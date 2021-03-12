比特币钱包有时会很棘手，有很多不同的种类，适用于各种交易方式。 例如，网络钱包适合刚刚开始入手，或首次尝试某个新交易平台的用户。 而另一方面，硬件钱包虽然价格有些昂贵，但它更适合持有大量比特币金额的交易者。 

我们都是从前者开始的，尝试新平台，或开始新的交易旅程。 然而，在我们决定进入下一等级之后，需要怎么做呢？ 有时候，我们的资产可能过多，无法在网络钱包中储存。 尽管如此，我们如何将宝贵的资产转移到硬件钱包中呢? 

如果您对硬件钱包尚不熟悉，这里为您介绍一下，硬件钱包是一种小型设备，看起来像是USB闪存驱动器，可以将您的比特币存储在安全的离线位置。 此外，硬件钱包还可以安全保管您的密钥。 有些硬件钱包带有屏幕，有些则没有，我们推荐您购买带有屏幕的硬件钱包。 带有屏幕的硬件钱包将通过验证和显示重要的钱包细节，提供额外的安全保障。 由于硬件钱包几乎是不可破解的，因此其显示的数据比电脑上显示的更可信。

一般来说，比特币的转账过程取决于您具体使用的硬件钱包。 在本文中，我们将使用 Ledger Nano S 作为示例。

Ledger Nano S 概览

在将资金从网络钱包转账到 Ledger Nano S 之前，让我们先来快速浏览这个设备。 

Ledger Nano S 是市场上最受欢迎的加密货币硬件钱包之一。 它支持多种货币（比特币、比特币现金、比特币黄金、以太币，门罗币、Ethereum Classic、瑞波币、莱特币、Dogecoin、Zcash 和 Dash），可能是价格最为实惠的一款（不含税价格为59美元），使其成为最适合新手的钱包之一。 

它外型小巧紧凑（可以方便存入口袋中），带有金属外壳，比其他硬件钱包更耐用。 相比之下，Ledger Nano S 的使用步骤与其他硬件钱包相似：将其插入电脑，并设置PIN码。 之后，您将收到一段24字种子，作为您的密钥（您应该将其写下记录，并存放在只有您可以访问的地方）。 

设置好设备后，您可以安装 Ledger Live，您可以通过此应用程序使用设备的发送和接收操作功能。 

将比特币从交易平台转移到 Ledger Nano S

现在，您对 Ledger Nano S 已经有了总体认识，我们将继续向您展示，如何将您的比特币从网络钱包转移到您的比特币硬件钱包。 我们来用Paxful做示例。

设置您的硬件钱包，以接收比特币

从Paxful发送比特币之前，请确保已将 Ledger Nano S 设置为接收状态。 

第一步是登录设备的桌面应用程序 Ledger Live。 接下来，点击“Manager”，然后从 “App Catalog” 中选择您喜欢的加密货币（本示例中为比特币）。 在 Ledger Live 中安装后，相关加密货币的图标应出现在设备上。 在继续之前，请确保在 Ledger Nano S 上为其他所有加密货币创建账号（如果您的设备是新的）。 

接下来，点击“Accounts”旁边的加号，点击比特币，然后继续。 然后，屏幕应显示“连接并解锁 Ledger 设备”和“前往您设备上的比特币App”消息。 在您的设备上滚动到比特币图标，然后同时按下两个按钮将其选中。 完成此操作后，设备应显示“使用钱包查看账号”，您可以继续使用 Ledger Live 了。 此时，您将可以重命名该账号。 重命名后，确认并关闭弹出窗口。 

从Paxful将比特币发送到您的硬件钱包

此时，您的账号应该可以接收加密货币了。 要开始发送，请在 Ledger Live 上点击“接收”，然后选择要接收加密货币的账号（在本例中为您的比特币账号）。 然后，在设备上同时按下两个按钮，选择您要使用的货币，然后屏幕上应显示“使用钱包查看账号”。 接下来，检查您的设备是否显示相同的地址，以核实 Ledger Live 上的地址（请确保检查最后几位数字是否相同）。 

核实后，前往Paxful，登录，然后点击页面顶部的“钱包”按钮。 

Step one

接下来，点击“发送比特币”按钮。 在弹出窗口中，输入您要发送多少比特币，从 Ledger Live 中粘贴您的地址，然后进行必要的双因素验证流程。 

Step two

点击“继续”，然后您将前往交易概述——您将发送多少比特币以及需要支付的比特币网络费用。 首先会要求您进行双因素验证，通过验证后，您的资金就在途中了！

从 Ledger Nano S 发送比特币

就像将比特币发送到您的设备一样，从设备发送比特币同样轻松！ 

要开始从您的硬件钱包中发送比特币，请在桌面上启动 Ledger 钱包比特币应用程序，插入设备并解锁。 连接后，系统将询问您您要使用哪个区块链，在我们的示例中是“比特币”。 然后，系统将要求您在“Legacy”或“Segwit”类型的地址之间进行选择。 如果您的比特币位于传统地址（以数字“1”开头的地址），请选择“Legacy”；如果您的比特币位于Segwit地址（以数字“3”开头的地址），则选择“Segwit”。 

您的钱包与应用程序同步后，您应该会看到 Ledger Wallet Bitcoin 应用程序的主用户界面。 接下来，点击用户界面左上方的“发送”按钮。 输入您要发送的比特币金额，粘贴接收方地址（建议您扫描二维码来取代粘贴，以避免出现错误），然后点击“发送”。 在此页面上，您还可以选择交易费用的高低，交易费用越低，确认越慢。 您还可以在“自定义费用”选项中进行选择。 

将资金发送至您的硬件钱包！

如您所见，用您的冷钱包转账比特币并不困难。 如果您是资深交易者，您就会知道硬件钱包是市场上最为安全的存储选项。如果您还没有尝试过，现在就试着转账吧，确保您的资产安全！