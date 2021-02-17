礼品卡是购买比特币（BTC）最为便捷的方法之一，礼品卡容易获取，金额小且易于交易。 在Paxful上，您可以通过多种方法，使用礼品卡来满足您的加密货币需求，但是如何才能在礼品卡的使用中占据优势呢？

使用礼品卡购买比特币非常简单；您只需选择要使用哪种礼品卡，找到心仪的出价，遵循其他操作步骤即可。 而另一方面，出售礼品卡换取比特币则会为您带来巨大的商业机会，这是我们许多交易者尚未知晓的秘密。 想要了解操作方法？

购买页面与出售页面的区别

尽管两个页面都是您出售礼品卡换取比特币的好方法，但使用购买页面和出售页面存在着很大区别。

现在，您对购买页面肯定已经很熟悉了。 当您在首页点击购买按钮，就会看到这个页面，这里会为您列出可用的出价列表。 之前我们提到过，在购买页面用礼品卡交易比特币非常简单快捷。 如果您是新手，可能很习惯用这种方法来获取比特币，因为它非常直观，让整个过程更加轻松。

尽管购买页面非常适合新手，但仍有一些缺点需要注意。 如果您刚刚开始使用平台，那么您只需选择一个出价，让卖家指引您完成整个过程，这点是很好的。 然而，资深的礼品卡交易者可能更喜欢自己掌控交易。 在购买页面，您的交易对象创建出价，选择交易差额，设定价格。 此外，主流的礼品卡占据了购买页面的大部分，使得这些页面上的礼品卡品牌不够丰富。

相对而言，在出售页面交易则会将掌控权交到您的手中。 这就意味着比特币的价格可能会更低，因为价格是由您来设定的。 此外，在这些页面，市场的竞争不会那么激烈，礼品卡的种类也更加丰富。 您甚至可以认为在出售页面上交易更加安全，因为这是您的出价，您是业务的所有者，可以创建自己的业务关系，最重要的是，交易由您来掌控。

在购买页面，您是顾客，可以立即获得比特币。 在出售页面，您是店主，吸引顾客前来。 出售礼品卡可能需要多花些时间，但如果能按照您心仪的价格交易，这种等待就是值得的。

如何使用出售页面

本质上，在出售页面上交易就等同于创建购买出价。 我们知道很多人对此并不熟悉，以下就为您简单介绍：

在Paxful首页的顶部点击 创建出价 ，选择 购买比特币 选项，选择您心仪的礼品卡和货币。 设置您的 利润百分比 （您愿意为比特币额外支付多少）、 交易限额 （您要购买的比特币金额范围）和 支付期 （您完成支付需要多长时间）。 使用 出价描述 、 出价标签 、 交易对象限制 或您的 位置 （可选）来定制您的出价，使其更加安全，更加容易搜索。 撰写详细的 出价条款 和 交易指示 ，让比特币交易者了解接下来的支付步骤。 创建出价，在电脑上保持活跃状态，等待有人发起交易。

您可以将使用出售页面视为购买比特币的逆向流程。 我们知道，这个过程看起来有些复杂，尤其是对于新交易者而言，但请相信我们，实际操作比您想象得容易。 亲自动手试试看吧。

使用适合您自己的方法

尽管有两种使用礼品卡购买比特币的方法，但您不一定要仅选择并坚持一种方法。 两种方法各有利弊，选择权在您手中。 针对不同的礼品卡，您甚至可以同时使用两种方法，随心选择。

视频：如何使用出售页面

对于在Paxful上交易比特币的过程，尝试是关键。 平台上有很多种买卖方式，因此只有探索各种交易选择，您才能找到最佳、最有效的收益方式。 开始探索出售页面吧。 谁知道呢？ 这可能就是您通往丰厚收益的途径。