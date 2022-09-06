令人惊讶的是，比特币爱好者发现，比特币的走势与股市相同。 我们都知道比特币是一种去中心化金融的概念，对此，很多人都理解为比特币市场会与传统金融机构孤立开来。 对于当前的市场，许多人都感到困惑。

什么是通货膨胀？

在探讨通货膨胀对比特币市场的影响之前，让我们首先来看看什么是通货膨胀。 通货膨胀就是我们所说的价格随时间上涨的速度。 一般来说，关于通货膨胀的讨论围绕着生活成本的上升，或商品和物品价格的普遍上涨。

就其本身而言，通货膨胀不一定是坏事。 在一定程度上，甚至可以说它对经济有利。 但当通货膨胀失控时，问题就开始了，可能会将市场推入恶性通货膨胀的状态。

去中心化金融应该不受这些变化的影响，因为它基于一个完全独立的系统概念。 然而，在过去的几周里，我们注意到比特币的价值发生了巨大的变化，这种变化与我们在传统金融机构中看到的快速通胀相吻合。

通货膨胀对比特币价格的影响

那么，通货膨胀对比特币的价格有何影响？ 从表面上看，比特币的趋势似乎与当前股市状况相同。

随着比特币在过去几年中逐渐普及，对冲基金、银行机构和风险资本家购买了大量比特币作为投资工具，相信自己可以通过囤积比特币来赚取巨额利润。

要知道，由于比特币是一种比股票或债券风险更高的资产，在不确定的市场情况下，它通常是首先被出售的资产之一。 2021 年底，由于担心量化宽松 (QE) 政策的过度印钞会带来通胀，不少比特币巨鲸开始出售自己囤积的资产。 比特币随后涌入市场，社区出现恐惧和不确定性，导致其他人也恐慌抛售，价格大幅下跌。 这与华尔街的情况类似，高风险到中等风险的股票被投资者抛售。

对比特币投机者的影响

在这种情况下，比特币投机者一定是受影响最为严重的一方。 随着市场的转变，投机者害怕崩盘，开始将资金转向稳定币。

这与我们之前在比特币价格中提到的类似。 由于对通货膨胀存在诸多不确定性，人们开始出售手中的比特币，而这产生了滚雪球般的效果，比特币的价格也反映了这些变化。 投机者在社区中具有影响力，他们的行为很有可能影响他人的行为。

对比特币硬件钱包和采矿 GPU 的影响

随着价格上涨，半导体短缺肯定也无益于我们现在经历的通货膨胀。 由于供应有限，比特币硬件钱包的价格上涨。

除了硬件钱包的短缺之外，比特币矿工使用的组件同样变得更加昂贵且难以获得。 采矿 GPU 的短缺肯定会阻碍比特币矿工的运营，尤其是尚未成熟完善的新矿工。

对比特币实际用户的影响

不会改变的一点是，人们 仍然会使用比特币进行汇款。 毕竟，您汇出的资金在扣除费用后还是相同的。 对于没有银行账户但需要向国外汇款的人来说，使用比特币处理汇款是更好的选择。

别忘了，还有一些人仍然以比特币交易为生。 目前 Paxful 的交易量并未出现剧烈波动，这表明用户仍在积极参与市场。 这种情况和预想的比特币崩盘状况相反，毕竟在熊市期间，人们很容易散播恐惧和不确定性。

Paxful 每周交易量图表（2022 年 6 月）

来源： Coin Dance

另外需要指出的是，人们仍在使用比特币对冲通胀。 尽管市场发生转变，但比特币用户仍然认为区块链是一种更加安全的存钱选择。 无论通胀与否，在真正的比特币信徒心中，1 BTC 仍然等于 1 BTC。

我们错过了什么？

通货膨胀可能不是决定当前比特币价格的唯一因素。 相反，通胀可能与其他众多因素结合，共同产生影响。

以近期政府出台的一系列旨在监管比特币及其他加密货币的政策为例。 对于政府机构的每一次公告，市场都会出现一连串的活动，这是因为人们担心这些政策可能会对区块链产生影响。

另一个潜在的原因是比特币减半周期——我们目前正处于此周期中。 从历史上看，在比特币减半周期之间会有一个持续长达两年的熊市。 在此期间，公众对比特币的兴趣不大，价格往往横盘整理。

比特币减半周期图表

来源： Coin Metrics

另一个可能的因素是税收季。 有些人注意到，比特币的价值在年初（即税收季）往往表现不佳。 其中一种解释可能是在纳税季，有些用户会出售资产以支付税款。

关键是，现在很难百分之百确定。 毕竟，比特币本身还是一种新兴货币。 最好的办法就是尽可能全面了解并参与社区，注意做好自己的研究。

比特币将长期存在

自比特币首次问世已有一段时间，我们现在看到的市场低点也早已高出过去的水平。 事实上，你甚至会看到比特币的历史低点（即它可能达到的最低价格）仍在上涨。 这都说明，比特币并没有死亡。

尽管如此，在面临各种情况时保持冷静并不容易。 归根结底，您最关心的是确保资金安全、不贬值。 通胀是无法避免的，至少目前如此，而我们能做的就是防范于未然。 去中心化金融可能不如我们期待的那样成熟，但它已经向我们展示了为全球用户赋能的可能性。