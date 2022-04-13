随着加密货币越来越受到关注，很多人都想参与其中。 然而，事情并不像我们想象的那么简单，很多人都在问：加密货币采矿和交易哪个利润更丰厚？

虽然这个问题对于资深玩家来说可能很容易回答，但对于那些只是听说过采矿或交易的人来说就有点棘手了。 我们来分析一下二者的区别。

比特币采矿的优势

让我们从比特币采矿开始。 简单来说，采矿就是人们使用计算机硬件来解决新的加密货币单位。 我们就是用这种方式来铸造新的加密货币，最终用于在 Paxful 上交易。

加密货币采矿的另一个功能是验证加密货币网络中的交易，这是区块链分类账开发和维护的最重要组成部分之一。

通过加密货币采矿进入加密货币市场的优势包括：

相对而言风险较低

您可能会问，“那么成本呢？” 何时采矿、用什么采矿以及开采多少都由您来决定，因此您可以轻松衡量风险。

您可以直接掌控入手的加密货币

同样，由于何时运行硬件是由您决定的，因此您可以完全控制入手的加密货币。 这一点，只有在您本人亲自在场采矿时才有效，但的确可以让您始终全面掌控。

您可以轻松转移加密货币

虽然没有加密货币钱包就无法挖矿，但加密货币矿工仍然拥有其特殊权益——其中之一就是您可以轻松访问自己的加密货币。 也就是说如果您决定出售或交易您开采的加密货币，只需轻触几键即可完成。

比特币采矿的劣势

前面我们已经探讨过加密货币采矿的优势，接下来我们再来看看采矿可能存在哪些缺点。 总的来说，人们会在加密货币采矿中遇到以下问题：

硬件和设备太过昂贵

比特币矿工通过解决数学问题来开采加密货币区块。 要和其他矿工竞争，您需要购买一些昂贵的设备。

去年，我们看到了这种情况对 PC 游戏行业的影响，当时，NVIDIA 的图形处理器 (GPU) 被加密货币矿工批量购买，导致 GPU 价格急剧上涨。

高能耗成本

虽然比特币采矿的能耗及其对环境的影响可能有所夸大，但开始运营后您要面对的成本的确是个问题。

无论您是否拥有最新、最好的计算技术，只要想开采比特币，就仍然需要消耗电力。 也正是因此，许多加密货币矿工最终会搬到加密货币友好的国家（即电力更便宜、互联网连接更快的国家），以此降低成本。

利润收获速度缓慢

比特币减半对加密货币矿工的利润带来不利影响。 每当开采出 210,000 个区块时，比特币就会发生减半，也就是说，后来的矿工只能获得一半的加密货币收益。

这还不算采矿本身的难度。 我们之前说过，除非您有大量资金可以使用，否则使用低级设备会使整个过程更加缓慢。

监管问题

众所周知，比特币以及其他加密货币过去一直饱受争议。

由于加密货币曾在暗网的黑市平台上用于购买，加上其价格的不稳定，不少政府已经出台了有关加密货币的监管规定。 例如中国就已经禁止了加密货币采矿和交易。

比特币交易的优势

现在，我们再来看看比特币交易。 要对比比特币采矿和交易，我们必须要理解交易的含义。

目前，加密货币交易的市场很像传统的股票市场。 唯一的区别是其去中心化的性质和去中心化交易所 (DEX) 的存在，对于交易行为几乎没有监控。 以下是比特币交易的一些优势：

盈利潜力大

这正是很多人对加密货币交易感兴趣的原因。 就像股票市场一样，精通金融的人可能会在交易中获得巨大收益。 在这种情况下，高风险可能意味着高回报。

收效迅速

在加密货币采矿的过程中，除了等候计算周期之外，矿工还需要等待验证，确认他们是第一个开采区块的人。相比之下，加密货币的交易者可以从自己的行动中立即获得收益。

因此很多人非常喜欢加密货币交易，尤其是日内交易者。 这是一种非常容易养成的习惯，很快就会产生结果，给用户带来更多坚持的动力。

容易入手

加密货币交易延续了比特币的去中心化特性，来自不同背景的人们均可尝试这种投资体验。 点对点平台让无银行服务地区的用户也可以自由参与，进一步加深了这一特性。

例如，在 Paxful，没有银行账户的人使用具有互联网连接的手机即可进行交易。

比特币交易的劣势

当然，加密货币交易也有自己的缺点。 尽管您已经了解通过比特币交易赚钱的方法，但您仍要面对一定的市场风险。

涉及高风险

还记得我们说过，加密货币交易就像传统股票市场一样具有收益潜力吗？ 和股市一样，加密货币交易市场也可能会让您损失大量资金。

我们之前已经讨论过，某些交易行为会影响您的交易效果。 这点可以避免，但我们需要遵循接下来的步骤。

需要大量调研

加密货币对某些人来说依然是陌生的。 毕竟，比特币 2009 年才诞生。 但是，有很多在线资源可供您从其他人的经验和错误中进行学习。

您需要仔细研究相关资源， 我们说的不是简单的浏览， 您需要深入理解和研究。

需要持续监控加密货币市场

任何类型的交易者都会花很多时间盯着屏幕，持续了解市场动态。

如果您打算对加密货币做出大量投资，那么就该开始练习了。 当然，有一些方法可以帮助您解决这个问题，有些人使用加密货币交易机器人，帮助自己跟踪特定的模式。

加密货币采矿与交易：您应该作何选择？

拥有资本和技术知识的人可以直接入手加密货币采矿，而其​​他人可能更喜欢加密货币交易方便管理的节奏和更快的收效。 对于如何赚取收益，每个人都有自己的偏好。

在评估自己的财务状况并完成尽职调查后，您就应该可以在加密货币采矿或交易之间做出选择了。

*本文内容仅供参考，您不应将任何此类信息或其他材料解释为法律、税务、投资、金融或其他建议。