Около 13 лет назад, когда биткоин (BTC) только появился, он был единственной криптовалютой, ведь тогда еще не существовало бесчисленного множества цифровых коинов. Сейчас на рынке более 17 600 различных цифровых валют. Если эта цифра кажется вам слишком большой, вы будете рады узнать, что все эти криптовалюты можно разделить на несколько групп в зависимости от их применения.

На сегодняшний день на криптовалютном рынке можно выделить четыре основных типа криптовалют.

Четыре типа криптовалют на рынке

Криптовалютный рынок представлен цифровыми валютами, активами, объектами и мем-коинами. Начнем с основного вида — валюты.

Валюта

Это самый распространенный тип криптовалюты на рынке. Валюта — это тип криптовалюты, который был создан с определенной практической целью. Примером такой валюты служит биткоин. Сатоши Накамото создал BTC, чтобы проводить прямые транзакции и платежи, не прибегая к услугам посредников и третьих лиц.

Он также позволяет людям получить доступ к финансовым услугам без предоставления конфиденциальной информации. По этой причине такие цифровые валюты, как BTC, считаются наиболее подходящими для денежных переводов и платежей. Несмотря на свою волатильность, валюты часто используются для сохранения ценности.

Именно поэтому многие жители стран, состояние экономики которых оставляет желать лучшего, выбирают биткоин для защиты своих сбережений.

Многие используют волатильность цифровых валют для получения прибыли от их покупки или продажи, а также от других подобных операций. На рынке появляются сотни и тысячи новых бирж и криптоплатформ, что облегчает первые шаги трейдеров.

Кроме того, стоит отметить, что эти валюты не выпускаются, регулируются или обеспечиваются центральными властями, такими как банки или другие финансовые учреждения. Они генерируются в распределенном реестре, или блокчейне, который функционирует с помощью специальных компьютеров и программ.

Активы

С финансовой точки зрения слово “актив” обозначает ресурс, который имеет определенную ценность и который можно конвертировать в денежные средства. Также активом называется то, что можно использовать для создания экономической ценности.

В криптовалютной индустрии стейблкоины считаются активами, так как ценность этих токенов устанавливается на основе ценности другого актива. Возьмем в качестве примера Tether (USDT). Tether — это цифровой актив, привязанный к определенной фиатной валюте (в данном случае – к доллару США) в соотношении 1 к 1. Токены Tether полностью обеспечены такими резервами, как обычные валюты, эквиваленты денежных средств и другие потенциальные активы на той же платформе.

Такой актив, как Tether, называется стейблкоином, так как он “стабилизирует” ценность или цену криптовалюты. Именно поэтому многие криптотрейдеры, инвесторы, энтузиасты и предприниматели выбирают такие активы, как USDT, в качестве сравнительно безопасных решений на криптовалютном рынке.

Объект

Объекты — наименее распространенный тип криптовалюты. Однако мы уверены, что вы уже сталкивались с такими коинами на криптовалютном рынке. Криптовалютные объекты создаются для поддержки специальных проектов, предназначенных для решения определенных проблем.

К этому типу относятся такие криптовалюты, как Siacoin (SC), Terra (LUNA), Decentraland (MANA) и некоторые другие. Siacoin — утилитарный коин Sia, децентрализованного и распределенного облачного хранилища на основе блокчейна. Платформа Sia была создана, чтобы “предоставить платформу для хранения данных, которая была бы более надежной и доступной, чем обычные облачные хранилища”. Иными словами, она призвана решить проблему дороговизны облачного хранения.

Terra (LUNA) была разработана для популяризации децентрализованных финансов (DeFi). MANA от Decentraland — еще один пример объекта. Согласно информации на сайте, Decentraland — это децентрализованная платформа, которая управляется децентрализованной автономной организацией (ДАО). Коин MANA можно использовать для покупки земельных участков и внутриигровых предметов в Decentraland, где пользователи могут общаться, торговать цифровыми активами и исследовать виртуальную местность.

Мем-коины

Как можно догадаться из названия, мем-коины — это криптовалюта, созданная без какой-либо определенной цели. Эти коины основаны на интернет-мемах, шутках в соцсетях или смешных личностях и персонажах. В качестве примера можно привести Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB).

Растущая популярность мем-коинов объясняется заинтересованностью онлайн-сообществ, инфлюенсеров и “синдромом упущенных возможностей”. У мем-коинов также либо очень большой (как у SHIB с лимитом в один квадриллион токенов), либо вообще неограниченный запас токенов (как у DOGE). Поэтому на 1 доллар вы можете купить тысячи или даже миллионы мем-коинов.

Однако многие криптоэнтузиасты и эксперты считают мем-коины рисковыми активами. Ценность мем-коинов часто определяется действиями сообщества, что может в итоге привести к использованию схемы “накачка и сброс”. Кроме того, стоимость коина может в любое время упасть, и он потеряет свою ценность.

Мем-коины также часто используются в схемах “rug pull” (“вытягивание коврика”), когда пользователей убеждают вложить свои средства в мошеннический проект. В связи с этим многие криптоэнтузиасты не советуют покупать мем-коины. Более того, многие криптовалютные эксперты настоятельно рекомендуют не вкладывать средства в такие коины.

Если вас интересует этот тип коинов, вам стоит обратить внимание на некоторые моменты, прежде чем действовать. Помните, что лучше инвестировать деньги в актив, который не связан с многочисленными рисками и мошенническими финансовыми схемами.

Какой тип криптовалюты выбрать для инвестирования?

Если вы хотите инвестировать в криптовалюту, у вас есть множество вариантов. На рынке появились тысячи новых коинов, и для новичков выбор может оказаться сложным. Некоторые из этих коинов приобрели популярность, но пока ни один из них не сравнился с биткоином.

Раз за разом биткоин демонстрировал свои преимущества, ведь он может использоваться для получения и отправки средств, защиты сбережений, пожертвований и многого другого. Он уже много лет на рынке, поэтому откроет вам доступ к тем, кто использует его все эти годы. К тому же с самого момента его создания популярность биткоина постоянно растет.



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