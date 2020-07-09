На данный момент биткоин является самой известной криптовалютой в мире. За 11 лет его существования о нем было сказано многое — причем как хорошее, так и плохое.

Те, кто подозрительно относится к биткоину, рассуждают о его “неизбежном крахе”. Они уверены, что биткоин — это не что иное, как экономический пузырь. Однако есть и те, кто видит потенциал биткоина и верит в его успех.

Мы уже рассказывали, чем биткоин отличается от голландской тюльпаномании. В этой статье мы сравним биткоин с другим пузырем — пузырем доткомов.

Что такое пузырь доткомов?

Тюльпаномания началась и закончилась в 1600-х гг., а пузырь доткомов лопнул в начале 2000-х.

Пузырь доткомов достиг своего максимума в конце 1990-х, когда акции технологических компаний взлетели в цене. На этом “бычьем” рынке инвесторы торопились вкладывать свои средства в интернет-компании, надеясь получить прибыль.

Почему же поднялась стоимость акций этих компаний? На NASDAQ (бирже, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний) стали котироваться акции недавно созданных интернет-компаний. По мере того как капитал этих интернет-стартапов увеличивался, инвесторы решили, что эти компании обязательно принесут им доход. В связи с этим акции даже тех интернет-компаний, которые не приносили прибыль, многократно возросли в цене. Однако когда инвесторы поняли, что дохода не предвидится, они перестали покупать эти акции и стали активно от них избавляться.

Причины краха доткомов

Пузырь доткомов лопнул по двум причинам.

Во-первых, показатели не учитывали денежные потоки. В то время инвесторы рассматривали многие аспекты предприятий, но аналитики часто не учитывали того, как именно компании будут генерировать прибыль.

Во-вторых, аналитики часто переоценивали акции. Они уделяли больше внимания второстепенным показателям и использовали завышенные множители и формулы при оценке интернет-компаний, что привело к слишком оптимистичным прогнозам. К сожалению, их более реалистично настроенные коллеги тогда не были услышаны.

Сравнение с биткоином

Когда мы сравнивали биткоины и тюльпаноманию, различия были более очевидными: в одном случае речь шла о цветах, а в другом — о пиринговой платежной системе.

Однако что касается пузыря доткомов, он имеет больше общего с биткоинами, чем вы думаете. Прежде всего, оба явления связаны с инвестициями на основе технологий. Кроме того, стоимость на акции доткомов, вероятно, была такой же волатильной, как и курс криптовалюты в наше время. Наконец, и биткоины, и доткомы представляют собой новейшие технологии своего времени, а такие технологии часто считаются пузырями.

Тем не менее, у них есть и различия. Такие активы сейчас оцениваются совершенно по-другому, ведь сейчас идет 2020, а не 2000 год. Условия рынка изменились, а инвесторы извлекли уроки из пузыря доткомов.

Поскольку у биткоина (и криптовалют) много общего с активами доткомов, многие люди настороженно относятся к нему, но мы верим, что…

У биткоина есть будущее

Мы верим, что у биткоина есть будущее, так как люди его ценят, причем не только в финансовом смысле, ведь биткоин теперь применяется в самых различных областях.

Биткоин стал примером валюты, которая не привязана к определенному правительству или стране — он принадлежит всем. Он дает людям возможность участвовать в транзакциях, к которым у них раньше не было доступа. Биткоин представляет собой новый и более выгодный способ совершать платежи, переводить деньги и хранить средства.

Многие считают биткоин пузырем, так как видят в нем те же настораживающие признаки, что и в акциях на NASDAQ в конце 1990-х—начале 2000-х годов, и прежде всего — волатильность цен. Да, цена биткоина нестабильна, но его практические способы применения не зависят от цены.

Нельзя дать однозначный ответ на вопрос, является ли биткоин пузырем. Чтобы узнать ответ, необходимо учесть многие факторы, включая время.

Мы играем в совершенно новую игру, но это не значит, что нам нечему научиться у игроков прошлого. Мы считаем, что у таких цифровых активов, как биткоин (и его базовая технология) есть будущее, но мы все равно должны знать о причинах краха доткомов, чтобы больше не допускать таких ошибок.