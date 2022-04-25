假设您五年前从阿根廷搬到加拿大，开启全新的、充满希望的职业，而您的家人留在国内。 现在，您希望给家人汇款，为他们提供帮助。 几次尝试过后，您发现境外汇款主要存在两个挑战： 价格很昂贵且耗时很长. 您现在可能在想： “一定有更好的方法。”

在这里我们要说，您的想法没错。

传统汇款的操作方式

汇款是指将资金发送或转账至另一方。 在大多数情况下，发送方是移民，收款方是家里的亲人。 传统来说，有几种方式可以向海外汇款：电汇、电子支付系统、邮寄、汇票或支票。

回到我们之前的例子，假设您要从加拿大向阿根廷汇款。 第一步是什么呢？ 首先是要前往您附近的汇款运营商 (MTO)。 下一步是在运营商处填写您要向谁汇款，对方住在哪里以及汇款金额。 然后，MTO 将获取这些信息，为您完成汇款工作，确保您的资金到达需要的地方，并以相应的汇率转换资金。

在大多数情况下，MTO 是面向客户的，也就是说这些服务直接 与客户进行交易。 他们通常还使用较大的汇款服务提供商 (RSP) 提供的软件。 当 MTO 同意帮助您完成汇款时，通常会针对其服务收取少量费用。 然后，该费用的一部分将分给 RSP，用于软件安装、订阅和维护。

听起来很简单，对吗？ 在某种程度上， 的确 很简单。 但是，该系统存在着许多潜在问题。

当前汇款模式的问题

在当前的汇款系统中，主要存在两个方面的问题：价格和速度. 费用可能会增加，汇款可能需要很长时间才能到达收件人手中。

传统的汇款服务通常会对取款、存款和转账收取额外费用。 此外，他们也会转换时使用他们的汇率，从中赚钱。 大多数情况下，收取的费用会根据 您要发送的金额 以及您期待的转账速度而有所不同。

有些公司提供当日转账服务，但要支付额外费用。 这样问题就来了：您愿意为更加快速的交易支付更多费用吗？ 如果您不愿意支付额外费用，那就只能做好等待的准备， 至少要等待两天，收款方才能收到资金。

遗憾的是，即便您决定通过在线转账，您依然要面临同样的繁琐步骤、高昂的费用和缓慢的交易速度。 如果使用银行转账，您还要提供更多信息（例如帐号、SWIFT 代码等），花费同样的时间确认交易，甚至比常规转账服务支付更多的费用。

除了以上两个问题之外，银行有时还会设置资金限额，限制您可以发送和接收的金额。

如何使用比特币进行国际汇款

和传统的汇款机构一样，比特币汇款也利用 MTO。 然而，比特币领域的“MTO”是指比特币钱包、交易所或点对点市场。 基本来说，如果您知道 如何发送 BTC，那就可以进行比特币汇款了。

想要通过 Paxful 进行国际转账？ 操作方法如下：

很简单，对吗？ 最精彩的部分是，兑现也同样简单，您只需反过来完成以上步骤即可：

一旦比特币转账至收款方的钱包，您即可通知对方在 Paxful 上出售比特币兑现，或查看 出售比特币 的现有出价页面。 对方也可以创建新出价，使用 350 多种支付方式兑现。





比特币的数字化和去中心化特性使其非常易于使用，特别是对于那些无法使用银行账户的人。 他们可以即时进行在线汇款，只需一部智能手机和稳定的互联网连接即可。

如果您想查看当地货币的 BTC 价值，可以访问我们的比特币转换器页面.

使用比特币进行国际转账的优势和劣势

优势

首先（也是最重要的一点），比特币汇款解决了传统汇款面临的主要问题：价格和速度。比特币汇款不仅速度更快，成本也低廉得多。 几乎没有任何中间商、额外费用和支付中介，您无需支付高额费用。 其低成本也可以让您赚取利润。 例如，某些国家/地区的汇率可能低于其他国家/地区。 也就是说，您可以从一个国家以较低的价格购买 BTC，然后在另一个国家以更高的价格出售。

接下来：比特币的 去中心化特性。 由于 比特币并未关联到任何政府或机构，因此您可以根据需要发送任何金额，发送至任何地方，且随时随地均可发送. 不要忘记，银行在节假日和周末是关闭的。 在正常的工作日，银行会在下午关门，您无法进行连夜交易。 去中心化特性也让跨境支付变得更加简单，您的资金不必再经历缓慢而昂贵的流程。

此外，使用比特币进行境外汇款也更加灵活，在支付选择和金额上均是如此。 仅在 Paxful 上就有数百种支付选项，满足各个国家的具体需求。 您只需找到心仪的支付选项，即可轻松 在线发送资金. 有了这些支付方式，您还可以选择购买较小的比特币金额（低至 10 美元）。

最后，比特币为您赋予自行掌控财务的权利。 当您将钱存入传统的 MTO 时，资金就不再受您的掌控，您只能希望它顺利抵达收件人手中。 但通过比特币汇款，您可以亲眼目的资金的转移历程，确保其抵达需要的地方。 尽管并非每个人都需要目睹这一过程，但我们相信这也是值得考虑的重要方面。

劣势

比特币汇款只有几个劣势，但通过一点时间和耐心都可以解决。

最明显的一点是，尽管转账速度更快，但整个流程需要更多步骤， 需要一个学习的过程，对于新手来说可能有些令人生畏。 但只要花些时间来学习整个流程，你就可以轻松掌握了。 目前，对于重视速度和费用的人来说，比特币汇款非常适合他们的需求……直到有朝一日，使用加密货币成为主流。

尽管如此，如果您就是重视速度和费用的人，那么您必须额外 小心，留意交易价格。 请记得，当您用比特币向另一个国家的人进行境外汇款时，您的资金将会进行 两次转换。在您使用法币购买 BTC 时，发生第一次转换，在收款人将其转换回法币时，发生第二次转换。

如果您在此步骤中不留心，可能会损失资金。 为防止这种情况发生，您必须有意识地尽可能进行最佳交易。 请记住，加密货币仍然具有波动性——务必要了解如何利用它来发挥优势。

变革势在必行

当下，我们会看到一些闻所未闻的新生事物，有时我们可能会感觉这些事物并没有更加简单，也没有太多的优势. 然而，所有新兴技术 不都是如此吗？

我们要理解，这些新兴事物会有一个学习的阶段，会干扰我们“正常”的生活方式。 在面对 任何技术时，一定要对意外保持开放心态。而这正是技术为我们带来的好处：为我们带来新事物，让我们的生活更加轻松。

回顾互联网刚刚诞生的时期，并不是每个人都立即对此持接受态度。 但现如今，在我们生活的时代，基本上 没有办法 脱离互联网生活了。 让我们面对现实吧，比特币汇款一定会干扰传统的法币转账业务，但可以说，这一切的改变都是为了更好的未来。 随着越来越多的人意识到这点，比特币转账成为主流的机会也愈发乐观。

有谁会拒绝更快捷、更经济、更安全的汇款方式呢？ 可以肯定地说，比特币正在成为最优秀、最经济的国际汇款方式之一。

让我们做好准备，迎接改变吧。 您准备好了吗？

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