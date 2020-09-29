Теперь все пользователи Paxful могут покупать и продавать USDT, добавлять банковские реквизиты и отправлять биткоины на имя пользователя

29 сентября 2020 года, Нью-Йорк — Международная криптовалютная P2P-платформа Paxful сегодня объявила о запуске пиринговых сделок в Tether (USDT). Теперь все верифицированные пользователи могут защитить свои средства от колебаний курса биткоина и торговать Tether, стейблкоинами с самой высокой рыночной стоимостью.

Эта функция прошла успешное тестирование в Нигерии и еще нескольких регионах:

“Чтобы выразить уважение к одному из наших крупнейших рынков, мы решили сначала предложить эту функцию нигерийским пользователям Paxful. Во время тестирования мы убедились в ее эффективности и удобстве использования, а также собрали отзывы, которые помогли нам ее усовершенствовать. Теперь мы готовы представить это обновление всем нашим пользователям”, — сказал Артур Шабак, директор отдела производства и соучредитель Paxful.



Пользователи Paxful получили воможность покупать и продавать USDT точно так же, как и биткоины, используя более 300 доступных способов оплаты, включая банковские переводы, онлайн-кошельки и подарочные карты. Теперь USDT можно приобрести сразу, без предварительной покупки BTC, а вывести стейблкоины можно прямо с кошелька Paxful. Пользователи также могут конвертировать свои BTC в USDT (и наоборот), чтобы защитить свои средства от волатильности рынка.

Функцию хеджирования по достоинству оценили тысячи пользователей, которые уже конвертировали около 1,5 млн долларов США в Tether и таким образом обезопасили свои биткоины от колебаний курса. Paxful также представил дополнительные обновления, которые сделали работу с платформой еще удобнее.

Все пользователи теперь могут добавлять свои банковские реквизиты в настройках аккаунта, чтобы еще быстрее заключать сделки с оплатой банковским переводом. При создании предложений можно выбрать опцию, при которой реквизиты счета будут автоматически переданы торговому партнеру после открытия сделки. Это поможет обоим участникам сделки сэкономить время и избежать ошибок.

И еще одно обновление: если раньше для отправки биткоинов нужно было знать адрес биткоин-кошелька, то теперь для этого достаточно имени пользователя на платформе Paxful.

“Поскольку наша P2P-платформа работает благодаря поддержке всех пользователей, мы внимательно прислушиваемся к их мнению. Благодаря последним обновлениям пользователям стало еще проще отправлять биткоины своим родным и близким. Все, что мы делаем, направлено на удобство и безопасность сделок и транзакций”, — добавил Шабак.

Недавно компания заявила, что число пользователей Paxful составило 4,5 млн, объем сделок достиг 4,6 млрд долларов США, а доля оспоренных сделок составила менее 1%. После создания компании каждый год (включая 2020) на платформу приходило по 1 миллиону новых пользователей. Кроме того, Paxful планирует привлечь еще 2 миллиона пользователей до конца этого года.