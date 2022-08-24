在过去十年中，比特币 (BTC) 已证实自身对很多人来说是一项不错的投资。 有些人经常建议交易新手使用传统的投资技巧，

但他们并没有考虑到，这些策略应该如何针对比特币市场进行相应的调整，而市值就包含在其中。

市值的基本概念

在传统金融中，市值的定义就是公司流通股的总价值。 也就是说，市值结合了每股股票的价值与流通中的股票总数，来描述公司的价值。

什么是加密货币中的市值呢？

要理解加密货币（尤其是比特币市场）中的市值概念，我们只需将上文中的公司一词替换为 BTC 即可。 在这里，市值描述了比特币在加密市场的总价值。 还是很相似的，对吗？

这个价值的变化取决于比特币被广泛接受或成熟的程度。 截至 2022 年 3 月 24 日，比特币的市值为 $818,218,999,274 美元。 比特币是首个问世的加密货币，因此其市值如此之高并不奇怪。 此外，在 21,000,000 的比特币总量中，已有 18,925,000 BTC 开采完毕（截止至 2022 年 3 月 24 日），这也让我们看到这种货币的可用性。

比特币的市值是如何确定的？

市值是通过公式确定的。 听起来可能有些复杂，但无需担心，计算方法非常简单。 比特币的市值公式如下：

货币价格 x 流通的货币数量

结果值就是 BTC 的市值。 由于比特币是一种公开的、去中心化的货币，因此您应该很容易找到以上信息。

这是一个简单的公式，但对比特币爱好者来说非常重要。 有了这个公式，用户就可以轻松观察、确定某种货币的市场价值，便于做出投资决策。

为什么需要了解 BTC 的市值？

大家都知道，比特币不仅仅是一种投资工具。 尽管如此，我们仍会经常听到“比特币投资”之类的信息，因为它确实是一种赚钱的好方法。

在传统股票市场中，市值可用于对可能的投资进行分类（例如，小盘股、中盘股、大盘股）。 投资者可以用这些信息将投资分散到不同的类别，充分利用自己的时间和资金。

这就是传统市值和比特币市值之间的相似之处。 但对于数字货币，市值的意义略有不同，因为像比特币这样的加密货币仍处于起步阶段。 这使得人们很难做出非常准确的预测，因此在最终决定时，比特币的市值权重相对较低。

尽管它并不一定是准确的预测指标，但了解市值可以向交易者展示货币在价值方面的潜力。 例如，BTC 等大型货币被视为安全投资，通常被视为保守策略。 另一方面，中型货币风险较高，但有更大的增长可能。

将市值知识应用于投资

我们之前提到，比特币问世时间较短，无法准确预测。 在股票市场中，市值可以更加准确地预测股票价值，相对而言，加密货币的市值则是让用户了解，可能会面临多少风险或利润。

因此非常适合正在寻找投资机会，但对面前的选择并不熟悉的用户。 通过将可用的加密货币分类为不同的风险类别，交易者可以选择如何分配投资，最大限度地发挥赢得利润的潜力。

这种方法通常称为 加权市值策略，即将投资按照货币的市值进行比例分配。 例如，如果您要购买 BTC 和 ETH 这两种货币，可以将更多投资投入 BTC，因为这是一种更加安全的投资。 而用于 ETH 的较小投资比例将保留为您赚钱的潜力，同时，使用这种不太成熟的代币所面临的风险也会在最大程度上得以降低。

总而言之，市值是一个非常有用的工具，但不是您应该完全依赖的唯一工具。 加密货币依然是新生事物，因此了解市值对于投资的有效性也受到限制。 不要让它为您做出决定，但也不要忘记将其考虑在内。

投资前进行调研

投资的意义在于赚取利润，所有这些工具和公式都是让您更加轻松的操作方法。 对于加密货币，最重要的是进行自己的研究。 这是确保您了解入手的投资的最好方法。

对于加密货币，最重要的是要为您自己带来优势。 了解市值如何运作只是确保投资有利可图的步骤之一。 只有随时了解市场的最新动态、在做好准备后开始自己的加密货币交易之旅，您才可以将这些知识学以致用。



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