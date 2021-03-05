加密货币正在迅速成为家喻户晓的名字，其需求飙升也不足为奇。 如果您期待用更简单的方式为业务采购大量加密货币，那么Paxful就是您的不二之选，现在，Paxful支持大批量购买和出售加密货币了。
为什么要通过我们的平台进行大批量买卖
在处理价值数千美元的加密货币时，您需要一个值得信任的、能满足业务需求的平台。 以下优势让我们在诸多平台中脱颖而出：
- 我们的安全性极高：在Paxful，我们十分重视安全性。 我们的分级式 KYC（了解您的客户）系统要求用户进行身份验证方可进行大额交易。
- 我们是全球化平台：无论身处何地，您都将有机会与全球各地、使用各种货币的交易者买卖比特币。 最精彩的部分是？ 只需动动指尖即可完成所有操作！
- 高流动性：我们提供350多种全球支付选项，让所有人均可轻松将法币转换成数字资产。 同时，我们还在不断添加新的支付选项，敬请关注新功能！
- 轻松触达机构交易者：机构交易者是业务经过验证的用户。 当您使用我们的平台进行大宗买卖时，将会见到同样交易大额加密货币的企业主群体！
- 我们的平台值得信赖：全球有超过500万用户使用我们的平台来实现财富自由。 在Paxful上，几乎每三秒钟就会进行一次交易！
如何在Paxful进行大宗买卖
您的时间就是金钱，请将繁冗的工作留给我们，让我们为您完成采购。 目前，我们接受比特币 (BTC) 和泰达币 (USDT) 的批量购买申请，最低订单要求为 10,000 美元。
感兴趣吗？ 请填写这份表单，我们的团队成员将立即与您取得联系。 很期待您迈出加密货币之旅的下一步！