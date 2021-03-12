比特币钱包有时会很棘手，有很多不同的种类，适用于各种交易方式。 例如，网络钱包适合刚刚开始入手，或首次尝试某个新交易平台的用户。 而另一方面，硬件钱包虽然价格有些昂贵，但它更适合持有大量比特币金额的交易者。

我们都是从前者开始的，尝试新平台，或开始新的交易旅程。 然而，在我们决定进入下一等级之后，需要怎么做呢？ 有时候，我们的资产可能过多，无法在网络钱包中储存。 尽管如此，我们如何将宝贵的资产转移到硬件钱包中呢?

如果您对硬件钱包尚不熟悉，这里为您介绍一下，硬件钱包是一种小型设备，看起来像是USB闪存驱动器，可以将您的比特币存储在安全的离线位置。 此外，硬件钱包还可以安全保管您的密钥。 有些硬件钱包带有屏幕，有些则没有，我们推荐您购买带有屏幕的硬件钱包。 带有屏幕的硬件钱包将通过验证和显示重要的钱包细节，提供额外的安全保障。 由于硬件钱包几乎是不可破解的，因此其显示的数据比电脑上显示的更可信。

一般来说，比特币的转账过程取决于您具体使用的硬件钱包。 在本文中，我们将使用 Ledger Nano S 作为示例。

Ledger Nano S 概览

在将资金从网络钱包转账到 Ledger Nano S 之前，让我们先来快速浏览这个设备。

Ledger Nano S 是市场上最受欢迎的加密货币硬件钱包之一。 它支持多种货币（比特币、比特币现金、比特币黄金、以太币，门罗币、Ethereum Classic、瑞波币、莱特币、Dogecoin、Zcash 和 Dash），可能是价格最为实惠的一款（不含税价格为59美元），使其成为最适合新手的钱包之一。

它外型小巧紧凑（可以方便存入口袋中），带有金属外壳，比其他硬件钱包更耐用。 相比之下，Ledger Nano S 的使用步骤与其他硬件钱包相似：将其插入电脑，并设置PIN码。 之后，您将收到一段24字种子，作为您的密钥（您应该将其写下记录，并存放在只有您可以访问的地方）。

设置好设备后，您可以安装 Ledger Live，您可以通过此应用程序使用设备的发送和接收操作功能。

将比特币从交易平台转移到 Ledger Nano S

现在，您对 Ledger Nano S 已经有了总体认识，我们将继续向您展示，如何将您的比特币从网络钱包转移到您的比特币硬件钱包。 我们来用Paxful做示例。

设置您的硬件钱包，以接收比特币

从Paxful发送比特币之前，请确保已将 Ledger Nano S 设置为接收状态。

第一步是登录设备的桌面应用程序 Ledger Live。 接下来，点击“Manager”，然后从 “App Catalog” 中选择您喜欢的加密货币（本示例中为比特币）。 在 Ledger Live 中安装后，相关加密货币的图标应出现在设备上。 在继续之前，请确保在 Ledger Nano S 上为其他所有加密货币创建账号（如果您的设备是新的）。

接下来，点击“Accounts”旁边的加号，点击比特币，然后继续。 然后，屏幕应显示“连接并解锁 Ledger 设备”和“前往您设备上的比特币App”消息。 在您的设备上滚动到比特币图标，然后同时按下两个按钮将其选中。 完成此操作后，设备应显示“使用钱包查看账号”，您可以继续使用 Ledger Live 了。 此时，您将可以重命名该账号。 重命名后，确认并关闭弹出窗口。

从Paxful将比特币发送到您的硬件钱包

此时，您的账号应该可以接收加密货币了。 要开始发送，请在 Ledger Live 上点击“接收”，然后选择要接收加密货币的账号（在本例中为您的比特币账号）。 然后，在设备上同时按下两个按钮，选择您要使用的货币，然后屏幕上应显示“使用钱包查看账号”。 接下来，检查您的设备是否显示相同的地址，以核实 Ledger Live 上的地址（请确保检查最后几位数字是否相同）。

核实后，前往Paxful，登录，然后点击页面顶部的“钱包”按钮。

接下来，点击“发送比特币”按钮。 在弹出窗口中，输入您要发送多少比特币，从 Ledger Live 中粘贴您的地址，然后进行必要的双因素验证流程。

点击“继续”，然后您将前往交易概述——您将发送多少比特币以及需要支付的比特币网络费用。 首先会要求您进行双因素验证，通过验证后，您的资金就在途中了！

从 Ledger Nano S 发送比特币

就像将比特币发送到您的设备一样，从设备发送比特币同样轻松！

要开始从您的硬件钱包中发送比特币，请在桌面上启动 Ledger 钱包比特币应用程序，插入设备并解锁。 连接后，系统将询问您您要使用哪个区块链，在我们的示例中是“比特币”。 然后，系统将要求您在“Legacy”或“Segwit”类型的地址之间进行选择。 如果您的比特币位于传统地址（以数字“1”开头的地址），请选择“Legacy”；如果您的比特币位于Segwit地址（以数字“3”开头的地址），则选择“Segwit”。

您的钱包与应用程序同步后，您应该会看到 Ledger Wallet Bitcoin 应用程序的主用户界面。 接下来，点击用户界面左上方的“发送”按钮。 输入您要发送的比特币金额，粘贴接收方地址（建议您扫描二维码来取代粘贴，以避免出现错误），然后点击“发送”。 在此页面上，您还可以选择交易费用的高低，交易费用越低，确认越慢。 您还可以在“自定义费用”选项中进行选择。

将资金发送至您的硬件钱包！

如您所见，用您的冷钱包转账比特币并不困难。 如果您是资深交易者，您就会知道硬件钱包是市场上最为安全的存储选项。如果您还没有尝试过，现在就试着转账吧，确保您的资产安全！