Потеря доступа к аккаунту может стать неприятным сюрпризом. Мы расскажем вам, какие действия могут привести к заморозке вашего аккаунта Paxful. К ним, среди прочего, относятся неразрешенные споры, блокировка по геолокации, санкции OFAC и серьезные нарушения Условий предоставления услуг на платформе Paxful.

Причины блокировки аккаунта

Криптовалютный мир полон не только новых возможностей, но и рисков. Торговля на пиринговых платформах тоже имеет свои нюансы. Иногда Paxful в целях безопасности приходится налагать ограничения на определенных пользователей.

Неразрешенный спор по сделке

Наиболее частая причина заморозки аккаунта — неразрешенный спор по сделке. Спор возникает в результате недопонимания или несогласия между участниками сделки. На Paxful к спорам прибегают в том случае, если сделка идет не так, как предполагалось. При открытии спора модератор выступает посредником, чтобы помочь разрешить ваши разногласия. Чтобы спор был разрешен, необходимо, чтобы оба участника были в сети и отвечали на сообщения, иначе их аккаунты останутся заблокированными.

Блокировка по геолокации

Иногда аккаунт может быть заморожен в связи с блокировкой по геолокации. Эта функция используется для обеспечения большей безопасности пользователей Paxful. Если вы заходите в систему из нового места без использования приложения для 2ФА, ваш аккаунт Paxful блокируется автоматически по соображениям безопасности. Чтобы восстановить доступ к аккаунту, вам нужно подтвердить его данные по электронной почте.

Санкции OFAC

Доступ к платформе также может быть ограничен в связи с соблюдением компанией Paxful санкций Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). К платформе Paxful не имеют доступа пользователи из следующих стран: Бурунди, Центральноафриканская Республика, Куба, Крым, Иран, Ирак, Ливан, Ливия, Северная Корея, Сомали, Южный Судан, Дарфур, Сирия и Йемен.

Мошеннические действия

Причиной блокировки аккаунта могут также стать следующие действия:

Требование продавца отменить сделку после совершения оплаты

Проведение сделки без использование счета хранения

Возврат платежа после его проведения

Удержание коинов на счете хранения без намерения оплатить покупку и завершить сделку

Несанкционированное использование подарочных карт (отмена сделки для возврата биткоинов или продажа использованных подарочных карт)

Попытка уговорить торгового партнера выдать биткоины до совершения платежа

Незаконное или неправомерное использование средств, попытка принудить или уговорить других людей передать вам свои средства

Нарушения Условий предоставления услуг

Есть и другие действия, которые считаются серьезными нарушениями Условий предоставления услуг на платформе Paxful и могут привести к блокировке аккаунта. Поэтому обязательно прочитайте условия, чтобы избежать таких ситуаций.

Один человек — один аккаунт

Paxful ценит всех своих пользователей и заботится об их безопасности. На платформе Paxful запрещено иметь несколько аккаунтов, так как это дает необоснованные конкурентные преимущества и нарушает рыночное равновесие. Если система или модераторы Paxful обнаружат, что один пользователь имеет несколько аккаунтов, такие аккаунты будут автоматически заблокированы.

Использование чужих или поддельных документов

Использование чужих или поддельных документов для верификации аккаунта или в сделках может привести к блокировке аккаунта. Наша система и специалисты располагают необходимыми инструментами, которые позволяют определить использование поддельных документов при верификации.

Если в вашем аккаунте замечена подозрительная деятельность, которая нарушает наши Условия предоставления услуг, Paxful оставляет за собой право заблокировать ваш аккаунт в целях безопасности, чтобы предотвратить мошеннические действия. Чтобы узнать больше, посмотрите часто задаваемые вопросы.