Если вы делаете только первые шаги в мире криптовалют, прежде всего вам нужно решить, где вы будете хранить свои биткоины. Существует множество различных биткоин-кошельков, так какой же из них выбрать? Мы расскажем, чем они отличаются, и поможем вам определиться с выбором.

Что такое криптовалютный кошелек?

В отличие от денег государственного образца и монет, которые можно хранить в обычном кошельке, криптовалюты не имеют материальной формы. Это цифровые валюты, поэтому они хранятся в цифровых кошельках, которые также называются криптовалютными.

Криптовалютный кошелек — это приложение или программа, с помощью которых владельцы криптовалют могут получать, хранить и отправлять биткоины и другие цифровые валюты. Такой кошелек можно сравнить с банковским счетом, на котором вы храните свои деньги.

Криптовалютные кошельки могут существовать в виде мобильных приложений, веб-сайтов или физических устройств, которые вы можете взять с собой или надежно спрятать.

Виды криптокошельков

Криптовалютные кошельки делятся на две основные группы: горячие и холодные кошельки. Давайте посмотрим, чем они отличается и каковы их преимущества и недостатки.

Горячие кошельки

Это самый популярный вид криптовалютных кошельков. Горячие кошельки подключены к интернету и доступны онлайн или с мобильного устройства. Их популярность объясняется тем, что их можно получить за относительно небольшую плату или даже бесплатно.

Веб-кошельки

Многие криптовалютные платформы, включая Paxful, предоставляют своим пользователям бесплатный биткоин-кошелек при регистрации аккаунта. Он представляет собой приложение, которое можно использовать через веб-браузер. Кроме того, у него есть и мобильная версия.

Мобильные кошельки

Такие кошельки довольно удобны, так как их можно установить на смартфон. Они идеально подходят тем, кто использует биткоины для пиринговых транзакций, покупок в интернете, оплаты счетов, денежных переводов и т.д.

С другой стороны, поскольку горячие кошельки подключены к сети, их можно взломать, поэтому необходимо очень внимательно отнестись к выбору цифрового кошелька. Желательно выбирать надежно защищенные биткоин-кошельки, как, например, кошелек Paxful, который использует двухфакторную аутентификацию (2ФА) и технологию мультиподписи.

При выборе цифрового кошелька всегда обращайте внимание на уровень его защиты, а также репутацию его провайдера.

Холодные кошельки

В отличие от горячих кошельков, у холодных кошельков нет подключения к интернету. Они представляют из себя физические устройства для хранения криптоактивов.

Аппаратные кошельки

К ним относятся портативные устройства, например, флеш-накопители или другие внешние устройства. Так как аппаратные кошельки не требуют подключения к интернету, они надежно защищены от хакерских атак, однако злоумышленники все равно могут заполучить устройство, если вы не будете хранить его в надежном месте.

Даже в этом случае есть вероятность, что у них ничего не выйдет, так как кошелек защищен паролем или пин-кодом. Но все равно мы рекомендуем вам хранить холодные кошельки в безопасном месте, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Десктоп-кошельки

Такие холодные кошельки устанавливаются на компьютер, что дает их владельцам полный контроль над своими средствами и закрытыми ключами. Десктоп-кошельки работают как адрес, с помощью которого пользователи могут отправлять или получать криптовалюту.

Бумажные кошельки

Это лист бумаги с напечатанным на нем закрытым ключом и открытым адресом. Кажется не совсем безопасным, правда? Это на самом деле так. Среди всех видов холодных кошельков бумажные кошельки считаются самыми небезопасными. Вы можете намочить лист бумаги, случайно выбросить его или выронить на улице, и тогда вы потеряете доступ к вашим средствам. Однако нельзя не признать, что такому холодному кошельку не грозят вредоносные программы.

Ваши закрытые ключи напечатаны на бумаге, поэтому им не страшны вирусы и хакерские атаки, однако вы должны позаботиться о безопасном месте для их хранения. Если вы потеряете свой бумажный кошелек и кто-то найдет его, то, скорее всего, вы больше не увидите свои биткоины.

Помимо горячих и холодных кошельков существуют также кошельки с мультиподписью, которые позволяют нескольким лицам подписывать документы и транзакции с помощью комбинаций подписей.

Какой бы кошелек вы ни использовали, подстраховка никогда не помешает. Если вы потеряете закрытые ключи и важные данные кошелька, вы также потеряете свои биткоины. Именно поэтому очень важно позаботиться о резервном копировании.

Какой кошелек выбрать?

И у холодных, и у горячих кошельков есть свои плюсы и минусы. Все они служат для безопасного хранения вашей криптовалюты, и выбор определенного кошелька зависит от ваших потребностей.

Определитесь для себя, сколько вы готовы заплатить за кошелек и какой уровень защиты и доступности вам необходим. Если вам нужен недорогой или бесплатный кошелек с мгновенным доступом для денежных переводов, покупок в интернете, оплаты счетов и других подобных операций, то вам подойдут горячие кошельки с подключением к интернету.

Если же вы собираетесь хранить закрытые ключи и криптоактивы в надежном сейфе или в обычном кошельке, вы можете использовать холодные кошельки.

Выбирайте тот кошелек, который лучше всего отвечает вашим потребностям. Однако какой бы кошелек вы ни выбрали, всегда будьте осторожны при предоставлении информации провайдерам кошелька. Всегда защищайте свой кошелек с помощью резервного копирования и надежных паролей или пин-кодов. Обязательно убедитесь, что ни у кого, кроме вас, нет доступа к криптовалютному кошельку, и выберите провайдера с хорошей репутацией, чтобы не переживать за сохранность своих средств.