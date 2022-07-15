礼品卡交易在 Paxful 上非常流行。 平台上不仅有数千个值得信赖的、各个种类的礼品卡出价，还有很多用户将其用作交易比特币的主要方式。

我们实施了强大的安全措施，确保您在安全的环境中交易礼品卡。 然而，您也要尽自己的力量保证交易安全。 在 Paxful 上交易比特币礼品卡时，请遵循以下最佳操作方法，确保交易安全：

最佳操作方法：使用礼品卡安全购买比特币

向您的卖家提供证据。 向卖家提供证据，证明礼品卡有效，是由您本人亲自购买的（收据照片），以及您的实际所有权证明（礼品卡照片和礼品卡余额的截图）。

向卖家提供证据，证明礼品卡有效，是由您本人亲自购买的（收据照片），以及您的实际所有权证明（礼品卡照片和礼品卡余额的截图）。 对您的交易进行截图或录屏。 如果发生争议，如果能提供照片和视频证明您是诚信的交易者，这将对您产生极大帮助。

如果发生争议，如果能提供照片和视频证明您是诚信的交易者，这将对您产生极大帮助。 在未经要求的情况下不要上传任何照片。 请等待卖家明确要求您发送礼品卡编码的照片，然后再发送支付。

请等待卖家明确要求您发送礼品卡编码的照片，然后再发送支付。 不要在短时间内兑换礼品卡。 在短时间内使用过多的礼品卡编码可能会导致商家限制您的帐户。

最佳操作方法：安全地出售比特币换取礼品卡

American Express 礼品卡 & OneVanilla VISA/MasterCard 礼品卡

指定您接受的卡的序列号。 例如，以 4356 开头。

例如，以 4356 开头。 告知交易对象，在您明确要求之前先不要支付。 在要求对方发送付款之前，请确保您已做好接收付款的准备。

在要求对方发送付款之前，请确保您已做好接收付款的准备。 询问礼品卡是否余额完整有效。 告诉买家卡，礼品卡余额必须全额有效方可接受。

告诉买家卡，礼品卡余额必须全额有效方可接受。 确保礼品卡未注册。 不要注册礼品卡。

不要注册礼品卡。 要求买家上传礼品卡时附加证明。 确保包含当前余额和当前时间。

确保包含当前余额和当前时间。 要求提供礼品卡的所有信息 。 包括卡号、到期日期和 CVV2（例如 XXXXXXXXXXXXXXX XX/XX XXXX）。

。 包括卡号、到期日期和 CVV2（例如 XXXXXXXXXXXXXXX XX/XX XXXX）。 等候几分钟处理礼品卡。 如果礼品卡被拒绝，请告知交易对象，您将在一小时后重新查看。

Visa 礼品卡

指定您接受的卡的序列号。 例如，以 4356 开头。

例如，以 4356 开头。 确保礼品卡未注册。 不要注册礼品卡。

不要注册礼品卡。 要求买家上传礼品卡时附加证明 。 这包括卡的余额、交易历史和当前时间的截图。 如果对方不知道如何查看余额，您可以指引对方前往这个网站。

。 这包括卡的余额、交易历史和当前时间的截图。 如果对方不知道如何查看余额，您可以指引对方前往这个网站。 索要清晰图片。 这包括卡片正面和背面的清晰照片。 确保您可以在图片中清晰阅读所有详细信息。

Walmart 礼品卡

指定您接受的卡的序列号。 例如，以 4356 开头。

例如，以 4356 开头。 确保礼品卡未注册。 不要注册礼品卡。

不要注册礼品卡。 询问礼品卡是否余额完整有效。 告诉买家卡，礼品卡余额必须全额有效方可接受。

告诉买家卡，礼品卡余额必须全额有效方可接受。 要求买家上传礼品卡时附加证明。 要求对方输入卡号的前四位、购买礼品卡的日期和时间（在收据上可以找到），然后输入完整的礼品卡号码。 此外，请对方上传余额以及当前时间截图。

要求对方输入卡号的前四位、购买礼品卡的日期和时间（在收据上可以找到），然后输入完整的礼品卡号码。 此外，请对方上传余额以及当前时间截图。 索要清晰照片。 这包括卡片正面和背面的清晰照片。 确保您可以在图片中清晰阅读所有详细信息。

亚马逊礼品卡

要求买家上传礼品卡时附加证明。 这包括收据照片。

这包括收据照片。 仔细查看收据。 查看收据是否在您的交易伙伴名下，并查看购买日期。

查看收据是否在您的交易伙伴名下，并查看购买日期。 询问对方账号是否在 Amazon 上受到限制。 询问对方出售亚马逊礼品卡的频率，如果对方经常出售，其账号可能会受到限制。

学习如何安全交易比特币

每当您交易比特币时，一定要学习如何尽量将风险降至最低。 这样做可以保证您的资金安全，并让您成为 Paxful 上最好的交易者。

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