В первые годы после создания биткоина, особенно в 2017 году, когда его цена резко подскочила, многие финансовые аналитики стали называть его “пузырем”. “Финансовые пузыри”— это активы, которые сначала резко растут в цене, а потом “лопаются” и исчезают, как обычные мыльные пузыри.

О “пузыре” говорят в том случае, когда цена актива резко падает после предшествующего подъема. Классическим примером такого явления служит голландская тюльпаномания, которая имела место в первой половине 17-го века.

Что такое тюльпаномания?

В начале 17-го века Голландия переживала экономический расцвет, в основном благодаря развитию международной торговли. Именно здесь началась тюльпаномания.

Наверняка вы недоумеваете: столько шума из-за цветов? Именно так. В это время в тюльпанах происходили естественные мутации, в результате чего появлялись сорта необычных цветов. Такие тюльпаны стали признаком высокого статуса и привели к появлению нового торгового класса.

Тюльпаны, за которыми шла охота, были и в самом деле прекрасны. Особой популярностью пользовались следующие сорта:

Спрос на эти новые сорта резко возрос, что привело к появлению спот-рынков. На спот-рынках люди покупали такие финансовые активы, как валюту, ценные бумаги, товары…и даже тюльпаны. Сделки на таких рынках совершались при условии немедленной поставки.

Однако купить эти тюльпаны было гораздо легче, чем вырастить. В среднем от посадки семян до формирования луковицы проходило семь лет, а в случае с мутировавшими сортами могло потребоваться еще больше времени. Тюльпаны можно было транспортировать с июня по сентябрь, в период неактивного роста. В это время покупатели могли немедленно получить желанные цветы. Однако с октября по март транспортировка тюльпанов запрещалась, так как это могло погубить их. Поэтому покупатели стали заключать фьючерсные контракты, в которых они фиксировали свое намерение купить луковицы тюльпанов по определенной цене в указанную дату.

Рост спроса на тюльпаны вызвал повышение их цен. Во время своего пика цена на луковицы превышала зарплату квалифицированных работников. Находились и такие сорта, луковицы которых могли стоить дороже, чем дом. В таких условиях рынок наводнили спекулянты, которые надеялись извлечь прибыль из высокого спроса и растущих цен.

Видя сумасшедшую популярность тюльпанов, многие фермеры решили сами их выращивать. Это привело к увеличению предложения и, соответственно, к снижению спроса. В феврале 1637 года в голландском городе Харлем прямо перед проведением аукциона по продаже тюльпанов вспыхнула бубонная чума. С этого момента тюльпаномания пошла на спад. Контрактные цены обрушились, и желающих торговать тюльпанами больше не было. В результате покупатели остались должны по своим контрактам сумму, в десятки раз превышающую стоимость тюльпанов на тот момент.

Так лопнул “пузырь” под названием тюльпаномания, который привел к полномасштабному экономическому кризису страны.

Почему биткоин нельзя сравнивать с тюльпанами

Если рассматривать биткоин сквозь призму прошлых лет, вполне понятно, что рост цены биткоина можно сравнить с аналогичным явлением во время тюльпаномании. И биткоин, и тюльпаны являются ценными активами, которые многие рыночные спекулянты использовали в качестве инвестиционных инструментов. Однако с развитием биткоина стало ясно, что данная криптовалюта не может называться “финансовым пузырем”.

Если вы сравните технические аспекты обоих активов, то вы увидите, что биткоин отличается в самой своей основе. Срок жизни цветов был ограничен, а так как на рынке было представлено множество сортов с мутациями, было трудно определить сорт цветка по его луковице. Посадив луковицу, покупатели надеялись, что они получат именно тот сорт, за который платили.

Продавцы же должны были позаботиться о безопасной транспортировке. Невозможно было продать часть тюльпана, так как при делении растение могло погибнуть. Цветы можно было легко украсть с поля или прилавка, то есть было трудно обеспечивать их сохранность. По этим причинам тюльпаны были совершенно неподходящим средством оплаты.

Биткоин же является исключительно цифровой валютой. Он может быть отправлен в любую точку мира через пиринговую сеть. Он также надежно защищен с помощью криптографических технологий. Хотите продать только часть биткоина? Нет проблем. Вы легко можете продать и купить любую долю биткоина. Вы можете отправить биткоин кому угодно и куда угодно. При торговле биткоинами вам не нужно полагаться на волю случая: вы получаете именно то, за что платили.

Именно этим биткоин отличается от тюльпанов. Он был создан с определенной целью — служить в качестве пиринговой электронной системы платежей, которая позволит преодолеть ограничения фиатных валют.

Так что биткоин и тюльпаны похожи лишь тем, что оба актива пережили ценовой всплеск и оба пользовались высоким спросом.

Потенциал биткоина

Помимо вышеперечисленных отличий есть еще один признак, который говорит в пользу биткоина: эта криптовалюта используется для предоставления людям финансовых возможностей. Биткоин является не только инвестиционным инструментом — он обеспечивает финансовое равенство. Люди используют его для международных платежей, денежных переводов и для защиты своих средств.

В конце 2017—начале 2018 года можно было говорить о “биткоиномании”. Люди называли биткоин “пузырем”, но теперь это осталось позади. Криптовалютная индустрия продолжает процветать, и биткоин получил повсеместное распространение. Конечно, многие надеются на огромные прибыли от вложений в биткоин, но те, кто решил использовать биткоин для контроля над своими финансами, убеждены, что у него гораздо более серьезный потенциал. Биткоин постепенно становится общепринятой формой валюты.