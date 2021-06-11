尽管相对而言，点对点（P2P）加密货币交易依然是新生事物，但目前已经取得很大发展。 现在，点对点手市场是您入手加密货币的最佳方式之一。

那么问题是：为什么点对点交易优于传统交易方式呢？

关键点：

点对点市场为加密货币的交易提供 最大的 支付灵活性 ，费用较低，并配备强大的安全功能

随着点对点交易达到新的高度，市场平台不断发展，财务自由更加触手可得

Paxful是全球领先的以人为驱动的市场，具备最为先进的区块链分析工具和优化的争议解决流程，确保其用户的安全

点对点交易兴起的背后

在过去的几年中，全球点对点交易量见证了可观的发展。 点对点交易受到热烈追捧的原因主要有三个方面：

首先是支付的灵活性。 在点对点市场上，有数百种支付选项可供选择。 买家可以选择如何支付，卖家可以决定如何接收付款，而平台要做的就是将双方连接在一起。 基于这个简单的理念，卖家会在本就十分丰富的支付方式列表中进一步添加，因此每天都有新的支付选项层出不穷。

全球领先的点对点市场Paxful拥有近400种支付选项，可以更加轻松、快捷、便利地完成交易， 其中包含银行转账、网络钱包和现金等。

除了支付的灵活性以外，相对传统加密货币交易所，点对点市场还实现了较低的费用，从而进一步降低了交易门槛。 通过降低交易门槛，加密货币更加易于获取，任何人都可以购买、出售和交易，无论其身在何处，身份如何。

在Paxful，您可以以最佳价格购买加密货币，无需费用，只需10美元即可入手。 我们的平台有数千个来自可信卖家的出价，您只需在其中搜索即可。

交易量激增的第三个原因是，点对点交易的安全性大大提升了。 今天的平台通过使用安全功能（例如保护买卖双方的托管系统、2FA 双因素验证等额外的安全保护、身份验证系统和快速解决争议的客户支持团队等举措），大大提升了竞争力。

结合这三个方面，点对点交易为用户赋予终极力量：财务自由。 由于入手的门槛较低，因此加密货币更加触手可得。 由于支付灵活，交易可以更快完成。 由于配备了额外的安全系统，每个人都拥有安全的交易环境。 容易获得、快速交易以及安全的交易环境——用户还需要什么呢？

Paxful如何为每个人打造安全的交易环境

在Paxful，您可以买卖加密货币，通过套利交易赚取收益，我们有各种支付方式可供挑选。 事实上，有些人的收入足以与全职工作相当。为了保护大家辛苦赚得的收益，我们实施了强大的安全系统，帮助我们识别和剔除平台上的不良行为者。

在Paxful，您的资金安全是我们的首要任务。 我们始终聆听您的反馈，并做出必要的调整来改善Paxful的整体体验。 要保障您的资金安全，请牢记以下几点：

迅速识别不良用户并解决争议

我们改善了工作流程，增加了相关资源，为您提供一个迅速的、有帮助的、公平的解决方案，解决您的所有交易争议和电子邮件问题。 我们的全天候客户服务团队昼夜无休，大大减少了争议的解决时间。 此外，我们还配备了一支全天候工作小组来监控整个市场，撤除可疑出价，确保平台安全。

风险评估

在强大的安全系统背后，我们有最为先进的区块链分析工具作为支持。 有了这些支持，我们可以识别不良地址，并评估其可能带来的风险。 也就是说，对于您收到的加密货币，您无需担心其历史，我们来为您效劳。 此外，我们还会审核并关闭高风险的账号。

这些工具结合上述功能（托管、双因素验证和全天候客户支持团队），您在Paxful上交易时可以安心无虞。

结论

随着Paxful不断增强其安全系统，不断改善其市场平台，为用户打造更加安全高效的体验，点对点的前景将会更加美好。 至于加密货币交易领域未来会发生什么，点对点将如何发挥作用，我们拭目以待。 但可以说，光来一片光明，点对点革命已然到来。