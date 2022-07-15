当下，比特币不仅仅是受到很多关注这么简单。 其应用率正在日趋上升，使用比特币的国家名单也在不断发展壮大。

目前，比特币在发展中国家的日常生活中均有所应用。 这些国家向我们展示了比特币不仅仅是一种投资，通过他们的使用，我们看到了比特币用途的初衷，而这又导致比特币的应用率达到全新水平。

让我们直入主题，来看看应用率领先的国家：

需要关注的比特币国家

1. 尼日利亚

众所周知，长期以来，尼日利亚一直是比特币应用的领跑者。 根据 KuCoin 近期“Into the Cryptoverse Report”中的一项研究，有 3340 万尼日利亚人拥有过或交易过加密货币，在 18 岁至 60 岁人群中达到 35% 的应用率 。

此外，根据该报告，52%（约 1730 万人）的尼日利亚人已将自己财富的一半以上分配给了比特币等资产。 其中 70% 的投资者还计划在年底前增加对该领域的投资。

这种高应用率背后的主要原因之一，是人们对传统货币服务的使用权限受限，这使得尼日利亚被评为“比特币和加密货币人均应用率全球领先的国家。”尼日利亚的比特币交易量在全球处于领先地位——根据 Ijeoma Ndukwe 的说法，这种情况与“对传统投资形式失去信心”直接相关。

2. 肯尼亚

根据 TripleA 的一份报告，8.5% 的肯尼亚人（约 450 万人）目前拥有加密货币。 该国在点对点平台上的交易量排名第一，在加密货币活动总量中排名世界第五。

在所有非洲国家中，肯尼亚在持有量和区块链相关交易方面处于领先地位。 事实上，截至 2018 年 1 月，肯尼亚的比特币持有量占该国 GDP 的 2% 以上。

总体而言，肯尼亚是全球最大的比特币国家之一，在该国的搜索结果中，比特币搜索兴趣高达 94.7%，在专门针对“加密货币”话题的 Google 搜索中排名前十。

3. 萨尔瓦多

2021 年，萨尔瓦多将比特币规定为该国的法定货币。 总统 Nayib Bukele 宣布，做出这一决定是为了让公众更容易获得金融服务，从而提升全国人民的财务状况。

此后，Bukele 多次表示，这一决定有助于提振经济，使金融服务更易于获得等等。 2022 年 5 月，这位总统还在金融包容性联盟 (AFI) 的年会上鼓励新兴国家采用比特币。

4. 越南

越南正在逐渐成长为比特币世界强国。 《2021 年全球加密货币应用指数》报告旨在提供指标，以“客观衡量哪些国家/地区的加密货币应用率最高”，在这份报告中，越南在 154 个国家中排名第一，得到满分 1.0。 相比之下，泰国和中国等邻国得分分别为 0.17 和 0.16，美国得分 0.22。 排在第二位的是印度，得分为 0.37，与越南差距很大。

越南等国家向我们展示了比特币不仅仅是一种投资。 他们在该指数中的排名之所以获得关注，是因为与大型机构投资者（由美国引领）相比，他们显然专注于普通人民（通过链上指标和调研）。

为什么比特币在这些国家的应用率日趋上升

现在，我们已经知道比特币应用率上升背后的领军国家，让我们再来看看，他们对这种技术敞开怀抱的几个原因。

困难货币的替代品

比特币曾经一次次证明，它是一种现实可行的价值储存手段，非常适合那些不想失去资金价值的人。 例如，如果您生活在通货膨胀率上升的国家，像比特币这样的加密货币可以帮助您进行资产保值。

借助比特币和 Paxful 这样的平台，您可以轻松转换资金，将其用于现实世界的交易，甚至可能会看到资金随着时间的推移逐渐升值。

用于交易的可靠性

由于全球应用率逐渐上升，越来越多的企业开始接受比特币作为支付手段。 如今，想用比特币购买一杯手作咖啡、飞往目的地的航班、您喜欢的艺术家的音乐会门票等等，这已经不再是遥不可及的事了。

尤其是有了 Paxful 这样的平台，您可以使用 350 多种支付方式进行交易。 想要在某家店铺使用比特币，但对方还不接受这种支付方式？ 您只需将自己的 BTC 转换为 Paxful 的众多支付选项之一，然后用来支付即可。 最精彩的部分是，您甚至可以从转换中获利。

此外，一些最受欢迎的比特币钱包还增加了 Lightning 网络等功能，使用 BTC 进行实际交易的过程更加便宜、高效了。

为无银行用户提供帮助

传统的银行系统为所有可以使用该系统的用户带来了奇迹。 但问题是，并不是每个人都有同样的使用权限。 根据 2020 年进行的一项研究，全世界有超过 20 亿人无法享受这些服务。 也就是说，这些人无法参与全球很多人享受的交易活动。

由于比特币在本质上是去中心化的，允许任何人参与， 您只需要稳定的互联网连接和一个比特币钱包即可。 在 Paxful 等平台上，您创建账户后即可开始交易（只需电子邮件地址或电话号码）。 我们有超过 350 种支付方式可供选择，您可以用方便的任何方式购买比特币，然后将其出售以进行转换。

可以赚取额外收入

比特币及其实际用例为每个人提供了多种赚取额外收入的方式。 在这个领域，有许多策略可供选择，例如 HODLing（长期持有）、Day Trading（日内交易）等等——您只需选择一个符合需求的策略，然后就可以开始了。

Ishtaq 就是一个很好的例子，这是我们在 Be the Change 活动中推荐的用户之一。 2020 年，他找工作遇到困难，勉强过活。 到 2021 年我们与他沟通时，他的交易额已经超过 300,000 美元，并创办了自己的数字营销机构。

使用 Paxful，您可以随心所欲地转移资金。 只需点击数次即可购买、出售、交易、赚取和节省资金。

发展中国家：比特币应用的前沿

看到这些国家对比特币的使用方式，这让我们想到世界其他地区还有很长的路要走。 尼日利亚、肯尼亚、萨尔瓦多和越南向我们证实，比特币不再只是一种获得投资回报的工具， 它也可以为全世界数百万人提供帮助。

这些国家的人们正在使用比特币进行更加有效的交易、财富保值、电子商务、汇款等等，然而还是有很多人只关注比特币的价格。 对于这部分人群，我们想说，还有很多需要向已经意识到比特币全部潜力的人们学习。