礼品卡交易在 Paxful 上非常流行。 平台上不仅有数千个值得信赖的、各个种类的礼品卡出价，还有很多用户将其用作交易比特币的主要方式。
我们实施了强大的安全措施，确保您在安全的环境中交易礼品卡。 然而，您也要尽自己的力量保证交易安全。 在 Paxful 上交易比特币礼品卡时，请遵循以下最佳操作方法，确保交易安全：
最佳操作方法：使用礼品卡安全购买比特币
- 向您的卖家提供证据。 向卖家提供证据，证明礼品卡有效，是由您本人亲自购买的（收据照片），以及您的实际所有权证明（礼品卡照片和礼品卡余额的截图）。
- 对您的交易进行截图或录屏。 如果发生争议，如果能提供照片和视频证明您是诚信的交易者，这将对您产生极大帮助。
- 在未经要求的情况下不要上传任何照片。 请等待卖家明确要求您发送礼品卡编码的照片，然后再发送支付。
- 不要在短时间内兑换礼品卡。 在短时间内使用过多的礼品卡编码可能会导致商家限制您的帐户。
最佳操作方法：安全地出售比特币换取礼品卡
American Express 礼品卡 & OneVanilla VISA/MasterCard 礼品卡
- 指定您接受的卡的序列号。例如，以 4356 开头。
- 告知交易对象，在您明确要求之前先不要支付。 在要求对方发送付款之前，请确保您已做好接收付款的准备。
- 询问礼品卡是否余额完整有效。 告诉买家卡，礼品卡余额必须全额有效方可接受。
- 确保礼品卡未注册。 不要注册礼品卡。
- 要求买家上传礼品卡时附加证明。 确保包含当前余额和当前时间。
- 要求提供礼品卡的所有信息。 包括卡号、到期日期和 CVV2（例如 XXXXXXXXXXXXXXX XX/XX XXXX）。
- 等候几分钟处理礼品卡。 如果礼品卡被拒绝，请告知交易对象，您将在一小时后重新查看。
Visa 礼品卡
- 指定您接受的卡的序列号。例如，以 4356 开头。
- 确保礼品卡未注册。 不要注册礼品卡。
- 要求买家上传礼品卡时附加证明。 这包括卡的余额、交易历史和当前时间的截图。 如果对方不知道如何查看余额，您可以指引对方前往这个网站。
- 索要清晰图片。 这包括卡片正面和背面的清晰照片。 确保您可以在图片中清晰阅读所有详细信息。
Walmart 礼品卡
- 指定您接受的卡的序列号。例如，以 4356 开头。
- 确保礼品卡未注册。 不要注册礼品卡。
- 询问礼品卡是否余额完整有效。 告诉买家卡，礼品卡余额必须全额有效方可接受。
- 要求买家上传礼品卡时附加证明。 要求对方输入卡号的前四位、购买礼品卡的日期和时间（在收据上可以找到），然后输入完整的礼品卡号码。 此外，请对方上传余额以及当前时间截图。
- 索要清晰照片。 这包括卡片正面和背面的清晰照片。 确保您可以在图片中清晰阅读所有详细信息。
亚马逊礼品卡
- 要求买家上传礼品卡时附加证明。 这包括收据照片。
- 仔细查看收据。 查看收据是否在您的交易伙伴名下，并查看购买日期。
- 询问对方账号是否在 Amazon 上受到限制。 询问对方出售亚马逊礼品卡的频率，如果对方经常出售，其账号可能会受到限制。
学习如何安全交易比特币
每当您交易比特币时，一定要学习如何尽量将风险降至最低。 这样做可以保证您的资金安全，并让您成为 Paxful 上最好的交易者。
如果您期待自动交易体验，请查看我们的 Gift Card Hub！