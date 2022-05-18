在撰写本文之时（2021 年 12 月），比特币的历史最高价格为 68,789.63 美元。 在历经十余年的高低起伏之后，比特币最终达到这个惊人的价格。 比特币 (BTC) 成功地向世界展示了它的潜力和优势，迅速巩固了其在金融界的地位。

虽然如今比特币达到了曾经无法想象的历史最高价，但它的发展历程并非一帆风顺。 让我们来看看比特币的初始价格、多年来的变化，以及现在的价格。 看看比特币多年来的发展如何影响我们今天对加密货币的评价。

来源：CoinGecko

起步和早期成长

(2008-2013)

起初，加密货币的理念对人们来说非常陌生。 最初，一位名叫中本聪的匿名互联网用户注册了域名 Bitcoin.org，并于 2008 年 10 月 31 日（人们达成共识的比特币成立日）发布比特币白皮书，就此首次推出了这一概念。

2009 年，创世区块（比特币区块链上的首个区块）得以创建。 此时，前 50 个 BTC 的编码性质不允许使用该货币。 但同年，新自由标准（New Liberty Standard）将比特币定价为 1 美元等于 2300.03 比特币。

两年后，比特币与美元的比例成功达到 1:1。 在接下来的四个月内，其价值变更为 31.91 美元/BTC。 然而这种势头并未持续太久，仅仅几天后，价格跌至 10.25 美元。 正是从此时开始，比特币逐渐形成了波动性过高的普遍印象。

2012 年，当 210,000 个区块被开采之后，第一次比特币减半发生。 比特币矿工之前会获得 50 BTC 的奖励，减半后只获得 25 BTC。 对于持有者来说，比特币是一项不错的投资，其价格在 2013 年 4 月攀升至 200 美元。

同年，暗网“丝绸之路”被当局取缔。 在这次行动中，超过 26,000 比特币予以没收，比特币的价格从 139 美元 跌至 109 美元。

对于比特币持有者来说，2013 年 11 月堪称过山车般的体验；比特币将达到与黄金相当的价格：至少 1000 美元。 然而好景不长，价格继而跌至 600 美元左右，并在接下来的几个月中停滞不前。

认识与发展

(2014-2016)

在比特币诞生的第六年，其最大的飞跃是微软接受比特币为支付形式。 这是首家采用比特币作为支付方式的知名公司。

虽然在这一时期，比特币并未出现历史高价，但接下来的两年中，比特币价格趋于稳定。 比特币先前的声誉得以改善，同时开始向用户展示其能力。

2016 年比特币采矿奖励经历了第二次减半。 矿工的奖励从 25 BTC 减至 12.5 BTC。

2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 30 日 BTC 价格历史

来源：CoinGecko

早期预览

(2017-2019)

2017 年初对于比特币持有者来说是值得庆贺的，1 月 2 日，比特币价格再次突破 1000 美元大关。 通常，比特币价格在达到新高之前会经历几个月的下跌。

2017 年 6 月，比特币价格达到 3000 美元，突破加密货币市场的历史。 当时，可拓展性问题非常突出，因此该价格的突破可能暗示了人们有意将这种货币用于更多日常用途。

尽管一些加密货币爱好者之间存在着争论，但这种暗示最终得以证实。 9 月，比特币继续上涨至每 BTC 5000 美元。 之后的一段时间内，其价格受到波动影响，跌至 3000 美元后再次反弹。

此次波动是由于中国禁止在交易和交易所中使用加密货币引起的。 大约在这个时候，摩根大通首席执行官 Jamie Dimon 声称，比特币是一种欺诈性货币——这也对其价格产生了负面影响。

但最终，这些影响都烟消云散。 2017 年 11 月，比特币突破 10,000 美元大关，达到 11,000 美元。 但当年的历史最高点在 12 月出现。 到 12 月，比特币价格创下 20,000 美元的纪录。 遗憾的是，此价格并未持续太久，比特币很快跌至 13,000 美元。

2017 年的这种精彩历程并未永远持续下去。 在 2018 年初，由于市场上充斥着恐惧、不确定性和怀疑的态度，比特币的价格跌至 10,000 美元。

这一年，Facebook 开始禁止在其平台上投放加密货币货币和 ICO 广告。 同时，根据市场传言，韩国​​可能会禁止加密货币，中国也将增加对加密货币的限制，这都对市场形式起到了负面影响。

这种模式持续到 2018 年，比特币价格最低跌至 5,868 美元。 但这种价格跌势也很快得以扭转， 比特币的价值在 2019 年开始缓慢而稳定的攀升，在 6 月达到 12,024.08 美元。

2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 30 日 BTC 价格

来源：CoinGecko

目前的历史高价

(2020 年至今)

2020 年年初，在新冠病毒席卷全球之前，许多人担心比特币最终会走向何方。 全球疫情的爆发对比特币的价格也产生了负面影响，当年 3 月，BTC 的价值跌至 6483.72 美元/BTC。

对于持有者来说，所幸这种影响并未持续过久。 从 3 月开始，比特币的价值在接下来的几个月内迅速攀升。 到 2020 年 12 月，BTC 的价值达到 28,768.84 美元，到 2021 年 3 月达到 58,734.48 美元。

到 4 月中旬，BTC 价值超过 63,000 美元，达到当时的最高记录。 尽管在当时看来，比特币的价格可能已经达到顶峰，但实际上，历史最高点尚未到来。

6 月，BTC 在 35,945 美元的价格范围内经历了短暂而快速的下跌，稍后在 8 月迅速回升至 47,663.02 美元。 短暂下跌后，在 2021 年 11 月，比特币达到目前的历史价格新高：68,789.63 美元。

2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 21 日 BTC 价格

来源：CoinGecko

未来发展

随着今年接近尾声，比特币的价值徘徊在 48,000 美元 左右，与几周前的历史最高价格相差甚远。 这为我们带来了一个问题：2022 年比特币的发展将何去何从？

加密货币交易者的人生是需要耐心的。 在比特币短暂的历史中，我们经常看到这种货币会达到相对较高的价格，随后下跌，继而再次攀升至高点，这种循环对于新手来说可能很难琢磨。

但这就是问题的核心：随着我们对加密货币的了解越来越多，您会发现，一看到价格下跌就迅速撤回资金并不是最佳之举。 在过去的 10 年中我们看到，这种价格的下跌将迅速伴随着下一次攀升。

尽管如此，无论是交易新手还是资深玩家，一定要充分进行自己的调研。 毕竟，做好准备总是没错的。 请进行自己的调查，详细探究加密货币价格行为，了解在价格变化时应该如何应对。