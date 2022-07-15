Harika bir boğa koşusunun ardından Kasım 2021’deki gibi bir başka tüm zamanların zirvesi seviyelere doğru rekora koşarken Bitcoin’in değeri bir darbe almış ve fiyatı, 23 Ocak 2022’de 35.071,80 USD seviyelerine kadar inmiştir. Bitcoin’in fiyatı toparlanmış ve bu zamandan beridir stabil hale gelmiş olsa da bu düşüş, anlaşılır şekilde Bitcoin elde tutucusu pek çok kişiyi endişeye sevk etmiştir.

Pek çok insanın bilmediği şey, ayı piyasalarının (şimdiki yaşadığımız gibi) sadece üstesinden gelinebilir olmakla kalmayıp — aynı zamanda kârlı da olabilecekleridir. Hadi Bitcoin ayı piyasasına girdiğinde yapabileceklerinize bir göz atalım.

Bitcoin neden düşmüş halde?

Bir ayı piyasasında nasıl kâr elde edebileceğimize girmeden önce hadi neden Bitcoin’in fiyatının düşmüş olduğu konusunu ele alalım. Bunun kök sebebi, diğer geleneksel itibari para birimlerine benzer şekilde Bitcoin’in mevcut olaylar ve yeni düzenlemelerden etkileniyor olmasıdır.

Örneğin, 2021’de Çin hükumeti, Bitcoin üzerinde tam kapsamlı bir yasaklama ilan etmiştir. Buna alım satım, elde tutma ve hatta BTC madenciliği de dahil idi. BTC değerine olan etki anında kendini göstermişti, 14 Nisan itibariyle 63.569,81 USD olan fiyat, 21 Temmuz itibariyle 29.789,94 USD seviyesine gerilemişti.

Bir başka örnek olarak “kripto kışı” korkusunun topluluğu vurduğu dönem sayılabilir. Bu korku, BTC’nin değerini 50.792,04 USD seviyelerinden $35.071,80 USD seviyelerine çekmiştir.

Her iki durumda da BTC tekrar toparlanmıştır ama bu durum, Bitcoin’e yatırım yapmış insanlar olarak bizlere böylesi durumları kolaylaştırmamaktadır. Neyse ki bir ayı piyasası olduğunda sadece hayatta kalmaya değil ilerlemeye de olanak sağlayan birkaç stratejimiz mevcut.

Bitcoin ayı piyasasında yapılacak ve yapılmayacak şeyler

Konuları anlamayı herkese kolaylaştırmak için bir Bitcoin ayı piyasasında yapılacaklar ve yapılmayacakların bir kısa listesini hazırladık. Bunları dikkatle inceleyin ve hangisinin sizin ihtiyaçlarınıza uyduğuna kararı siz verin.

Panik satışı yapmayın

Böylesi durumlarda aklımızdan geçen ilk şey, elimizde olanı satmak olabilir. Panik sebebiyle satmayı aklınızdan geçiriyorsanız, bu durumda bir geri adım atmanızın daha iyi olabileceğini size söylemek isteriz. Bir fiyat düşmesi durumunda anında satış yapmanın problemli yanı, yaşadığınız zararları Bitcoin’in değeri düştüğünde fark ediyor olmanızdır. “Bitcoin’imi satmalı mıyım” sorusunun cevabı her seferinde hayır olacaktır.

HODL yapın

Ayı piyasaları sırasında Bitcoin destekçilerinin birbirlerine söyleyip durdukları bu bilindik söz aslında sağlam bir mantığa dayanıyor. HODL, veya sevgili yaşam için bekle deyimi, Bitcoin elde tutucuları için yerlerinde sakin durmaları ve piyasanın kalanını panik kasıp kavuruyorken bu dönemi böyle atlatmaları yönünde bir dayanmaya teşvik çağrısıdır.

Basit ifadeyle belirtmek gerekirse bu, Bitcoin’in fiyatının yüksek bir noktaya gelmiş olması sonrasında belirli bir süre sonra düşse bile yukarılara tekrar çıkmanın yolunu bulacağı mantığını takip etmektedir. Bu durum, geçmişte Bitcoin’in aşırı düşük dönemlerden sonra nasıl tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorlarını kırmanın bir yolunu bulduğuna dikkat ettiğimizde oldukça makul gelecektir.

HODL yapmayı tavsiye etmek, gerçekte yapmaktan elbette çok daha kolaydır çünkü bazı HODL yapan kişiler, satmayı reddederken fiyatlar düştükçe aşırı aşırı yüksek stres seviyelerine maruz kalmaktadırlar.

Derhal alım satıma girişmeyin

Ayı piyasası, aşırı duygusal endişeli zamanlar olma konusunda büyük bilinirliğe sahiptir. Bu, pek çok alım satımcının ve yatırımcının, kayıplarını minimize etmek için ellerindekini satmayı düşünmelerine yol açabilmektedir.

Bunun sorunu, fiyat düşmeleri olur olmaz satanlarla benzerdir. Bitcoin alım satımı yaparken korku, belirsizlik ve şüpheden (bunlar FUD olarak da bilinir) kaçınılması gerekir. Al-sat işlemleri veya satış yapma ile ilgili kararlar özgüven içinde alınmalıdır, bu da çoğu zaman üzerinde karar alınabilir sağlam bilgiler gerektirir. Topluluğun korkusunun sizin alım satım işlemlerinizi etkilemesine izin vermeyin!

Tüm zamanların en yüksek seviyelerine odaklanmayın

BTC’nin değeri son on yıl boyunca iyileşmeye devam etmiş olsa da gerçek şudur ki Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek fiyat seviyeleri bize, bu seviyeleri en stabil noktalar olmadıklarını göstermiştir.

Çok sayıda tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunun var olması karar algınızı köreltmesin. Sorun şudur ki, bu seviyeler pek olduğu yerde kalmamaktadır. Ayı piyasalarında olduğu gibi, Bitcoin’in değerinin aşırı yüksek veya aşırı düşük noktaları da fiyat tarihi içerisinde geçici noktalar olmaktan ibarettir.

Yıllık en düşük seviyelere bakın

Tüm zamanların en yüksek seviyelerine odaklanmak yerine bunun tersini yapıp yıllık en düşük seviyelere bakarsanız genel anlamda daha iyi olacaktır.

Odağınızı genişletin ve Bitcoin’in genel fiyat tarihine göz atın. Yıllık en düşük seviyeleri gözetin ve bunları yıldan yıla olacak şekilde karşılaştırın. Başlangıçta düşündüğünüzden daha iyi bir pozisyonda olduğunuzu farkedebilirsiniz, bu da HODL yapmayı çok daha kolay hale getirebilir.

Denemenizin iyi olabileceği Bitcoin ayı piyasası stratejileri

Konu önceden de dediğimiz gibi—bazen ihtiyacınız olan tek şey, bir perspektif değişimi. Hatırlanması gereken en önemli şey, Bitcoin alım satımının ve yatırımının, kendine güven içerisinde gerçekleştiriliyor olması gerekliliğidir. Size bir fikir vermesi açısından birkaç stratejiyi şu şekilde listeleyebiliriz:

ELDE TUTMA

HODL yapmak, bir ayı piyasasında doğru takiple yolculuğu kestirmek için gereken zamana sahip olmayan kişiler için harika bir strateji olagelmiştir. Bunun kendine göre zorlukları ve sınırlamaları olsa da çoğunlukla alım satımcıların fırtınalı dönemleri atlatmasına yardımcı olmuştur.

DCA (Ortalama Dolar Maliyeti)

Ortalama dolar maliyeti veya diğerleri için maliyet ortalaması yaklaşımı, alım satımcılar ve yatırımcıların zaman içerisinde artan seviyelerde BTC satın alması stratejisidir. Diyelim ki harcayabileceğiniz 1000 USD paranız olsun; bunu 200 USD’lik gruplara bölün. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca her bir seferinde 200 USD kıymetinde BTC satın alın.

Bu, ilk yatırımınız sonrasında fiyat düşerse meydana gelebilecek potansiyel kaybınızı minimize ederken BTC değeri düşüp tekrar yükselmeye başlarsa bu durumda da potansiyel kazanç seviyenizi de maksimize eder.

Alt seviyeden satın alın

Bitcoin satın almak için biraz ekstra nakit sahibi olan yatırımcılar ve alım satımcılar, durumu kendi avantajlarına döndürmek için bu anı değerlendirebilirler. Tabii ki bu durumda da Bitcoin’in fiyatının daha da aşağı seviyelere düşmesi riski mevcuttur.

Bunu karşılamak için bazı yatırımcılar, maliyet ortalaması teknikleri gibi geleneksel stratejileri takip eder. Bu, her bir satın almada karşılaşacağınız risk seviyesini sınırlarken Bitcoin’in fiyatları yukarı doğru çıkmaya başladığında da potansiyel kazançlarınızı maksimize eder.

Bitcoin’in fiyatı bir şekilde tekrar yukarı çıkar

Buradaki en büyük çıkarım, son on yıl boyunca Bitcoin’in kalıcı olarak hayatlarımızda yerini almış olduğudur. Değer biraz düşebilir ama her bir seferinde geri dönüş yapıp daha da yüksek seviyelere çıkmasını bilmiştir. Kendimizi bilgili halde tuttuğumuz, kripto korku ve hırs endeksini göz ardı edebildiğimiz ve kendi araştırmamızı yapmayı sürdürdüğümüz sürece ayı piyasalarının biraz daha üstesinden gelmesi kolay olduğunu fark ederiz.

*Bu makalenin içeriği, yalnızca bilgi amaçları ile paylaşılmıştır, bu tür bilgileri ve diğer materyalleri hukuki, vergisel, yatırımsal, finansal veya herhangi bir başka tavsiye olarak değerlendirmemelisiniz. Kendi araştırmanızı yapmalısınız ve herhangi bir karar almadan önce profesyonel yardım almak isteyebilirsiniz.