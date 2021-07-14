比特币 (BTC) 和其他数字货币的价格波动具有强大的吸引力，特别是对加密货币爱好者和投机投资人士而言。 除了使用加密货币进行更加高效的支付交易，许多人还从事比特币交易赚取现金。 但是，如果您在寻找方法，期待不出售加密货币而享受增值，或是希望在不购买的情况下入手加密货币，加密货币借贷可能是您的理想解决方案。

加密货币借贷概况

首先，什么是加密货币借贷，如何操作？ 比特币借贷与其他所有借贷非常相似，您可以从贷方借入特定金额并支付特定利率。 唯一的区别是，在这种类型的贷款中，加密货币将作为您的抵押，或作为担保贷款的物品或资产。

对于比特币的当今价值，您可能已经有所了解，在撰写本文之时，比特币的价格已超过 54,000 美元。 比特币的价值迅速变化，因此从熟人手中借入比特币并不容易。 在这种情况下，贷款人和借款人需要保证双方的要求都能够且将会得到满足。

因此，如果您想安全可靠地借入或借出加密货币，探索加密货币或比特币借贷平台可能是最适合您的方案。

开始比特币借贷

在了解加密货币借贷的运作原理后，现在让我们来看申请比特币借贷之前，您需要熟悉哪些基本事项。

加密货币借贷平台

加密货币借贷平台旨在提供安全的空间，让比特币贷款人和借款人以安全有效的方式建立和完成交易。 比特币借贷平台有两种类型：中心化和去中心化。 有些平台允许您开设储蓄账户，办理借贷，甚至交易加密货币。

🔐 中心化金融 (CeFi) 加密货币借贷 – 这种类型的平台 由公司或集团运营和维护 。 简而言之， 它有一个中央机构来管理、控制其所有系统和操作 。 中心化平台通常要求用户创建账号并通过 “了解您的客户” （KYC）等安全合规程序，避免洗钱活动和相关金融犯罪。 这种受监管的平台使用区块链技术跟踪所有交易，通常为所有用户提供全天候客户支持服务。

🔏 去中心化金融 (DeFi) 加密货币借贷 – 这种类型的比特币借贷平台在没有任何中央权威的情况下运作。 去中心化的比特币借贷平台由代码处理 ，而不是由人监控和保护。 它们通常使用智能合约，令支付和交易自动化。 由于平台在区块链上运行， 发生的所有交易都可以被网络中的所有人看到 ，这就奠定了透明的基础。 当您从去中心化的加密货币借贷平台借入比特币时，只需申请借贷并发送数字货币作为抵押即可。 也就是说，您无需提供个人信息，也无需担心信用评分或其他文件要求。

两类平台各具优势，但一定要选择易于访问、实用简单的平台。

加密货币抵押

根据所选的加密货币借贷平台，您可以用作抵押的数字货币也有所不同。 大多数加密货币借贷平台都允许您借入泰达币 (USDT)、比特币现金 (BCH)、艾达币 (ADA)、门罗币 (XMR)、莱特币 (LTC)、波场币 (TRX)、瑞波币 (XRP)、以太币 (ETH)、比特币 (BTC)、狗狗币 (DOGE)、恒星币 (XLM) 等。 您也可以将这些货币作为借贷抵押， 具体选择哪个由您来决定！

利息

像从银行与其他金融机构贷款一样，比特币贷款也会产生贷款利率，或借贷资金或资产的成本。 通常，利率因借贷条款、金额和加密货币借贷平台而异。 因此，请务必根据自己打算借入的金额，确认将支付多少利息。 有些比特币借贷平台提供固定或浮动利率。

固定利率是指对债务收取稳定或恒定的利率。 也就是说，您在整个付款期内只需支付固定金额的利息。 此利率可以适用于整个付款期限，或仅适用于付款期限中的一部分。 另一方面，浮动利率是一种高度依赖市场走势的利率。这意味着利息金额可能会上升或下降，无需另行通知。

有人认为固定利率可能会比浮动利率高一点，但如果您愿意支付固定的利息金额，这可能是您的理想选择。 浮动利率可能略低于固定利率。 但是，您永远无法判断利率何时会上升或下降，也无法预测其变化的幅度。 在实际操作中，您可能还会看到其他类型的利率，建议您与贷款提供商沟通，进一步了解其运作方式。

是否应该考虑申请加密货币贷款？

根据以上探讨的内容，您可能在考虑是否应该尝试使用加密货币借贷。 在作出决定之前，您应该考虑以下要点：

如果您是加密货币领域的新手，希望不通过交易而获得一小部分 BTC，那么您可以选择借入比特币来入手。 与许多银行和其他第三方金融机构相比，通过加密货币发送和接收资金更加经济便捷。

加密货币借贷非常适合没有银行账户的群体。由于加密货币不需要个人信息、信用评分或银行历史记录，因此更加便于享受其相关金融服务， 如支付账单、日常购物、汇款等等。

如果您是比特币投资者，希望在不出售的情况下令加密货币增值，也可以考虑出借比特币， 通过其中的收益赚取额外现金。

那么，您应该考虑申请加密货币贷款吗，还是该出借您的比特币？ 决定权在您手中！

*本文内容仅供参考。 其中观点不作为金融、投资或任何其他建议，也不代表Paxful的意见。