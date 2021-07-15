对于新手而言，比特币交易可能是一个陌生的新世界。

但实际上，它比您想象中要简单。 您需要准备一个比特币钱包，再有就是学习整个过程的意愿和对点对点电子现金系统的热爱。

入手

简单来说，交易流程包含以下主要三步：

创建账号 – 寻找符合您交易风格的比特币交易平台。 找到之后，您可以创建账号，在某些平台，您注册账号时可以收获一个免费的比特币钱包。

验证身份 – 当下的大多数平台都会要求您验证身份，以确保买卖双方的安全。 别担心，这是例行规定。

开始交易 – 完成账号的所有详细信息和相关验证后，您就可以开始交易了。 请仔细分析每个出价，选择最适合您的！

就是这样！ 现在，您已经简单了解了比特币的交易方式。 但加密货币爱好者们深知，实际操作并不会那么简单。

需要考虑的比特币交易相关因素

显然，以上三步只是冰山一角。 对于比特币交易，我们始终要有深层次的理解。 在您开始之前，让我们先来了解一些重要信息。

交易委托账本与流动性

交易委托账本是市场上大多数 BTC 交易所的基石。 这些电子列表为您展示购买和出售出价，将它们排列公布，供您选择。

流动性是指资产在交易者之间流动的能力。 资产（比特币）必须能够在买卖双方之间快速流动，不会因价格变化而受到阻碍。 基本来讲，资产的流动性越强，就越不容易受到“拉高出货”的影响。 “拉高出货”是指交易者共同协调，操控某资产的价格。

比特币的供求

我们再来从基础经济学的角度，谈谈供需及其对比特币价格的影响。

根据中本聪 2009 年的设计，比特币的供应上限为 2100 万。 您可能会想： 2100 万 BTC 很多啊——的确， 这确实是个不小的数字。 但我们也要知道，仅在比特币诞生十多年后 ，这 2100 万中的近 90% 已经开采完毕，这个速度可是非常惊人的。

对于在达到供应上限时会发生什么，没有人可以准确预测，但经济学家认为，根据供求规律，价格可能会上涨。

现在，让我们来探讨一下比特币的需求。 当比特币 2009 年问世时，没人知道它到底是什么。 当时比特币经历了很多起起伏伏，但如今时代不同了。

短短 11 年之后，随着大量信誉良好的社区逐渐兴起，现在的比特币受到更多人的信任。 随着实际用例的发展，比特币不再只是一种投资工具，它还可以用于日常生活。 在撰写本文时，BTC 的价格略低于 12,000 美元——这并不是最高价，但与最初的价格相距甚远，这也许说明比特币的需求仍然很高。 至于达到供应上限后，这种需求将受到何种影响，我们将拭目以待。

比特币交易策略

您想如何交易加密货币呢？ 请浏览以下最受欢迎的策略，做出自己的决定。

长期持有 (HODLing) – 长期持有可能是对新手最为友好的交易策略。 交易者以低价买入，然后长期持有，直到加密货币达到理想的价格（尽管在此期间价格有所浮动）。

日内交易 (Day Trading) – 日内交易策略利用数次快速的短期交易，赚取小额利润，在一日结束之际实现利润累积。 在交易日结束后，您不应再持有任何未平仓头寸。

抢帽子 (Scalping) – 抢帽子类似日内交易的升级版，此类交易者有时每天可能会进行一百多笔交易，争取每一分利润，从而赚取可观的累积利润。

波段交易 (Swing Trading) – 波段交易者会分析市场趋势，并采取相应的行动。 和长期持有者一样，他们也会低价买入，持有至价格上涨。 然而，波段交易者的持有时间没有那么长。

点对点 (P2P) 交易 – 在某种程度上，点对点交易会抵消 BTC 的价格波动，允许交易者根据平台上的利润百分比获利。 无论比特币价格如何，您都可以通过低价买入、高价卖出赚取收益。 面对数百种支付方式，您还可以使用不太主流的支付选项，赚取更多收益。

如果您不确定使用哪种策略，可以用小金额稍做尝试， 从中体验每种策略的操作方法。 找到自己喜欢的策略后，您可以决定开始投资较大金额。

利用止损单

止损可能是加密货币交易者的最佳好友。 此类订单旨在限制您可以损失或获得的金额。 例如，您可以设定低于资产购买价格 20% 的止损单。 这样一来，一旦资产亏损达到 20%，就会自行变现，防止进一步损失。

尽管听起来像是一种交易故障保险，但我们不应该用这种方式使用止损单。 止损是一种复杂的机制，可以成为精心策划的保险单，但只有使用得当时才可以实现此目的。 如果不了解其目的和应用，将其用于随机资产，可能会导致非常严重的损失。 在初次使用止损单之前，我们要先做好研究。

牛市和熊市

在进行比特币交易时，您必须考虑到投资者心态对市场的影响。 牛市和熊市可以改变投资者的想法。

熊市是指正在经历价格下跌趋势的市场。 对某些人来说，熊市意味着资产在 60 天或下跌 20% 或更多，但这些数字并不是确定的。 这种局面可能会导致人们对市场的负面情绪加剧，投资更加保守。

牛市则正相反， 市场呈现价格上涨趋势。 市场的投资不再保守，而是更加激进，投资者的态度也更加积极。

分析市场

在解读市场趋势并分析其发展方向方面，存在着两个思想阵营：技术面分析和基本面分析。

技术面分析 – 技术面分析人士以历史重演的观点看待市场。 为了预测市场走势，他们会查看历史数据，例如交易量、历史价格趋势以及其他相关历史数据。 他们会观察重复行为。 找到规律后，就会根据市场的牛市或熊市趋势进行计算和预测。

基本面分析 – 在观察市场时，基本面分析人士采用较为“大局”的方法。 他们观察的不是统计数据，而是资产的内在价值。 如果他们认为市场上的某种货币被低估了，就会投入资金，期待由此获得增长。

每种分析方法都代表一种交易风格。 由于市场变幻莫测，因此对于交易而言，没有哪种方法绝对正确。 最终的选择都取决于个人偏好，那么，您属于哪个阵营呢？

一路前进，不断发展

希望您在自己的交易个性中融入以上所有因素，让其成为您在加密货币交易领域的基石，帮助您成为更加优秀的交易者。

在这场游戏中，知识就是力量。 我们都在实践的过程中不断学习，因此只要您将每笔交易视为学习体验，就会对其充满信心。 不要过度纠结损失，请继续一路前进。

著名投资人 Richard Branson 曾说过：

“我们不是按照规则学会走路的， 而是在实践中、跌倒中学会的。”

归根结底，我们都在尝试一段探险旅程，让我们大胆尝试，尽情享受吧。

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