下午11:59（美国东部时间）。
- 要符合赠礼资格，参加者必须至少完成一笔10美元等值的交易，并通过此联盟链接在Paxful开设一个账号并通过验证。每一笔完成的交易将计为一次参加抽奖的机会。
- 总共将向10位参与者发放1,500美元（以BTC形式）奖金（每位参与者150美元）。
- Paxful团队将通过电子邮件与获奖者取得联系，并在Facebook、Twitter和Instagram上使用其Paxful账号名称宣布获奖者。
- 比特币奖励将在活动结束后10天内转至获奖者的Paxful钱包中。
- 分发的比特币金额将根据分发之时的交易价格计算，由Paxful全权决定。
- Paxful有权自行决定取消交易资格、取消或修改任何活动或规则。
- 不提供替代奖品，也不允许将奖品转让给第三方。
- 除非法律另有要求，否则获奖者将对所颁奖品的所有适用联邦、州和地方税全权负责。 在此未特别提及的有关接收和使用奖品的所有其他费用均由获奖者独自承担。
- 获奖者未接受的任何奖金将视为弃权。 获奖者的Paxful用户名和钱包地址将显示在获奖者名单中，该名单可以公开宣布，并将根据请求按照法律要求予以分发。
- 作为参与条件，所有参与者均同意遵守此官方规则。
- Paxful的员工、高级管理人员和董事，及其各自的母公司、子公司、部门、附属公司、供应商，印刷商、发行商和广告、促销机构（及其各自的IRS受赡养人、直系亲属[父母、子女、兄弟姐妹和配偶]）以及居住于同一个家庭（无论是否有亲缘）的个人无资格参加或获胜。