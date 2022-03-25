Знаете ли вы, что кто-то может наблюдать за всем, что вы делаете в сети? Когда вы посещаете разные сайты или общаетесь с друзьями по интернету, вы оставляете после себя “цифровые следы”. Злоумышленники могут использовать их, чтобы похитить, удалить или изменить ваши учетные данные и использовать их для мошеннических действий втайне от вас.

Владельцы криптовалют и трейдеры особенно уязвимы перед лицом таких атак, поскольку цифровые валюты существуют только в цифровом пространстве. Именно поэтому очень важно выбрать надежный и хорошо защищенный биткоин-кошелек. Мы расскажем вам, как избежать ловушек мошенников и защитить свои средства.

Выберите криптовалютный кошелек

Что такое биткоин-кошелек? Это специальное электронное устройство для хранения, получения и отправки цифровых валют. Существуют разные виды онлайн-кошельков, и вам нужно выбрать тот, который лучше всего отвечает вашим потребностям. Вам также нужно обратить внимание на провайдера кошелька: убедитесь, что он надежен и имеет хорошую репутацию на рынке. Некоторые криптоплатформы, такие как Paxful, предоставляют пользователям бесплатный биткоин-кошелек сразу после регистрации.

Включите двухфакторную аутентификацию

У вашего биткоин-кошелька должна быть двухфакторная аутентификация (2ФА). Это обеспечивает дополнительную защиту ваших средств: вам нужно будет подтверждать определенные действия, такие как вход в систему, вывод или отправка средств. Каждый раз вы будете получать код 2ФА, поэтому если вдруг кто-то попытается получить доступ к вашему кошельку, вы сразу об этом узнаете.

Позаботьтесь о шифровании данных

Помимо 2ФА, дополнительную защиту вашего кошелька может обеспечить шифрование. Вы сможете установить пароль и обезопасить свои средства от возможных кибератак. Хакеры не смогут добраться до ваших биткоинов, не зная этого пароля.

Регулярно делайте резервные копии

Некоторые провайдеры кошельков предоставляют вам возможность делать резервную копию данных кошелька. Это позволяет вам сохранить доступ к данным даже в случае неполадок в компьютере или сбоя системы. Вы также сможете восстановить свои средства и данные, даже если они потеряются или их похитят. Используйте несколько резервных устройств, чтобы вам было потом легче восстановить аккаунт. Вы можете использовать как записи на бумаге, так и жесткие диски (USB или CD).

Используйте мультиподпись

Если у вас есть крупная сумма в криптовалюте, лучше всего для ее хранения выбрать <кошелек с мультиподписью. Это значит, что для доступа к средствам на таком кошельке понадобится цифровая подпись нескольких лиц. Без подтверждения всех этих пользователей хакеры не смогут взломать ваш кошелек и незаконно использовать ваши средства. Проверьте, поддерживает ли ваш кошелек эту функцию, и включите ее, если вы еще этого не сделали.

Обновляйте ПО

Регулярно обновляйте программное обеспечение. Обновления обычно подразумевают усовершенствования и исправление ошибок в системе безопасности — а это именно то, что вам нужно. Вы можете включить автообновления или получать уведомления о последних обновлениях ПО. В последнем случае вы будете знать, что именно включают в себя обновления, и вам не придется прерываться в середине транзакции, чтобы дождаться установки автообновлений. Вы также можете подождать несколько дней перед установкой обновлений, чтобы проверить, есть ли в них баги, которые могут повлиять на ваши данные.

Используйте разные пароли для разных аккаунтов

Сколько у вас сейчас онлайн-аккаунтов? Если вы используете одинаковый пароль для всех своих аккаунтов, ваши данные в опасности. Мы рекомендуем использовать разные пароли и учетные данные для разных аккаунтов. Чтобы создать сильный надежный пароль, вы можете использовать комбинацию строчных и прописных букв, цифр и символов. Никому не сообщайте пароль от своего биткоин-кошелька — лучше всего его выучить наизусть!

Не передавайте свой закрытый ключ

Относитесь к закрытому ключу как к PIN-коду от своей банковской карты. Он дает доступ к вашим деньгам, поэтому храните его в надежном месте. Чтобы защитить свой кошелек, вы можете написать свои закрытые ключи на листе бумаги и спрятать там, где они будут в безопасности. Для той же цели также можно использовать специальные устройства холодного хранения.

Не переходите по незнакомым ссылкам

Киберпреступники часто маскируют свои ловушки под разные ссылки. Они стараются привлечь внимание своих жертв и убеждают тех перейти по подозрительным ссылкам на сайты, где они смогут похитить их конфиденциальные данные и нанести вред их электронным устройствам. Если вы нажмете на такую ссылку, ваш биткоин-кошелек окажется под угрозой, поэтому старайтесь этого не делать.

Используйте защищенное подключение к интернету

Часто используете интернет в общественных местах? Хакеры тоже это делают! Бесплатные точки Wi-Fi часто не имеют защиты, поэтому вашу информацию очень легко похитить. Если вы вышли на улицу по делам и вам надо подключиться к интернету, чтобы проверить банковский счет, онлайн-кошелек или аккаунт в соцсетях, лучше всего использовать мобильный интернет. Для защиты своего соединения вы также можете использовать виртуальную частную сеть (VPN) и отключить Bluetooth, чтобы к вам не могли подключиться другие устройства.

Следуйте этим рекомендациям

Хакеры ждут малейшей возможности, чтобы украсть ваши данные, поэтому будьте внимательны и следуйте всем этим советам — так вы сможете по максимуму защитить свой биткоин-кошелек. Если вы еще не активировали все функции безопасности для вашего кошелька, сделайте это как можно скорее!

Если вы все еще ищете надежный биткоин-кошелек, вы можете получить его бесплатно на Paxful. Просто создайте аккаунт, и вы сразу получите бесплатный кошелек и сможете покупать и продавать BTC и Tether (USDT), используя более 300 способов оплаты.

Напоминаем вам, что Paxful никогда не просит вас сообщить свой пароль. Помните о наших рекомендациях и сохраняйте бдительность — ведь мошенники не дремлют. Берегите себя!