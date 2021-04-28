燃料有很多种形式：可能是我们开启每一天之前喝下的那杯咖啡，释放多巴胺和内啡肽的晨练，或者…令汽车启动的汽油。 正如人类和汽车需要燃料一样，以太坊 (ETH) 也需要燃料。 这种数字资产的能源称为以太坊 Gas。

在开始介绍之前，让我们先简单地回顾一下。 什么是以太坊？ 简而言之，它是一种加密货币，也是一个开源的、基于区块链的软件平台。 其革新性功能，是能够使用智能合约和去中心化应用程序 (DApp)。

什么是以太坊 Gas？

Gas 其实是在以太坊区块链上进行交易的成本或费用。 令人棘手的是，以太坊 Gas 的价格不是固定的：每笔交易所需的 Gas 金额取决于交易的复杂程度。 例如，一笔简单的汇款可能会花费 21,000 Gas（每笔交易的最低要求）。 而更为复杂的交易，例如去中心化金融 (DeFi) 中用到的交易可能会花费 1,000,000 Gas。

每个单位的 Gas 都有价格。 以太坊 Gas 价格以 gwei 或 nanoeth 表示，1 ETH = 1*10^9(1,000,000,000) gwei。 假设 gwei 的价格是5。 在这种情况下，一笔 21,000 Gas 的交易将花费 21,000*5 = 105,000 gwei (0.000105 ETH)。

来源：ethereumprice.org/gas/

基本来说，Gas 是由以太坊虚拟机 (EVM) 使用的，这是加密货币背后的数字机制，令去中心化应用程序以安全的、去中心化的方式运行，并自行执行智能合约。 这是您对矿工使用其计算能力来处理、验证您交易的奖励方式。

在大多数情况下，以太坊 Gas 和费用主要由网络中矿工之间的供求决定。 也就是说，如果 Gas 价格不符合其标准，他们可以拒绝交易。 这也意味着 Gas 的成本随处理能力的供需而波动。

正是因此，出现了“以太坊 Gas 限额”的概念。 “Gas 限额”是指您愿意为一笔交易花费的金额。 设置较高的 Gas 限额会让以太坊矿工知道，这笔交易的工作量较大。 同时，如果您将 Gas 限额设置得过低，矿工可能会忽略您的交易。

为了进一步简单说明，让我们用实例讲解。 您的汽车行驶X英里需要Y加仑的燃料。 同样道理，将X金额从您的银行帐户转入朋友的帐户可能会花费Y美元的手续费。 在这两种情况下，X都是效用值，Y表示执行该过程的成本。 同样，网络上的智能合约可能价值 50 ether (X)，当时所需的 Gas 价格将为 1/100,000 ether (Y)。 然后，以太坊矿工将获得这笔费用，以换取他们的计算服务。

Gas 系统为何存在

以太币网络引入 Gas 概念，是为了区分计算成本与其他费用。 通过使用独立的单位，EVM 的计算成本和 ETH 的实际价值之间就形成了实际的区分。

除此之外，该系统存在的一个主要原因是：激励。 要知道，以太坊仍在使用工作量证明 (PoW) 系统，也就是说，其在很大程度上取决于矿工的哈希率。 矿工越多，哈希率越高。 哈希率越高，系统越安全有效。

为吸引更多矿工进入系统，开发人员必须确保以太坊采矿既有利可图又有吸引力。 在以太坊区块链上，矿工有两种方法可以赚取收益。

第一种方法非常简单：挖掘区块并获得区块奖励。 在以太坊区块链上赚钱的第二种方法，是控制一个区块并确保将交易放入区块。 Gas 系统因此产生。 要将交易放入区块，矿工必须使用其计算能力来验证智能合约，同时可以对此收取费用。 从本质上讲，它就是矿工的费用，激励矿工积极参与以太坊的生态系统。

为什么比特币 (BTC) 没有这个系统？

中本聪（Satoshi Nakamoto）在 2009 年创建 BTC 时，一种新型货币诞生了。 这种货币可以在两人之间转账，无需中间人。 它也是一种完全去中心化的货币。 然而，这就是它的全部。 尽管比特币是革命性的货币，但它仅允许货币交易，无法为这些交易增加条件。

Andy 可以向 Bruno 发送 5 BTC，但他不能为转账设定条件。 比如，假设 Bruno 要获得这 5 BTC，Andy 需要先完成特定任务。 此类条件将需要极其复杂的脚本处理。 这中间缺少了某样东西…而这样东西就是智能合约。

智能合约是自行执行的自动合约，可以帮助您以透明、无冲突的方式交换财产、金钱或任何有价物，无需中间人。

以太坊交易的最佳时机是什么？

想要在以太坊交易中节省成本？ 您的运气不错，我们研究了以太坊 Gas 图表，找到了交易的最佳时机。

最繁忙的时间也是成本最高的时间，是从上午8点至下午1点（美国东部时间）。 这个时间不足为奇，因为在此期间，欧洲和美国都处于清醒和工作状态。 相比之下，最不繁忙的时间是从午夜到凌晨4点（美国东部时间），这是美国的睡眠时间，欧洲在此时即将开始新的一天，而亚洲正在结束工作日。

也就是说，进行 ETH 交易的最佳时间是在周六或周日，此时 Gas 价格最低。 另一方面，最差的时间是在周二和周四，这时的网络最为繁忙，Gas 价格最高。

周几 ETH Gas 最低的时间 （ 美国东部时间/美国东部夏令时） 周日 凌晨2点至凌晨3点 周一 凌晨1点至凌晨2点 周二 上午6点至上午8点 周三 晚上11点至上午7点 周四 凌晨1点至凌晨3点 周五 晚上10点至上午8点 周六 凌晨2点至凌晨3点

这些数据表示，如果您将交易稍加推迟，或为低优先级的交易支付较低的费用（同时知晓自己的交易会在几小时后得到确认），就可以节省一些 Gas。

随着以太币的价格飙升（以及随之而来的费用上涨），我们或许该研究一下如何节省费用， 找到购买以太币的最佳时机，然后进行相应的规划。 谁知道呢？ 您可能会节省大量成本哦。

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